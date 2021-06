2021年06月03日 19時09分 ハードウェア

NVIDIAのハイエンドGPU「GeForce RTX 3080 Ti」の海外レビューまとめ



アジア最大級のコンピューター見本市である「Computex 2021」の中で、NVIDIAがハイエンドGPUの「GeForce RTX 3080 Ti」を発表しました。さっそく海外メディアから多数のレビューが公開されているので、現行最上位モデルの「GeForce RTX 3090」に迫るスペックというRTX 3080 Tiが、どんな評価となっているのか確かめてみました。



2021年6月2日に発表された3080 Tiは、現行モデルの中で最上位となる3090に迫るスペックを有するGPUであり、「GeForce RTX 3080」の上位版という位置づけになります。GPUコアにAmpereアーキテクチャを採用している点や、デザイン・ポート数などは3080から変更ありません。3080Tiの主な変更点はグラフィックメモリなどのスペックの向上で、「GeForce RTX 2080 Ti」と比べると、「最大1.5倍の処理速度を実現」しているとのこと。なお、3080 TiのスペックはCUDAコア数が1万240、ビデオメモリは12GB GDDR6X、メモリーバスは384-bit、メモリ帯域幅は912GB/s、TDPは350Wです。



The Vergeは3080 Tiについて、「これは1199ドルで(約13万円)で1499ドル(約16万円)の3090と同等のパフォーマンスを提供することを目的としたGPUです。ただし、3080 Tiのパッケージは3090よりも小さいものの、VRAMはわずか12GBと3090の半分しかありません」と記し、3080 TiはNVIDIA製GPUの中でも最高レベルのパフォーマンスを有するものであると指摘しました。



実際に4Kと1440pという2つの解像度で3080 Tiを1週間にわたりテストしたというThe Vergeは、「3080 Tiのパフォーマンスは2080 Tiのパフォーマンスを改善し、最新のゲームをより安定してプレイできるようにしたようなもの」と言及し、そのパフォーマンスに満足感を示しています。ただし、「残念ながら、1199ドルという値札が付けられているため、現行のGPU不足に伴う価格高騰がなくても、ほとんどの人の予算をオーバーする価格だと思います」とも記し、そもそもの値段が高すぎてほとんどの人の選択肢から除外されるGPUであるとも指摘しています。



The Vergeは3080 Tiの優れた点として、「静音性」「1440pおよび4Kでのゲームプレイに最適」「DLSSは印象的」という3つを、悪い点としては「1199ドルと高価」「余分な電力を消費し、熱くなる」「不格好な12ピンの電源アダプタ―」の3つを挙げています。



3080 Tiはカードの両面に1つずつファンがあり、下部のファンから冷気を取り込み、反対側にあるCPUクーラーと背面ケースに近い方のファンから排気します。このファン設計により3080 Tiは3080よりも静音性が高くなっていますが、重い負荷がかかるとファンの回転数が最大となり、「3080 Tiのファンが最大回転数で回転する頻度は3090よりもはるかに多い」とThe Vergeは指摘。また、このファン設計により3080 Tiが定期的に80度前後の温度まで上昇していたとThe Vergeは指摘しており、排熱面では3090ほど優れていないと述べています。



さらに、3080 TiとIntel Core i9-11900Kで1440pや4K解像度で複数のゲームを実際にプレイしてテストしています。実際にプレイしたのはフォートナイトやCONTROL、デス・ストランディング、METRO EXODUS、Call of Duty:Warzoneなど。



実際に1440p解像度で各種ゲームをプレイした際のフレームレートを比較したのが以下の表。ほとんどのタイトルで3090と同等のパフォーマンスを実現していることがわかります。なお、RTはレイトレーシングをオンにした状態でのプレイを指します。



RTX 3080 RTX 3080 Ti RTX 3090 Microsoft Flight Simulator 46fps 45fps 45fps CoD:Warzone 124fps 140fps 140fps CoD:Warzone(DLSS+RT) 133fps 144fps 155fps フォートナイト 160fps 167fps 188fps フォートナイト(DLSS) 181fps 173fps 205fps デス・ストランディング 163fps 164fps 172fps デス・ストランディング(DLSS) 197fps 165fps 179fps CONTROL 124fps 134fps 142fps CONTROL(DLSS+RT) 126fps 134fps 144fps METRO EXODUS 56fps 64fps 65fps METRO EXODUS(DLSS+RT) 67fps 75fps 77fps

RTX 3080 RTX 3080 Ti RTX 3090 Microsoft Flight Simulator 30fps 34fps 37fps CoD:Warzone 89fps 95fps 102fps CoD:Warzone(DLSS+RT) 119fps 119fps 129fps フォートナイト 84fps 92fps 94fps フォートナイト(DLSS) 124fps 134fps 141fps デス・ストランディング 98fps 106fps 109fps デス・ストランディング(DLSS) 131fps 132fps 138fps CONTROL 65fps 70fps 72fps CONTROL(DLSS+RT) 72fps 78fps 80fps METRO EXODUS 34fps 39fps 39fps METRO EXODUS(DLSS+RT) 50fps 53fps 55fps

以下は4K解像度で各ゲームをプレイした際のフレームレートをまとめた表。

3DMark Time Spy Extreme Destiny 2 ヒットマン3 RTX 3080 Ti 8683 1440p:175~195fps

4K:130~145fps 1440p:170fps

4K:110fps RTX 3080 8009 1440p:150~165fps

4K:100~115fps 1440p:161fps

4K:98fps RTX 3070 6226 1440p:140~150fps

4K:76~87fps 1440p:151fps

4K:83fps AMD Radeon RX 6800 XT 7713 1440p:100~120fps

4K:85~105fps 1440p:198fps

4K:110fps AMD Radeon RX 6800 6742 1440p:80~100fps

4K:82~102fps 1440p:185fps

4K:100fps

CNETは3080 Tiについて「4Kゲームを新しいレベルに引き上げる」「高解像度で3桁のフレームレートを体験できる」と高く評価。ただし、「3080よりも明らかに優れているというわけではありません。多くはシステムに依存するため、優れたバス帯域幅と冷却機能を備えたPCが3080を搭載すれば、ベーシックなバス帯域幅と冷却機能を有する3080 Tiを搭載したPCよりも優れたパフォーマンスを発揮できます」と記し、GPU以外の構成により最終的なパフォーマンスが大きく変化しているとも付け加えています。さらに、「定価でGPUが購入できる世界は存在しないため、3080よりも高価な3080 Tiを購入するなら、差額分を他のパーツに回すほうが効率的かもしれません」とも言及しました。Engadgetは2080 Tiから3080 Tiへのアップグレードを「贅沢」と表現。これは肯定的な意味ではなく、3080よりも500ドル(約5万5000円)も高額な3080 Tiの必要性に疑問を呈しています。また、世界的なGPU不足が叫ばれる現状について「新しいGPUを購入するには間違いなく最悪のタイミング」と指摘。加えて、Engadgetは「転売屋はGPUを購入し、高額転売により大儲けしています。ただし、3080 Tiは暗号資産のマイニングには使えないようにハッシュ制限を課せられているため、一部の需要を満たすことはできません」と記しました。Engadgetは3080 Tiの長所として「3080よりもはるかに高速」と「優れたレイトレーシング性能」という2点、短所として「3080よりもはるかに高価」「ファンがうるさく頻繁に回転する」「基本的に販売店舗では見かけられないであろう点」の3つを挙げました。The Vergeは3080 Tiの長所として静音性を挙げていましたが、Engadgetは逆に短所として挙げています。Ryzen 7 5800Xと32GBのメモリ(RAM)を搭載したPCに、各種GPUを積んでベンチマークソフトや各種ゲームタイトルをプレイした際の、ベンチマークスコアや解像度ごとのフレームレートをまとめたのが以下の表。3Dグラフィックスベンチマークソフト「3DMark」のTime Spy Extremeという、4K解像度と8コア以上のCPUをターゲットとしたDirectX 12対応のグラフィックステストのスコアで、3080TiはAMDの最上位モデルとなるRadeon 6800 XTよりも約1000ポイントもスコアが高くなっています。

PCWorldは「3080 Tiはお金持ちのゲーマーが買うべきGPU」と前置きしながら、名前とメモリ容量を除けば「ほぼ3090」と指摘。大きな弱点のない4Kゲーム用のGPUであり、「12GBの高速GDDR6Xメモリ」「最高レベルのレイトレーシング、」「、DLSSなどのNVIDIA製ソフトウェア」「優れたデザイン」「PCIe 4.0、Lite Hash Rate」などが長所として挙げられています。一方で、短所としては「2080 Tiモデルなどと比較して大幅な価格上昇」「独自の醜い12ピン電源コネクタ」「世界的なGPU不足により入手が困難」「のデザインは他のRX30モデルほど効果的ではなく追加機能がない」といった点が挙げられました。VentureBeatも「3080 Tiは非常に高価であるため最も裕福なゲーマーだけが検討できるGPUです」と前置きしつつ、「もしもあなたがお金を持っていて最高のゲーミングPCを必要としているなら、3080 Tiを手に入れる機会を逃す手はありません」と述べ、金銭的に余裕があり、最高のパフォーマンスを求めているゲーマーには最高の選択肢になるとしました。また、VentureBeatは「3090の方が若干優れていますが、ゲームをプレイするには過剰な性能である」とも言及。3090は3080 Tiよりも多い24GBのメモリを有していますが、これはコンテンツクリエイターなどでなければその違いを実感することはないだろうとも記しています。Rock Paper Shotgunは、「特に4Kモニターを持っていない場合、ゲームをプレイするために十万円超のGPUにお金を費やすことはおすすめできません。そして、3080 Tiは1080pや1440pという解像度でゲームをプレイしている人たちからすると、明らかに過剰なスペックです。1080pでゲームをプレイする場合は3060、フレームレートを上げたい場合は3060 Tiがおすすめです。1440pでゲームをプレイする場合は3070、あるいはRadeon RX 6700 XTを考慮すべきです」と記し、解像度に応じたおすすめGPUを列挙しています。