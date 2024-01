2024年01月09日 16時00分 ハードウェア

Intel Core Ultra Hシリーズ&リフレッシュレート120HzのOLEDディスプレイを搭載したノートPC「Acer Swift X 14」が登場



台湾のPCメーカーであるAcerは2024年1月9日~12日にラスベガスで開催されている家電見本市・CES 2024で、Intel Core Ultra 7 155H/Ultra 5 125Hを搭載したノートPC「Acer Swift X 14」を発売すると発表しました。



IT系ニュースサイトのTom's Hardwareによると、CES 2024の会場にあるAcerブースで、Swift X 14とSwift Go 14、Swift Go 16という3つのノートPCが展示されていたとのこと。3モデルの詳細は以下の表の通り。



Swift Go 14 Swift Go 16 Swift X 14 プロセッサ Intel Core Ultra 9 185H

Intel Core Ultra 7 155U Intel Core Ultra 9 185H

Intel Core Ultra 7 155U Intel Core Ultra 7 155H

Intel Core Ultra 5 125H グラフィックス Intel Arc グラフィックス

Intel グラフィックス Intel Arc グラフィックス

Intel グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 4070(最大) メモリ 最大32GB LPDDR5X 最大32GB LPDDR5X 最大32GB LPDDR5X ストレージ 最大2TB PCIe 4.0 NVMe SSD 最大2TB PCIe 4.0 NVMe SSD 最大1TB PCIe 4.0 NVMe SSD ディスプレイ 14インチ

解像度2880×1880ピクセル

リフレッシュレート90Hz・120Hz

DisplayHDR・True Black 500(90Hzのみ)

14インチ

解像度2240×1400ピクセル

リフレッシュレート60Hz

14インチ

解像度1920×1200ピクセル

リフレッシュレート60Hz

タッチスクリーン 16インチ

解像度3200×2000ピクセル

リフレッシュレート120Hz

DisplayHDR・True Black 500

16インチ

解像度2560×1600ピクセル

リフレッシュレート60Hz

16インチ

解像度1920×1200ピクセル

リフレッシュレート60Hz

タッチスクリーン 14.5インチ

解像度2880×1880ピクセル

OLEDディスプレイ

リフレッシュレート120Hz

DisplayHDR・True Black 500

14.5インチ

解像度2560×1600ピクセル

リフレッシュレート120Hz ネットワーク Intel Wi-Fi 7あるいはWi-Fi 6E

Bluetooth 5.2 Intel Wi-Fi 7あるいはWi-Fi 6E

Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2 ウェブカメラ 1440p、プライバシーシャッターあり 1440p、プライバシーシャッターあり 1080p メディアコントロール用タッチパッド 一部モデルに搭載 なし なし 価格 749.99ドル(約10万8000円)から 799.99ドル(約11万5000円)から 1399.99ドル(約20万円)から 発売時期 2024年3月 2024年3月 2024年2月



このうちSwift Go 14とSwift Go 16は、2023年12月にすでに発表されていました。今回新しく発表されたSwift X 14は、モバイル向けCore Ultraプロセッサで最も上位のHシリーズを搭載。さらにグラフィックスはプロセッサ内蔵グラフィックスではなく、NVIDIAのGeForce RTX 4070などのディスクリートGPUを採用しているのもポイント。また、本体はアルミニウム製で、180度まで開くそうです。





Swift X 14の左側面。HDMIポート、USB 3対応USB-Aポート、USB-Cポートが2つ、3.5mmオーディオ端子があります。





右側面にはmicroUSB端子、USB 3ポートがあります。





ただし、Swift X 14はSwift Go 14やSwift Go 16と違ってWi-Fi 7に対応しておらず、ウェブカメラも1080pにダウングレードしています。なお、3モデルのキーボードにはいずれもCopilotキーが搭載されているとのことです。



