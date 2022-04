Metaは単体動作可能なARグラスを2024年に発売し「初代iPhone」のようなインパクトを起こすことを目指している

Metaのマーク・ザッカーバーグCEOは、同社が構築するメタバースにアクセスするためのデバイスである「単体動作可能なARグラス」を2024年にリリースするべく開発を進めている、と海外メディアのThe Vergeが報じています。 Behind Mark Zuckerberg big plans for AR glasses - The Verge https://www.theverge.com/23022611/meta-facebook-nazare-ar-glasses-roadmap-2024 Metaのマーク・ザッカーバーグCEOは、メタバース構築に向けた壮大なビジョンを持っており、独自開発のARグラスを通じてユーザーがメタバースにアクセスするようになることを望んでいます。ザッカーバーグCEOはMetaの開発しているARグラスが、初代iPhoneが登場した際のような「人間とテクノロジーの関係を再定義する、聖杯のようなデバイス」になることを期待しているとThe Vergeが報じました。

2022年04月14日

