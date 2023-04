2023年04月29日 17時30分 モバイル

Googleの折りたたみスマホ「Pixel Fold」のさらなるリーク画像が流出



Googleが2023年6月に初の折りたたみ式スマートフォン「Pixel Fold」を発売すると報じられていますが、このPixel Foldの新しい画像がリークされました。



Pixel Foldについて報じられたのは2023年3月のこと。Googleが2023年5月に開催予定のI/O 2023の中で、Pixel Foldが発表されるのではないかとウワサされていました。



その後、Pixel Foldに関する内部文書を独自に入手したというCNBCが、Pixel Foldの本体価格は20万円超になると報じています。



このPixel Foldについては、これまで数々のリーク実績を持つ@OnLeaksがHowToiSolveと協力してレンダリング画像を作成・公開しています。



また、別のリーカーがPixel Foldの実機らしきものを開け閉めする様子を撮影した動画を公開しています。



さらに、スマートフォン関連のリーク情報を取り扱う@evleaksが、海外メディアのThe Vergeに新しいPixel Foldのリーク画像を提供しています。1枚目のリーク画像が以下。@OnLeaksがHowToiSolveと協力して作成したレンダリング画像とほとんど見た目は変わらず、端末を開いた状態で内側に2枚、外側に1枚、計3枚のディスプレイが搭載されており、背面のメインカメラ部分はPixel 7 Proと同じような見た目です。





閉じた状態だとこんな感じで普通のスマートフォンのような見た目になります。





リーク画像からはPixel Foldのメインカメラコンポーネントの高さなどは不明です。なお、Pixel Foldのディスプレイは1枚あたり5.8インチとなっており、これはiPhone 14などと同じディスプレイサイズとなります。



なお、@evleaksはPixel Foldのほかにも直近でPixel 7aやモトローラの折りたたみ式スマートフォン「Razr」の画像などをリークしています。