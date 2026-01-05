2026年01月05日 19時00分 スマホ

トランプ大統領一族の企業が発表した金ピカスマホ「T1」の出荷が大幅に遅延している



アメリカのドナルド・トランプ大統領がオーナーを務めるThe Trump Organizationの携帯電話事業「Trump Mobile(トランプ・モバイル)」は、2025年6月に金色のスマートフォン「T1 Phone 8002(T1)」を発表しました。当初は2025年9月の出荷が予定されていたT1でしたが、結局2025年中にT1が出荷されることはなかったと報じられています。



Trump Mobile delays plan to launch gold-coloured smartphone this year

Trump Mobile says it's delaying its first-ever smartphone, and the government shutdown is to blame | Fortune

Surprise: Trump Mobile's T1 Phone Is Delayed Again. Here's the Latest Excuse | PCMag

Trump family business delays launch of $499 gold smartphone | Donald Trump | The Guardian

トランプ・モバイルは2025年6月、5Gネットワークにアクセス可能なアメリカ人向けの携帯電話サービスとともに、金色のスマートフォン「T1」を発表しました。T1の背面にはアメリカ国旗があしらわれており、「アメリカで設計・製造された」ことが大々的にアピールされていました。



トランプ大統領の一族企業が金ピカのアメリカ産スマホを5Gで使い放題な「Trump Mobile」を発表 - GIGAZINE





T1の販売価格は499ドル(約7万8000円)で、購入には100ドル(約1万5700円)のデポジットが必要とされていました。しかしサプライチェーンアナリストや業界専門家からは、既存のスマートフォンはアジアのサプライヤーに大きく依存していることから、アメリカ製の部品のみでスマートフォンを製造することは不可能だろうとの指摘が上がっていました。



実際に発表から数週間後、トランプ・モバイルは「アメリカ製」とする当初の主張を撤回して「Designed with American values in mind(アメリカの価値観を念頭に置いて設計された)」という文言に修正。ディスプレイのサイズやRAMといった仕様にも変更が加えられたほか、発売時期も「2025年9月」から「2025年中」へと後ろ倒しになりました。



トランプ大統領の一族企業が発表した金ピカスマホ「T1 Phone 8002」からアメリカ製をアピールする文言が削除される - GIGAZINE





そして2025年12月31日に経済紙のフィナンシャル・タイムズやその他のメディアは、結局T1が2025年中に出荷されなかったことを相次いで報じました。トランプ・モバイルのカスタマーサービスチームによると、今回の出荷遅延は10月1日～11月12日まで続いたアメリカ連邦政府機関の閉鎖が原因であり、これによってアメリカ連邦通信委員会(FCC)側の対応が遅れているとのこと。カスタマーサービスチームは海外メディアのFortuneに対し、「1月中旬から下旬には出荷されると聞いています」と述べました。



また、トランプ・モバイルはT1の出荷が始まらない中でAppleとSamsungの中古端末を販売する事業を展開しています。トランプ・モバイルは2023年に発売されたiPhone 15の中古品を629ドル(約9万9000円)、2024年に発売されたSamsung S24の中古品を459ドル(約7万2000円)で販売しているとのことです。



なお、記事作成時点で公開されているT1の販売ページを確認すると、「When we release the T1 Phone later this year, you'll be the first to receive it!(今年中にT1 Phoneを発売する際は、皆様が真っ先に手に入れることができます！)」とだけ記されており、正確な出荷時期は記載されていませんでした。





2025年6月にはAndroid 16がリリースされていますが、T1の搭載OSは依然として「Android 15」となっていました。

