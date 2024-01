2024年01月05日 11時21分 ハードウェア

DellがNPU搭載の「Core Ultra」チップを採用したノートPC「XPS 13」「XPS 14」「XPS 16」を発表



Dellがノートパソコンのラインナップ「XPS 13」「XPS 14」「XPS 16」を発表しました。全モデル、2023年12月に発表されたばかりのSoC「Core Ultra」を採用しています。



各モデルの参考スペックは以下の通り。すべて最高構成のものを記載しています。



XPS 13 XPS 14 XPS 16 ディスプレイ 13.4インチ OLED タッチスクリーン 2880×1800 48-60Hz 14.5インチ OLED タッチスクリーン 3200×2000 48-120Hz 16.3インチ OLED タッチスクリーン 3840×2400 48-90Hz CPU Intel Core Ultra 7 165H Intel Core Ultra 7 165H Intel Core Ultra 9 185H GPU Intel Arc integrated graphics Nvidia GeForce RTX 4050 Laptop GPU (6GB GDDR6, 30W) Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop GPU (8GB GDDR6, 60W) RAM 32GB×2 LPDDR5x-7467 32GB×2 LPDDR5x-7467 32GB×2 LPDDR5x-7467 ストレージ 4TB PCIe 4.0 4TB PCIe 4.0 4TB PCIe 4.0 ポート Thunderbolt 4×2 Thunderbolt 4×3

microSDカードリーダー×1

3.5mmオーディオジャック×1 Thunderbolt 4×3

microSDカードリーダー×1

3.5mmオーディオジャック×1 バッテリー 55 Wh 69.5 Wh 99.5 Wh 重量 1.17kg 1.74kg 2.20kg



全モデル、タッチ対応のOLED版の他に非対応のFHD+版が用意されています。CPUにはAI処理特化の「NPU」を搭載した「Core Ultra」が採用されていて、GPUはXPS 13がIntel Arcのみ、XPS 14がIntel ArcまたはRTX 4050、XPS 16がIntel ArcまたはRTX 4050、4060、4070を選択できます。





Esc、F1~F12、Deleteキー列は物理キーではなく静電容量式タッチキー。タッチキーのバックライトは常時点灯か非使用時消灯の設定が可能です。また、Windowsの標準キーボードにMicrosoftが新たに追加した「Copilotキー」が早速採用されています。位置は矢印キーの横、Windowsキーと対になる場所にあり、アプリケーションキーと兼用される形になっています。





テック系メディアのArsTechnicaは前モデルの「XPS 13 Plus」を「キーボードは自然な感触ではない」と評価していて、今回登場したモデルも実際に触った上で同様に酷評。XPS 13 Plusはキー同士の隙間が狭くキーが大きめでストロークが浅いためタイプミスが頻発したとし、これを新モデルで改善しなかったのは残念だと記しています。



XPS 13はXPS 13 Plusを刷新したモデルという位置づけで、XPS 13 Plusの販売は今後、段階的に廃止される予定。テック系メディアのPCWorldいわくXPS 13は「明らかに携帯性を重視している」モデルで、フレームからはみ出さないコンパクトで平らなキーボードが特徴とのこと。



XPS 16は、最大Core Ultra 9 185Hプロセッサと64GB RAM、4TB SSD、8GB GDDR6搭載のRTX 4070オプションを選択できます。バッテリー容量も99.5WHrと他モデルに比べて多く、OLEDモデルを選択すると重量は2.2kgに達します。XPS 16は既存の「XPS 15」および「XPS 17」に代わる製品という位置づけで、XPS 17よりも軽く、バッテリー容量もわずかに多いという上位互換モデルとなっています。XPS 17、XPS 15も同様に段階的に廃止される予定。





今回登場したモデルの日本での展開は未定です。アメリカでの販売価格は、XPS 13が1299ドル(約18万8000円)から、XPS 14が1699ドル(約24万6000円)から、XPS 16が1899ドル(約27万5000円)から。正確な発売日は発表されておらず、「間もなく登場予定」とのことです。