2026年06月01日 11時00分 ハードウェア

Intel Coreシリーズ3プロセッサーを搭載した新型Swift Air 14をAcerが発表、学生や家庭向けの低価格帯Windows PCか



台湾で2026年5月31日から開催されているPC見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」にあわせて、Acerが新型ノートPC「Swift Air 14」を発表しました。Swift Air 14はIntel Coreシリーズ3を搭載しながら、学生や家庭向けの低価格帯デバイスになるとみられています。



Acer Launches New Swift Air 14 Powered by Latest Intel Core Series 3 Processors

https://news.acer.com/acer-launches-new-swift-air-14-powered-by-latest-intel-core-series-3-processors



Acer Swift Air 14 | Ultra-Thin, Lightweight, and Ready to Move - YouTube





【Computex 2026】Acer 發表 Swift Air 14 與 Swift Spin 14 AI 擴展輕薄筆電產品深度 - Mobile01

https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=232&t=7266211



Computex 2026：宏碁推出Wildcat Lake的Swift Air 14，Aspire AI Copilot+ PC添加新款筆電與AIO一體式電腦 #Intel core Ultra (249003) - Cool3c

https://www.cool3c.com/article/249003



AcerがComputex 2026に合わせて発表した「Swift Air 14(SFA14-I31)」は薄型軽量の14インチWindows 11ノートPCで、スモールビジネス向けの「手に取りやすいSwift」と位置づけられています。





本体はアルミニウム製で、カラーはセージグリーン、フロストブルー、ブロッサムピンク、ライラックパープルの4色です。重量は1.19kg、厚さは最薄12.9mmで、180度開くヒンジを備えています。





CPUには新しいIntel Coreシリーズ3を採用しています。公式スペック表では最大だとIntel Core 7 Processor 350、グラフィックスはIntel Graphicsとのこと。AI処理用のNPUを搭載し、プラットフォーム全体で最大40TOPS、NPU単体で最大17TOPSのAI性能をうたっています。



ディスプレイは14インチのWUXGA、解像度は1920×1200で、16:10表示、リフレッシュレート120Hz、sRGB 100％、輝度350nitに対応。メモリは最大16GB LPDDR5で、ストレージは最大512GB M.2 SSD、公式スペック表では1TBまでアップグレード可能とされています。



カメラはFHD IRカメラで物理プライバシーシャッターが付属、Windows Helloの顔認証に対応。音響面ではクアッドステレオスピーカーとデュアルデジタルマイクを内蔵し、DTS X:Ultra・Acer PurifiedVoice・Acer PurifiedViewによりビデオ通話時のノイズ低減や映像補正を行います。





端子はフル機能のUSB Type-Cを2基、USB 3.2 Type-Aを1基、3.5mmオーディオジャックを備えます。無線通信はIntel Wi-Fi 6E AX211とBluetooth 5.3に対応します。





バッテリーは70Whの3セルリチウムイオンで、公称駆動時間は動画再生で最大19時間、Webブラウジングで最大16時間、MobileMark 30で最大12時間です。100W電源アダプター利用時は30分で最大50％まで充電できる急速充電にも対応するとのこと。



発売時期は地域によって異なり、北米では2026年8月、欧州・中東・アフリカでは2026年7月、オーストラリアでは2026年第3四半期(7～9月)に投入予定となっています。価格についてはAcerが「正確な仕様、価格、発売時期は地域により異なる」としており、公式にはまだ具体的な金額を発表していません。IT系ニュースサイトのThe Vergeは最小構成で699ドル(約9万5000円)になるのではないかと予想しています。



また、AcerはSwiftシリーズ初のコンバーチブル型ノートPC「Swift Spin 14 AI(SFSP14-I51T)」も発表しています。Swift Spin 14 AIは360度回転ヒンジを備え、通常のノートPC、画面を見せるプレゼンテーションモード、動画視聴向けの表示モード、タブレットとして使う形に切り替えられるのが特徴。





Swift Spin 14 AIは最大Intel Core Ultra 9 processor 386Hを搭載し、メモリは最大32GB DDR5、ストレージは最大1TB PCIe Gen 4 SSDを搭載。AI処理性能はNPU単体で最大50TOPS、プラットフォーム全体で最大100TOPSとのこと。端子はThunderbolt 4を2基、USB 3.2 Type-Aを2基、HDMI 2.1、3.5mmオーディオジャック、microSDカードリーダーを搭載し、無線通信はWi-Fi 7とBluetooth 5.4以上に対応。Swift Spin 14 AIはSwift Air 14よりも端子構成と通信機能は上位寄りです。



Swift Spin 14 AIのディスプレイは14インチのWUXGA、解像度1920×1200、16:10表示、120Hz、sRGB 100％、輝度300nitのタッチ対応パネルです。Wacom AES 2.0対応のAcer Active Stylusも利用でき、4096段階筆圧やシェーディングに対応。バッテリーは71Whの4セルで、公称駆動時間は動画再生で最大26時間、Webブラウジングで最大16.5時間、MobileMark 30で最大14時間です。100Wの急速充電にも対応とのこと。





Swift Spin 14 AIの発売時期は北米が2026年8月、欧州・中東・アフリカが2026年7月とのこと。価格は「販売地域によって異なる」ことだけが示されており、具体的な値段は未定となっています。

