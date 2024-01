2024年01月24日 11時32分 モバイル

Google純正スマホ「Pixel 9 Pro」のレンダリング動画がリークされる、画面サイズは前世代より小さい6.5インチでカメラバーは一新



Googleは純正スマートフォンの「Pixel」シリーズを展開しており、2023年10月には「Pixel 8/8 Pro」シリーズを発売しました。現地時間の2024年1月23日、ガジェット系メディアのMySmartPriceがリーカーとして知られるスティーブ・マクフライ氏(@OnLeaks)と協力し、2024年後半に発売予定とみられる「Pixel 9 Pro」のレンダリング動画を公開しました。



実際にMySmartPriceが公開した「Pixel 9 Proのレンダリング動画」が以下。



[Exclusive] Google Pixel 9 Pro 360-Degree Video Shows Full Design Ahead of Launch - YouTube





リークされたPixel 9 Proの前面はこんな感じ。





マクフライ氏によると、Pixel 9 Proのディスプレイは6.5インチで、前モデルのPixel 8 Proの6.7インチよりわずかに小さくなっているとのこと。Pixel 9 Proのサイズは162.7×76.6×8.5mm、カメラバーを含めた厚みは12.0mmだそうです。



一方、前モデルであるPixel 8 Proのサイズは162.6×76.5×8.8mmであり、リークされたPixel 9 Proとほとんど変わりません。特にPixel 9 Proのベゼルが劇的に大きいようには見えないため、本体サイズが前モデルとほとんど変わらないにもかかわらず、ディスプレイサイズだけが0.2インチも小さくなっているのは疑問だと、テクノロジー系メディアのAndroid CentralやAndroid Policeは指摘しています。



底面にはスピーカー、USB-Cポート、SIMカードトレイが並んでいます。





Pixel 9 Proの右側面にはおなじみの電源ボタンと音量ボタン。





上部中央には小さなフロントカメラがあり、天面にはマイクとミリ波アンテナカバーが配置されています。





前モデルでは左側面にあったSIMカードトレイが底面に移されたため、Pixel 9 Proの左側面にはアンテナのマーキングがあるだけです。





Pixel 9 Proの背面はこんな感じ。





外見上の前モデルとの大きな違いは、3つのカメラが搭載された背面のカメラバーです。Pixel 8シリーズではカメラバーが側面までつながっていましたが、レンダリング動画を確認する限り、Pixel 9 Proの丸みを帯びたカメラバーは背面から突き出るタイプになっています。このタイプのカメラバーは、Google純正の折りたたみ型スマートフォン「Google Pixel Fold」でも採用されていました。





記事作成時点では、Pixel 9 Proに関するこれ以上の詳細は明らかになっていません。Android Policeは、Pixel 9 Proに自社設計のTensor G4が搭載されると予想しているほか、希望小売価格はPixel 8 Proの1000ドル(日本では税込15万9900円から)を下回ることはないだろうという見解を示しました。