無断で年利900％超という法外なローンを組まれる「個人情報盗難×高利貸し」という恐怖の犯罪が続発している

セキュリティ専門ブログのKrebsonSecurityが読者から寄せられたという「盗み出した個人情報を使って年利500~900%という法外なローンを組む犯罪」の体験談を公開しました。この犯罪の背景には、アメリカの金融法に存在する「抜け穴」があります。 Scary Fraud Ensues When ID Theft & Usury Collide – Krebs on Security https://krebsonsecurity.com/2022/01/scary-fraud-ensues-when-id-theft-usury-collide/ 匿名希望とのことで記事中で「ジム」と呼ばれている人物によると、一連の犯罪に気がついたのは2021年5月のこと。当時ジム氏は身に覚えがないにもかかわらず金融機関から「あなたから申請されたローンを承認したいと考えています」というメールと電話を数十回も受け取ったことがきっかけでした。

・関連記事

「年利3700%のリターン」をうたった暗号資産貸付業者のBitConnectが詐欺の疑いで訴えられる - GIGAZINE



Googleが年利数百%にも達する低所得者向け金融商品「ペイデイローン」の広告を禁止へ - GIGAZINE



クレジットカードはどのようにして利益を生み出しているのか? - GIGAZINE



2022年01月26日 21時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.