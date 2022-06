2022年06月01日 10時39分 ネットサービス

Netflixが一部の地域で行う「アカウント共有を防止するための実験」がユーザーに混乱をもたらしているという報道



映像ストリーミングサービスのNetflixは、アカウントを共有して不正に視聴するユーザーに料金を支払わせる機能を、2022年3月からペルー・チリ・コスタリカでテストしていることが明らかになっています。このテストに現地ユーザーは混乱していると、海外メディアのRest of Worldが報じました。



Netflixは家族以外とアカウントを共有することで使用料を支払わずに映像を視聴しようとするユーザーに対して「料金を支払わせる機能」をテスト中です。この新機能は、アカウントを共有しているものの本アカウントの所有者と一緒に暮らしていないというユーザーに、通常よりも安価なサブアカウントを作成させることで追加の料金を支払わせるというもの。



Rest of Worldがペルー在住の12人以上のNetflixユーザーと話をしたところ、ほとんどのユーザーが「Netflixから(アカウントを共有している場合は追加の料金を支払わなければいけないという)ポリシー変更の通知は受けていなかった」と語っています。しかし、アカウントを共有しているユーザーに対して取られた施策はそれぞれ異なることが明らかになりました。報道によると、アカウントを共有しているユーザーに対しては、サブアカウントの作成を求められるケースもあれば、これまで通り何の問題もなくアカウント共有を続けているユーザーもいる模様。



Netflixは家族以外とのアカウントの共有を禁じていますが、この「家族」の定義はあいまいです。ペルーでNetflixのカスタマーサポートとして働く匿名の人物によると、ユーザーから電話で「家族の一員が自宅外からNetflixのアカウントを使用しているのに、サブアカウントを作成するよう言われる」という問い合わせもあるそう。そういった場合、Netflixは「電話を用いた確認コードの入力を行うように」とユーザーに通知しているそうです。これにより、自宅以外からNetflixのアカウントを共有しようとするユーザーを「家族」として認識できるようになっている模様。



Netflixの広報担当者は、海外メディアのThe Vergeに対して「我々は1年半以上前からアカウント共有に関する取り組みをスタートしましたが、5年以上前から『Netflixアカウントは一世帯で暮らす人々のみが共有できる』と明確にしてきました」「ペルー・チリ・コスタリカで積極的にアカウントを共有している数百万人のユーザーにはメールでポリシー変更について通知しており、この変更の重要性を考慮し、製品内での通知も緩やかに強化しています。我々はこれまでの反応に満足しています」と語りました。





なお、Netflixのサブアカウントは本アカウント所有者の世帯外にいるユーザーを2人まで追加可能。利用料はチリでは月額2380チリ・ペソ(約370円)、コスタリカでは月額2.99ドル(約390円)、ペルーでは月額7.9ペルーソル(約280円)となります。



Netflixはアメリカとカナダで7458万人、全世界で2億2200万人の会員を抱えていますが、2022年第1四半期の決算発表で過去10年で初めて会員数が減少したことを報告しました。Netflixによるとアカウントを共有するユーザーはなんと1億人にも上ると試算されており、このような「金にならないユーザー」を収益に変えることをNetflixは計画しているわけです。



なお、他にもNetflixは収益改善のために広告有りのプランや、ライブ配信型コンテンツを計画していると報じられています。