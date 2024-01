2024年01月09日 17時00分 乗り物

フォルクスワーゲンが対話型AI「ChatGPT」を車載音声アシスタントに統合すると発表



大手自動車メーカーのフォルクスワーゲンがラスベガスで開催されているエレクトロニクス見本市のCES 2024で、OpenAIが開発した対話型AI「ChatGPT」を車載音声アシスタントに統合すると発表しました。これにより、ドライバーは自然な対話によるナビゲーションの指示やエアコンの調整が可能となり、質問や会話もできるようになるとのことです。



World premiere at CES: Volkswagen integrates ChatGPT into its vehicles | Volkswagen Newsroom

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/world-premiere-at-ces-volkswagen-integrates-chatgpt-into-its-vehicles-18048





VW vehicles to converse with drivers via ChatGPT by mid-year | Reuters

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/volkswagen-brings-chatgpt-into-compact-cars-2024-01-08/



Volkswagen says it’s putting ChatGPT in its cars for ‘enriching conversations’ - The Verge

https://www.theverge.com/2024/1/8/24027112/volkswagen-chatgpt-openai-voice-assistant-cars-ces



フォルクスワーゲンはCES 2024で、ChatGPTを車載音声アシスタントの「IDA(アイーダ)」に統合した車両を2024年第2四半期中に市販すると発表しました。ChatGPTが統合されたIDAは、電動SUVのID.7、ID.5、ID.4、ID.3に加え、新型Tiguan、新型Passat、新型Golfで提供され、まずはヨーロッパと北米で展開されるそうです。





車載音声アシスタントのバックエンドにChatGPTを統合するため、フォルクスワーゲンはサードパーティ企業のCerenceと協力したとのこと。ChatGPTを車載音声アシスタントに統合することで、ユーザーは車載インフォテインメントシステムやエアコンを声で操作したり、ナビゲーションをするように指示したり、一般的な質問を行ったりできるようになります。



ドライバーはChatGPTを有効化するために新しいアカウントを作成したり、新しいアプリをインストールしたりする必要はなく、単に「Hello IDA(ハロー、アイーダ)」と言うか、ハンドルのボタンを押すだけでIDAとの会話が可能になります。また、ChatGPTは車両の統計データにアクセスすることはできず、質問や回答はすぐに削除されるため、可能な限り最高のデータ保護が確保されているとのことです。



フォルクスワーゲン公式YouTubeチャンネルには、実際にIDAとドライバーが会話する例を示した動画が投稿されています。



GET READY: The all new Volkswagen ID.7with ChatGPT presented by Ewan McGregor @CES 2024 - YouTube





フォルクスワーゲンに乗り込む男性。





「ハロー、アイーダ。レッドカーペットを歩くようなイベントでキルトは十分にフォーマルな服装かな?」と質問します。





するとIDAが、「ChatGPTによると、人々はキルトを正装に適した格調高い服装だと思っています」と回答。





男性が「良いね。最寄りのキルトショップを探してくれ」と言うとIDAは「OK」と返答し、すぐに前方のナビに道順を表示しました。





さらに男性が「それと、スコットランドのプレイリストを再生してくれ」と指示すると、IDAはしっかりとスコットランドの音楽を再生し始めました。





フォルクスワーゲンのブランド技術開発担当取締役を務めるカイ・グリューニッツ氏は、「フォルクスワーゲンは常にテクノロジーを民主化し、多くの人々が利用できるようにしてきました。これは私たちのDNAの深く刻み込まれています。その結果、当社はこの革新的な技術を市販車両に標準装備した初の量産メーカーとなりました。ChatGPTのシームレスな統合とパートナーであるCerenceとの強力なコラボレーションのおかげで、ドライバーに付加価値とAIベースのツールへの直接アクセスを提供しています」と述べています。



海外メディアのThe Vergeは、確かにChatGPTを搭載した音声アシスタントはさまざまなタスクを実行できるものの、質問に対して虚偽の回答をするケースもあるため、最終的にはユーザーの判断が推奨されると指摘。それでもフォルクスワーゲンがChatGPTと音声アシスタントの統合に踏み切った理由は、2023年は販売台数が伸び悩んだため、AIの流れによる後押しを期待したからではないかと主張しました。