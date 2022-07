2022年07月14日 10時41分 ネットサービス

NetflixがMicrosoftと「広告付き低価格プラン」で提携すると発表



会員数の減少から広告ありの低価格プランの導入を計画しているNetflixが、Microsoftと提携することを発表しました。Netflixは、広告ありの低価格プランを展開する際に、Microsoftが「グローバルな広告技術と販売のパートナー」になると述べています。



Netflixは2022年4月に、2022年第1四半期(1月~3月)における全世界の有料会員数が20万人ほど減少したことを発表し、2022年第4四半期(10月~12月)を目途に広告ありの低価格プランを導入する計画を明らかにしました。



そして、Netflixが広告ありプランを提供するために、パートナーシップを提携する広告企業を探していることが2022年6月に報じられました。Netflixの共同CEOであるテッド・サランドス氏は取材に対して、「今、すべての会社と話をしているところです。我々は、市場への参入を容易にしたいと考えています。私たちが最初にやることは、最終的な製品を示すことではありません。自身の製品をテレビより優れたものにしたいのです」と述べていました。



今回のMicrosoftとの提携について、Netflixの最高執行責任者(COO)であるグレッグ・ピーターズ氏は声明で「従来の広告なしの基本プラン、標準プラン、プレミアムプランに加えて、低価格の広告サポートサブスクリプションプランを新しく導入することを2022年4月に発表しました。そして、グローバルな広告技術および販売パートナーとしてMicrosoftを選択したことをお知らせします」と述べ、Microsoftを「すべての広告ニーズをサポートする確かな能力を備えています」と評価しています。



MicrosoftのWeb Experiences部門取締役であるミカーリ・パラキーン氏は「Netflixが広告ありの低価格プランをローンチすることで、消費者はさまざまな受賞歴を持つNetflixのコンテンツにアクセスするためのより多くの選択肢を得ることになるでしょう。Netflixで配信されるすべての広告は、Microsoftのプラットフォームを通じてのみ視聴可能になります。これは顧客情報の保護を基盤とするMicrosoftのプライバシーに対するアプローチを支持するものです」とコメントしました。