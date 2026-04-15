2026年04月15日 11時22分 スマホ

トランプ大統領の金ピカスマホ「T1 Phone」の新たな見た目が公開される



ドナルド・トランプ大統領がオーナーを務めるThe Trump Organizationによる携帯電話サービスTrump Mobileから販売される金ピカスマートフォン「T1 Phone」の新しい見た目が公開されました。



Trump Mobile - Wireless Service Provider

https://enroll.trumpmobile.com/device-detail/Ml8x



The new Trump Phone design is here | The Verge

https://www.theverge.com/tech/911503/trump-mobile-t1-phone-redesign-new-website



「T1 Phone」はTrump Mobileと同時に発表されたスマートフォンです。当初は「アメリカでの設計・製造」がアピールされていましたが、専門家からはその実現可能性に疑問が投げかけられていました。実際、2025年6月にはT1 Phoneからアメリカ製をアピールする文言が削除されています。



トランプ大統領の一族企業が金ピカのアメリカ産スマホを5Gで使い放題な「Trump Mobile」を発表 - GIGAZINE





さらに、2026年2月にはテクノロジーメディア・The Vergeが、Trump Mobileの幹部から再設計されたT1 Phoneの実機を見せてもらったと報道しました。



トランプ・モバイルが金ピカ端末「T1」を再設計したことが判明 - GIGAZINE





そんな完全に新しくなったT1 Phoneの見た目が、Trump Mobileの公式サイト上で公開されました。



新しくなったT1 Phoneの見た目が以下。背面が金色で、アメリカ国旗が配されているという点は当初のデザインのままですが、その他は大幅にデザインが改良されています。特に、背面中央に大々的にプリントされていた「T1」のロゴが消えている点が印象的です。





T1 Phoneは6.78インチのAMOLEDディスプレイ搭載で、ディスプレイのリフレッシュレートは120Hzです。メインカメラは50メガピクセルのメインカメラと8メガピクセルの広角カメラ、50メガピクセルの2倍望遠カメラからなるトリプルカメラ。フロントにも50メガピクセルのカメラを搭載しています。バッテリー容量は5000mAhで、30Wでの急速充電にも対応。この他、指紋センサーとAI顔認証も可能です。プロセッサはQualcommのSnapdragon 7シリーズ、OSはAndroid 15を搭載します。ただし、記事作成時点でも公式ページ上には「製品の機能および画像はイメージです。最終製品の外観および仕様は異なる場合があります。」という注意書きが残っていました。



T1 Phoneの新しいデザインについて、The Vergeは「HTC U24 Proにかなり似ている」と報じています。



なお、記事作成時点ではT1 Phoneの発売時期は未定のままです。

