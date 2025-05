Appleが2027年までに電力効率とカメラ性能を向上させたスマートグラス用チップの量産開始を目指しているとの報道

Appleのシリコン設計チームが同社初のメガネ型デバイス「スマートグラス」の開発に向けて新しいチップの開発に取り組んでいると報じられました。 Apple Is Developing Specialized Chips for Glasses, Macs, AI Servers (AAPL) - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-08/apple-is-developing-specialized-chips-for-glasses-new-macs-and-ai-servers Apple製品に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者によると、Appleのシリコン設計チームは近年重要度が高まり、特に2020年にApple製品のチップをIntelから自社製に切り替えて以降、その重要性が増しているとのこと。

2025年05月09日 19時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

