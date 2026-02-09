2026年02月09日 14時00分 スマホ

トランプ・モバイルが金ピカ端末「T1」を再設計したことが判明



ドナルド・トランプ大統領が関わっている携帯電話事業「Trump Mobile(トランプ・モバイル)」が、展開予定の端末「T1」の設計を改めたことがわかりました。



This is the Trump Phone | The Verge

https://www.theverge.com/gadgets/875190/trump-phone-t1-first-look-design-interview-eric-thomas-don-hendrickson



Report: Trump Mobile Execs Confirm T1 Phone Won't Be Made in America | PCMag

https://www.pcmag.com/news/report-trump-mobile-execs-confirm-t1-phone-wont-be-made-in-america



ニュースサイト・The Vergeのドミニク・プレストン氏は、トランプ・モバイルの経営を担当する3人の幹部のうちエリック・トーマス氏とドン・ヘンドリクソン氏にGoogle Meetで話を聞いた際に、「T1」の実機を見せてもらったと報告しています。





「T1」はトランプ・モバイルのサービス内容発表時に同時発表された独自端末で、「パフォーマンスを重視し、アメリカで設計・製造された、洗練されたゴールドのスマートフォン」をうたっています。背面には「T1」のロゴと星条旗が描かれ、3つのリアカメラが2列に配置されるデザインでした。



トランプ大統領の一族企業が金ピカのアメリカ産スマホを5Gで使い放題な「Trump Mobile」を発表 - GIGAZINE





しかし、プレストン氏が見せてもらったという端末は3つのカメラが縦に並ぶデザインになっています。



This is the Trump Phone https://t.co/R2O7DfmACt — The Verge (@verge) February 6, 2026



プレストン氏によると、トーマス氏らは端末のサイズが当初予定の6.25インチから6.8インチ近い大型端末になったことや、仕様を改めた上で再設計したことを明かしたそうです。



「T1」のポイントの1つは「アメリカ製」であることでしたが、発表から数週間で文言は削除されています。



トランプ大統領一族の企業が発表した金ピカスマホ「T1」の出荷が大幅に遅延している - GIGAZINE





プレストン氏がこの点について確認したところ、トーマス氏らは完全なアメリカ製ではないと認めた上で、「最終組み立てはフロリダ州マイアミで行う」とアピールしてきたそうです。ただし、前段階については「優遇国で行われる」と言葉を濁したとのことで、プレストン氏は「中国ではないということ」と説明しています。



また、結局のところ端末がいつ発売なのか具体的には示されなかったそうですが、プレストン氏は「実物はあったので、いよいよ来月には発売されるのではないでしょうか(おそらく)」と予想を述べています。

