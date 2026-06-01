2026年06月01日 10時38分 ハードウェア

Appleはスマートグラス市場でMetaに対抗するだけでなく市場全体を変革しようとしている



Appleがスマートグラスのリリースを計画していることは長らく報じられてきました。Appleは初のスマートグラスで、スマートグラス市場で先行するMetaに対抗するだけでなく、市場全体を変革しようとしているとBloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。



Apple Glasses: Late 2027 Release, Watch Comparison; iOS 28; Apple TV, HomePod - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-05-31/apple-glasses-late-2027-release-watch-comparison-ios-28-apple-tv-homepod



Apple’s strategy for smart glasses is the same as smart watches | The Verge

https://www.theverge.com/tech/940572/apples-strategy-smart-glasses-smart-watches



Apple's spectacle plan aims to take over the glasses industry

https://appleinsider.com/articles/26/05/31/like-apple-watch-at-start-apples-smart-glasses-plan-will-challenge-the-entire-industry



2014年9月にApple Watchが発売された際、Appleが競争相手と見据えていたのはスマートウォッチ市場で先行していたPebbleやMotorolaだけではなく、Swatch・Fossil・セイコーといった時計メーカーも競合として見据えていました。



Appleが満を持してスマートウォッチ「Apple Watch」を発表 - GIGAZINE





この時と同じように、Appleはスマートウォッチ市場への参入に際し、先行するMetaだけを競合とみるわけではなく、Oakley・Ray-Ban・Warby Parkerといったアイウェアメーカーとの競合も想定しているそうです。



ガーマン記者はAppleが計画しているスマートグラスについて、「Appleは自社の強力なブランド力、工業デザイン、iPhoneとの連携機能により、新たに普段使いのメガネを購入しようとする人々がApple製のメガネを選ぶようになると考えているようです。20億台を超えるアクティブデバイスを要する既存のエコシステム、世界規模の小売りネットワーク、人々が周囲の世界と関わることを支援するAI機能の提供も後押しになるとみられています」と語りました。



報道によると、Appleが狙っているのは200～500ドル(約3万2000～8万円)の価格帯だそうですが、Appleがこの価格帯に固執するという保証はありません。





Apple Watchの年間売上高は推定170億ドル(約2兆7000億円)ですが、アイウェア市場はさらに大きな商機となる可能性があります。市場調査会社のMordor Intelligenceによると、時計市場の規模は約1320億ドル(約21兆円)と推定されている一方で、アイウェア市場の規模は1800億～2000億ドル(約28兆7000億～31兆9000億円)です。



Appleはアイウェア市場の高級市場で競争する意図はない模様。Appleは過去に最低128万円もする18金製の「Apple Watch Edition」で高級時計市場への参入を試みましたが、大きな成功には至らず、公式修理サービスは2023年10月に終了しました。



200万円超えの18金スマートウォッチ「Apple Watch Edition」の公式修理サービスが終了する - GIGAZINE





この経験を踏まえ、スマートグラスでは高級市場への参入を控え、一般消費者層に重点を置くようです。

