2026年04月15日 11時35分 メモ

Amazonが衛星通信サービス・Globalstarを1兆8000億円超で買収すると発表



かねてから噂されていた通り、Amazonが衛星通信サービス事業者のGlobalstarを買収することを発表しました。買収額はGlobalstarの普通株式1株につき90ドル(約1万4300円)で、総額1兆8000億円超えの取引となります。



Amazon to acquire Globalstar and expand Amazon Leo satellite network

https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-globalstar-apple





Amazon buys the satellite internet company behind Apple’s SOS system

https://www.engadget.com/general/amazon-buys-the-satellite-internet-company-behind-apples-sos-system-130150744.html





Amazon to buy Globalstar in deal worth about $11.6 billion

https://www.cnbc.com/2026/04/14/amazon-globalstar-satellite-leo-internet.html



Globalstarは人工衛星を経由する無線通信サービスを提供する衛星移動通信サービス(MSS)の大手事業者で、非静止軌道衛星(NGSO)や、衛星とモバイル端末を直接接続するD2D技術の先駆者です。





AmazonはGlobalstarを買収することで、衛星通信サービス・Amazon LeoにD2Dサービスを追加し、地上ネットワークの範囲外の顧客にも通信範囲を拡大できます。



GlobalstarはAppleの緊急通報サービスにも用いられていますが、今回、AmazonとAppleは、iPhoneとApple WatchでAmazon Leoの衛星通信サービスを利用できるようにする契約を結んだとのことで、今回の買収によるAppleユーザーへの影響は小さそうです。



GLobalstarのポール・ジェイコブズCEOは「我々は長い間、地球低軌道衛星群がいつでもどこでもユーザーとデバイスを真に接続する最も有効な方法だと信じてきました。そして30年以上にわたり、技術革新や優れた運用、衛星と地上を地球規模で統合するスペクトルの開発への持続的投資を通じて、ビジョンの実現を目指してきました。GlobalstarとAmazon Leoの組み合わせは、デジタル接続のイノベーションを促進し、顧客に利益をもたらし、より賢い常時接続の世界に向けて、我々を前進させるものです」と語りました。



なお、AmazonとGlobalstarは最終的な合併契約に合意し、Globalstarの合計議決権の約58％を保有する株主も契約を承認しています。今後、規制当局による承認や、Globalstarによる「HIBLEO-4」プロジェクトの代替衛星のマイルストーン達成といった条件が満たされたのち、2027年に買収完了となる予定です。

