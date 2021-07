2021年07月27日 10時50分 ハードウェア

Samsungが「2021年中には新型Galaxy Noteのリリースはない」と正式発表



SamsungのIT&モバイル通信部門の責任者であるTae-moon Roh氏が、主力製品の一角とする「Galaxy Note」シリーズについて「2021年中のリリースはない」と明かしました。これを明かしたのは2021年8月11日に開催される自社製品のお披露目イベント「Galaxy Unpacked」をアピールする記事中でしたが、Galaxy Unpackedでお披露目となるはずの製品の情報が続々リークされてしまっているので、「もうサプライズはないのでは」と報じられています。



現地時間2021年7月26日、SamsungのRoh氏が8月11日に開催される自社製品お披露目イベント「Galaxy Unpacked」をアピールする記事を公開しました。この記事では同イベントで公開される製品について概要が語られており、そこでGalaxy Noteの見送りなどが明かされた形です。





Galaxy Noteについては、「Instead of unveiling a new Galaxy Note this time around, we will further broaden beloved Note features to more Samsung Galaxy devices(今回は新型Galaxy Noteを公開する代わりに、これまで愛されてきたNoteの機能をより多くのSamsung Galaxyデバイスに展開していきたいと思っています)」とのこと。Samsungは2021年3月に世界規模で深刻な半導体不足が発生しているという警告を発しており、その中で2021年はGalaxy Noteの新型発表を見送る可能性があると述べていました。



世界規模で深刻な半導体不足が発生しているとSamsungが警告、スマートフォンの生産台数にも影響 - GIGAZINE





当時の発表では、Samsungは「Galaxy Note」シリーズと「Galaxy S Ultra」シリーズという2つのフラグシップ端末シリーズを有しており、2021年1月に「Galaxy S Ultra」シリーズを発表してしまったため、Galaxy Noteを順延するという意向でした。そのため、今回の発表はこの意向を実行に移したものだとみられています。



今回のRoh氏の発表はGalaxy Unpackedで公開予定の製品について概略を述べる程度のものでしたが、7月12日時点で同イベントで公開されるとみられている「Galaxy Z Fold 3」「Galaxy Z Flip 3」「Galaxy Watch 4」「Galaxy Buds 2」のリーク情報が登場しています。



未発表のSamsungの新製品画像が大規模流出、折り畳み式スマホの「Galaxy Z Fold 3・Flip 3」やスマートウォッチ「Galaxy Watch 4」など - GIGAZINE





これ以降もリーク情報は増え続けており、Roh氏が今回の発表で明かした「折りたたみ式電話専用に設計された史上初のSペン」も、すでにヒンジ部分にSペン専用スロットを備えたGalaxy Z Fold 3専用ケースの存在がリークされていた状態でした。



こうした経緯から、IT系ニュースメディアのThe Vergeは「多くのサプライズは期待できないだろう」とコメントしています。