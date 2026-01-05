2026年1月5日のヘッドラインニュース
ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマルKITCHEN」に、菰田欣也シェフ監修の「麻辣チーズ肉まん」が1月6日(火)から、「黒酢酢豚」が1月13日(火)から、それぞれ登場します。菰田シェフは日本を代表する中華料理人で、ファミリーマートでは2023年以来さまざまな商品を監修してもらっており、今回はシリーズで初めて「四川料理の巨匠」ならではの中華まんが登場しています。
「麻辣チーズ肉まん」は税込198円、「黒酢酢豚」は税込428円です。
ファミリーマート、「ファミマルKITCHEN」より菰田欣也シェフ監修の「麻辣チーズ肉まん」・「黒酢酢豚」を発売 - 日本経済新聞
頼むわradikoよ、その全く心に響かない全国放送用のCMを挟むな。私は「北新地やろー？」とか「金プラ買い！ダーイヤ買い！」とか「つるっつる〜のつーるつる♪」とか「あんた誰やいな！」とか「山川！近藤さ〜ん」とか聴きたいねん。その為に課金しとんねん！余計な事すんな！！— サライネス …自称漫画家。 (@SAARA_INES) 2025年12月26日
やらかした pic.twitter.com/tsS6n74gMM— しがらみ箱 (@BoxFence) 2025年12月28日
売り子なのに朝イチで東まで買い物に来て初めに買ったのこれ。 pic.twitter.com/ouj1UW8an2— ミンミコ‼ (@minmikoooooooo) 2025年12月31日
こわかった pic.twitter.com/3igDO3C195— 飯田正人@本屋 (@IIDAMASAT0) 2026年1月1日
デパ地下で働いてる時、頭働いてなくて、— ひいろ (@HIIRO31843361) 2025年12月31日
決済方法がPayPayのお客様に
「ペイ！かしこまりました！はいはいですね！」と元気よく答えたこと。#事務ミス選手権 https://t.co/4OvXrohrV0
西洋画に描かれた「主人が落馬して困ってる馬」があまりにも可愛すぎてグッズ化もされている「そうはならんやろ」「昔の人たちもゆる絵が好きだったんだね」 - Togetter
この「主人が落馬して困ってしまった馬」は海外でも面白がられているらしく、色々なグッズが製作されているらしい。 https://t.co/YWvC4SEzuk pic.twitter.com/OSliWIFuT6— Vatanabeus (@nabe1975) 2026年1月1日
昨日千と千尋放送してたのか pic.twitter.com/zXlEVUcp55— れぷりろ＠次は夏コミ (@reprilo_channel) 2026年1月3日
タクシーの運転手が急に外に向かって叫び出して「？？？」ってなってたら、それ以降翻訳機オンにして叫んでくれた😂— ぼっち🍑年始渡韓予定 (@april_apricot__) 2026年1月4日
とても分かりやすかった😂 pic.twitter.com/QMUzA67wNm
新年最初のびっくり。— なるなみ🐰🐯 (@naru1tb) 2026年1月4日
「へぇぇ、明治R-1の新キャラクター、アールおじさんって言うんだ………」
「あの、どこかでお会いしました？？？？？？？？お会いしたことありますよね？？？？？？？？？？」 pic.twitter.com/Qs2KJI5FFf
遅延の影響で僕だけ新幹線で一泊過ごすことに。貸切すぎてシティポップのMVみたいなのも撮れる。#東海道新幹線 pic.twitter.com/FiQUyUIpJJ— わっきゃい (@wildkumada) 2026年1月4日
世の中、すっげぇヤツがいるんだな！！— h1d3 (@h1d3_m5) 2026年1月4日
オラ、ワクワクしちまったぞ！！ pic.twitter.com/lRcsZ6QFwW
インターネット pic.twitter.com/igYLRMukhp— 空乃🦈亞さめ🦈 (@a_sa_me) 2026年1月4日
イヤーカフが可愛くて普通に見てたら、店員さんが話しかけてくれて、相槌うちながらなんも考えずにブランド名読んで｢へぇーちんげ｣って言ってしまった、本当に助けてください pic.twitter.com/tuyi8CpERi— さ と り (@esuenuesukowai) 2025年12月28日
エチオピア人オフ会で『オフチョベットしたテフをマブガッドしてリットにしたもの』を食べました「これがあの例のやつ…」「全くわからんが食ってみたくなった」 - Togetter
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
東大大学院の難関AI講座を修了したスーパー中学生に会ってみると…海沿いの村に住む普通の女の子だった 「データサイエンスは “起業して戦うための武器” 」 | TBS NEWS DIG
日本語では、聞いて音が分かったが漢字の表記が分からない場合、とりあえず仮名で書くという方法をとることができますが、 英語では綴りが分からないとそもそも書いて残すことができません。 音は分かるが綴りが分からないときは、どう対処しているのですか。 | mond
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
ベネズエラ大統領代行の出方が焦点 米、マチャド氏は交渉相手にせず | 毎日新聞
ベネズエラ、米に対話訴え ロドリゲス暫定大統領が通信アプリで声明、態度変更か - 産経ニュース
ベネズエラ情勢（米国によるマドゥーロ大統領の身柄拘束）（外務報道官談話）｜外務省
どの国も世界の警察官できない 中国外相、トランプ米政権を非難|47NEWS（よんななニュース）
台湾、米国批判避ける ベネズエラ攻撃で|47NEWS（よんななニュース）
デンマーク首相、トランプ米大統領のグリーンランド編入意欲に反発 | ロイター
トランプ氏、グリーンランド領有に改めて意欲 「次の標的」懸念も | 毎日新聞
米高官の妻、グリーンランドに星条旗の色つけ投稿 現地反発「無礼」 [ベネズエラ・マドゥロ大統領拘束][トランプ再来]：朝日新聞
ノーベル平和賞受賞の栄光と米国トランプ政権の軍事圧力に揺れるベネズエラ（坂口 安紀） - アジア経済研究所
ベネズエラは、ノーベル平和賞受賞の栄光と軍事攻撃の脅威という相反するふたつの状況下で、激動の2025年末を迎えようとしている。12月10日、オスロでノーベル平和賞が、ベネズエラの民主化闘争を主導するマリア・コリナ・マチャドに授与された。1年以上国内に潜伏して逮捕を逃れ、出国禁止命令を受けている彼女が無事にオスロに到着できるのかが注目されたが、命をかけた脱出劇のすえ、式典には数時間遅れたものの無事オスロにたどり着いた。その一方、米国のトランプ政権がニコラス・マドゥロ独裁政権への軍事圧力を日に日に強めており、なんらかの軍事行動がいつ始まってもおかしくないほど緊張が高まっている。ベネズエラではいったい何が起きているのか、本報告ではこれらの背景についてみていく。
ベネズエラを攻撃したトランプ 習近平より先にトランプに会おうとした高市総理は梯子を外された（遠藤誉） - エキスパート - Yahoo!ニュース
マドゥロ氏乗せた航空機がNYに到着 マムダニ市長「国際法違反」 | 毎日新聞
キューバ人32人が死亡 ベネズエラ大統領拘束時、米軍との戦闘で | 毎日新聞
米国がベネズエラを「運営する」とトランプ氏 マドゥロ氏の拘束後に発表 - CNN.co.jp
ベネズエラ大統領拘束、米当事者らが明かす作戦の内幕 - CNN.co.jp
ベネズエラ副大統領、暫定大統領として権限引き継ぎ 最高裁が命令 - CNN.co.jp
拘束されたベネズエラ大統領、NYに到着 連邦捜査官10人以上に連れられ機外へ - CNN.co.jp
トランプ氏、ベネズエラ攻撃で「多くのキューバ人が死亡」 マドゥロ氏を警護 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
マドゥロ氏の息子が抗議呼びかけ「弱さ見せない」 ベネズエラ 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
ベネズエラ最大の軍事施設、米軍攻撃前後の衛星写真 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
経済政策の失敗から経済破綻、独裁、麻薬国家に成り果てたベネズエラの現状｜中泉 拓也
米のベネズエラ攻撃、電撃作戦が中国への「抑止力」に 台湾で見解「他国への見せしめ」 - 産経ニュース
中国、マドゥロ氏の解放要求 ベネズエラ産石油大半を輸入|47NEWS（よんななニュース）
中国特使と会談後マドゥロ氏拘束 「数時間後」と米紙報道|47NEWS（よんななニュース）
グリーンランドは「米が防衛」 副大統領、デンマークを批判|47NEWS（よんななニュース）
小池都知事がFNN単独インタビューで“家庭ゴミ有料化の必要性”を強調「区民に行動変容を促していきたい」｜FNNプライムオンライン
東京 多摩動物公園で脱走のオオカミ1頭 園内で職員が捕獲 | NHKニュース
対象動物は先ほど無事に捕獲され、安全が確認されました。— 多摩動物公園［公式］ (@TamaZooPark) 2025年12月28日
本日は引き続き臨時休園とさせていただきます。
ご来園を予定されていた皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
中国BYD、25年のEV販売28%増 「テスラ越え」で世界首位へ：朝日新聞
スイスのスキーリゾートで火災、40人死亡か 伊外務省がスイス警察の情報もとに公表 - CNN.co.jp
ガンジス川、サンタ帽の日本人らの騒ぎ、原因は「放尿」 「反省している」と陳謝 - 産経ニュース
北の大地に出現した「自治区」、SNSから騒動に発展 ヤードが生んだ「摩擦」の現場 日本を守れるか - 産経ニュース
京都市北区で市バス30台以上が立ち往生「異常なほど混んでいた」初詣の混雑が原因か｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
京都市北区の市道で立ち往生、ずらりと連なる市バス（2026年1月1日 京都市北区）City buses lined up on city roads - YouTube
馬が道路に突然現れる パトカー出動 みずから大学に戻る 川崎 | NHKニュース | 神奈川県
読む政治：こども家庭庁「解体論」なぜ拡散？ 積み重なった怒りと危うさ | 毎日新聞
日本人は働いていないのか 時間は減少、生産性も低水準 - 日本経済新聞
全寮制で学費タダ 大企業が出資する高専、徳島の山あいから起業家も | 毎日新聞
沖縄初のLRTに日本一の急勾配、最大100パーミル「厳しい」ルート変えず克服できるか - 産経ニュース
【動画】大間マグロ、初競り5億円 過去最高値、豊洲市場 競り落としたのはあの名物社長 - 産経ニュース
大間マグロ、初競り5億円 過去最高値、豊洲市場 「すしざんまい」が落札 - YouTube
菊紋入り「皇居財布」に長蛇の列 開運効果期待、転売で一時販売中止も苦情「なぜやめた」 - 産経ニュース
幻の国産ジェット旅客機を展示へ 愛知県豊山町の航空ミュージアム、6月から休館しリニューアル：中日新聞Web
トルコ製無人機「信頼性が高い」「日本の抑止力に」 ギュレル国防相が書面会見で選定期待 - 産経ニュース
中国が台湾上陸訓練か、桟橋搭載の船団を複数展開・民間の大型貨物船も参加…衛星画像分析 : 読売新聞
ロッキード事件50年 丸紅から5億円賄賂、「使途」のリスト入手 | 毎日新聞
東海道新幹線に｢個室｣、10月1日から 均質サービスから転換へ：朝日新聞
習近平氏、台湾統一へ決意表明 新年迎える祝辞で|47NEWS（よんななニュース）
韓国・李在明大統領が初訪中 国賓待遇、関係改善を確認|47NEWS（よんななニュース）
中国との関係「全面修復」図る 韓国高官、対日共闘とは一線画す|47NEWS（よんななニュース）
令和8年1月1日 高市内閣総理大臣 令和８年 年頭所感 | 総理の演説・記者会見など | 首相官邸ホームページ
イスラエル、対日外交に「ゆるキャラ」活用 「戦争ばかりの国でない」アピール - 産経ニュース
萩生田光一氏や高市早苗総理の名も。韓国で押収された統一教会政界工作報告書、今こそ徹底検証を！ | 鈴木エイトの調査報道ファイル
ムスリムの弁当求め長蛇の列、物価高で頼りに SNSではモスク批判 [外国人]：朝日新聞
【独自】「安倍首相、選挙支援に非常に喜んだ」旧統一教会、内部報告文書で言及 : 政治•社会 : ハンギョレ新聞
ロシアから訪日客が倍増18万6000人、過去最高に ビザ容易なうえ日本の反露感情希薄 - 産経ニュース
「何てことをしてくれた」市職員から不満…給与引き上げは見送りへ ふるさと納税“産地偽装問題”の余波 税収大幅減・財政運営に影響も 31の公共事業実施が先送りに 長野・須坂市｜FNNプライムオンライン
JR西日本の回送電車が乗務員室のドアを開けた状態で走行 到着時に確認、けが人なし｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
中国、台湾周辺で実弾演習開始 台湾側は海警船確認 写真9枚 国際ニュース：AFPBB News
中国軍 台湾周辺で軍事演習 30日は空の便10万人以上に影響か | NHKニュース
栃木 県立高校 生徒が殴られるなどの動画がSNSに 警察が聴取 | NHKニュース | 栃木県、IT・ネット
「菊池事件」裁判のやり直し 1月28日に判断へ 熊本地裁 | NHKニュース | 裁判、事件・事故、熊本県
中部電力 “浜岡原発 地震評価のデータ選定などで不適切事案” | NHKニュース | 原発、静岡県、企業・経営
「謎の独立国家ソマリランド」高野秀行さんと語る、速くて激しい人々：朝日新聞
「インド人がうじゃうじゃ」デマや誤情報で“国際スクール”説明会が混乱、なりすましの反対陳情も…専門家「放置された移民政策の疑問に火」外国人との共生どう進める | TBS NEWS DIG
中国の違法漁船監視、南米にドローン供与へ 日本が海上保安支援 - 日本経済新聞
＜独自＞ロシア、北方領土で来年元日から2カ月間の軍事演習を通告 日本政府は動向注視 - 産経ニュース
【独自】障害年金、医師の判定を破棄 機構職員、ひそかにやり直し|47NEWS（よんななニュース）
【速報】台湾有事で中国支援とロ外相|47NEWS（よんななニュース）
「背景に優生思想」重度障害の国会議員 特支になかった進学の選択肢 | 毎日新聞
多摩動物公園でオオカミ脱走、正門近くで職員が捕獲…園内で４時間避難した４歳「つかれちゃった」 : 読売新聞
イスラエル、殺人容疑のパレスチナ人が住むヨルダン川西岸の村を封鎖 写真7枚 国際ニュース：AFPBB News
労働力初の7000万人超え視野 2025年平均、人口減の影響緩和 - 日本経済新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
大丈夫じゃない。— 稗田りんず (@rinzu265) 2025年12月25日
小宮先生の防犯環境設計を見て作り直してほしい。 https://t.co/8U3HRW3c5T pic.twitter.com/7dE738bmke
おむつ実習(1/2) pic.twitter.com/LOBhAroQk8— ぷみら@看護師マンガ (@pumira_comic) 2025年12月27日
靴紐を結べない子がたくさんいて、「先生が結んであげて」とか「解けないような結び方に」とか「紐のいらない靴に」とかそういうことじゃないんじゃないかな。小学何年生の話だと思いますか？中学生です→「中学生？！」 - posfie
こども写真館のスタッフをやってるけど、毎年恒例の「サンタさんに何頼んだの？」の質問への女児の返答が今年は統一されすぎてて震えた - Togetter
こみゃくを愛してくれている皆さまへ〜「こみゃく」の商標について〜｜引地 耕太 / Hikichi Kouta
スーパーで異変を見つけたので2025年まで引き返します「2個たけえｗｗ」「これが転売ヤー対策か…」 - Togetter
体験を語る：能登半島地震アーカイブ 震災の記憶・復興の記録：石川県
開票直後に当確が出る、その理屈に納得すべく作ってみた動画。十分に撹拌してしまえばどの場所も構成比は同じになるし、それが偶然偏ることはない・・・— ヤスハラユウジ (@dsedb) 2026年1月1日
というのを１万粒子でシミュレーションしてみました。 pic.twitter.com/P6UP24q1mk
目を疑う「人レ」— 幌延まちおこし隊。糠南ガンバ✊ (@horo_nukanyan) 2026年1月2日
これは遺憾！
聞くと「ルートが無い」そりゃそうだ
人と違うポイント撮りたいなら夏にルートと装備考えて一撃必撮して
ラッセル警察ではないが全国共通誰でもわかる線路侵入ダメ
大多数の善良な鉄道愛好家の地域への配慮を無思慮に踏みにじり地域の印象を悪くする行為は絶対ダメ pic.twitter.com/khH3cvFuxI
米国に住んでいると「YOUは集団訴訟の原告になる権利がある」という連絡が頻繁にくるが、先日11年前に参加した集団訴訟の和解金が送られてきて、まさかの金額に驚いた - Togetter
回転寿司で隣の席の男児が「キョエー！キョエー！」と叫び声を上げているが親は注意しない→こういうシーンでは子どもに直接話しかけるとよい？ - Togetter
寝つきがよくなく、色々試したら結構すぐ眠れるようになったので、まとめてみた - 今夜はいやほい
知らん人と話すの「無賃コミュニケーション労働」ったら、引用で「夜職するとこんな勘違い女が生まれる」とか勘違いされたんだけど、人に相手してもらうのは本来コストがかかるってこと全世代全性別、理解すべき→「夜職じゃないけど無償で人の話聞きたくない」 - posfie
｢あれ切れてたよ｣｢〇〇が足りなくなりそう｣とか教えてはくれるんだけどなぜか毎回それを解決しない人に｢あ、じゃあ補充しといて。ありがとう｣と言ってみたら鳩が豆鉄砲を食ったような顔してたんだけどちゃんと補充してくれた⇒「父に言うと舌打ちしてどっか行く」 - posfie
田舎の「貧乏で優秀な子」の99％は、情報不足と資金不足で才能を潰されて、地元の高卒枠 専門卒枠に消えてる世の中に出てる「田舎からの成り上がり話」は、奇跡的に生き残った1%の話でしかない - posfie
スーパーの値引き刺身が生臭く感じたら→ボウルに氷塩水を作ってドリップを洗い流し、更に新しい氷塩水につけ15分ほど放置、水気を切ったら断然美味しくなる？ - Togetter
安倍元首相銃撃事件の犯人だけではなくhagexさん殺害事件、京アニ放火、秋葉原通り魔事件も氷河期世代だが、就職氷河期が原因そのものではなくもっと別の原因があるのでは - Togetter
「これライフハックなんですけど」サイゼリヤでドリンクバーを安く頼む方法がまるでバグ技 他のバグ技も集まる中で「恥ずかしい」という意見も - Togetter
今日から仕事始めの妻に— すずつむふう【我が家の可愛い猫’s】 (@kagisuzu0531) 2026年1月4日
朝からベッタリでした pic.twitter.com/DoIsLd0dVC
小説家・金原ひとみさんが『蛇にピアス』でデビューしたとき、母親に「セックスシーンは減らせないのか」と言われた一方、翻訳家の父親に言われたことがすごい - Togetter
実家の洗濯機が縦型からドラム式に変わり、タオルが生乾き臭満載になってた→「使い方を間違っているのでは」「高齢者に縦型は厳しい」 - Togetter
現代社会の闇を感じる… pic.twitter.com/hy8wg5OCt0— 羽鳥写真館 (@hatolier_camera) 2026年1月1日
新幹線で規則を破り、ケージから犬を出して座席の上に座らせている乗客に非難の声「手回り品のルール違反。マナーどころの話じゃない」「頼むから規則守って」 - Togetter
紅白見てる家族の、インターネットに絶対言えないような会話が飛び交ってる時に一番年末を感じる「愛想笑いしてるしかなかった」 - Togetter
母がテレビにいれる合いの手が悪口や僻みばかりで、つらい「悪口に対して同調求めてくるのがもっと辛い」「年末年始に実家に帰省したくない理由」 - Togetter
冬休みの自由研究：スタバのスープチーノのトリュフは本当にイタリア産なのか｜うるくと(Tsukuru)
関東出身夫『大晦日なのにすごいご馳走…お寿司とお刺身…オードブルまである…誰かのお誕生日ですか？』盛岡の父『え？』 - Togetter
掛け順論争についての私見｜regulus_math
大晦日に放送されている群馬のテレビ番組がひどいと話題に「こんな静かそうなクイズ番組初めて見た」「これが群馬の奇祭ってこと？」 - Togetter
私がキッチンで料理してて、みんなはM-1見て笑ってて…和やかで幸せだなって思ったら「それさす九」って言われた「ただ好きな人たちの幸せを願ってるだけ」「人の幸せを悪く言う方がやばい」 - Togetter
女性一人でハワイに入国する時「どうして一人？友達や家族が一緒でない理由は？」とめちゃくちゃ聞かれ最終的にI have no friends.と答えるしかなかった - Togetter
被害件数は70、被害総額は1350万円...「置き石マーキング」で空き巣を繰り返してきた窃盗グループが逮捕 心当たりを感じる人や、昔からある似た事例を思い出す反応も - Togetter
焼肉食べ放題で隣の席の父親が「残さず食べないと」と子供に言ってるのに、母親が「残し放題って事だから無理して食べないで良い」と言ってた話 - Togetter
海上自衛隊の彼氏が長期出航に行ってしまうので、船から降ろすためにどうしたらいいかアドバイスをください→回答が厳しくも的確過ぎた「そらそう」「残念だけど向いてないよ」 - Togetter
「“ホンモノ”の警察はスマホで警察手帳や逮捕状を絶対見せません」警察庁がニセ警察詐欺の注意喚起ポストを投稿、怪しい警察官に遭遇したらすぐに最寄りの警察署に相談 - Togetter
26年生きてやっと覚えたこと「冬は暖かくしすぎず、動けばちょうどいいくらいの服装がいい」→さらに年齢を重ねた人「これは若い人用で、年重ねたらこれ！」 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
そもそも、なぜ私のほうがこれを提出しなければいけないのか…— 足立梨花🍑 (@adacchee) 2025年12月29日
これ出さないと報告できないの嫌なんだけど🤷 pic.twitter.com/442A8gDsO2
重さ1kg,SSD2台搭載可能で10万円ちょいの高コスパモバイルノート Mechrevo機械革命 星耀(XingYao)14 AMD Ryzen AI 9H 365/メモリ32G/SSD1T(追加でも｜TAKASU Masakazu
【狂気の実証実験1】AIエージェントに電気ショック権限を付与したら生活が更生した #LLM - Qiita
長きにわたるご愛用、まことにありがとうございました
Feedeenは本年末をもちまして、サービスを終了させていただきます。長らくのご愛用、まことにありがとうございました。2013年にGoogle Readerが終了したことをきっかけに始めたサービスですので、皆様に支えられておよそ12年続けることができました。その間の暖かいご支援には、本当に感謝の念に堪えません。
当初はライフワークとして続けることを目指して始めた本サービスでしたが、ここ数年の運営者の体調の問題から、切迫した状況になる前に計画的にサービスを止めることが妥当と判断させていただきました。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけし、たいへん申し訳ございません。
サービス運営中としては、これが最後のご連絡となります。終了直前になってしまい恐縮ですが、必要事項についてご報告させていただきます。
明けましておめでとうございます。— Feedeen (@feedeen) 2026年1月1日
先ほどサービスを停止させていただきました。これまでのご愛用、本当にありがとうございました。
2026年が皆様にとって実り多き一年でありますように。
コスプレイヤーを無理やりAIでマイクロビキニにしてる人たちは本当に分かってない… マイクロビキニ然りセクシー衣装しかり「自分の意思で」着ているからこそ意味がある - Togetter
Googleに勤めて10年が経ちました - 渋谷駅前で働くデータサイエンティストのブログ
ベネズエラ関連でAIによる動画とか画像が当然のごとく拡散していたりした - 電脳塵芥
ずっと欲しかったPDFリーダーを個人開発している話
アルバイト未経験エンジニア４３歳、タイミーさんになる①～タイミーアプリの正しい使い方～ - honeylab's blog
RAGの精度が73%から100%に向上した話 ─ チャンキング戦略の比較検証
動画「やさしく分かるプロダクトマネジメント」公開のおしらせ｜小城久美子 / ozyozyo
中国のサイバー攻撃頻発 台湾、1日260万件|47NEWS（よんななニュース）
【10ギガ回線化顛末記】1ギガから10ギガへのプラン変更ができないだと!? - INTERNET Watch
【無事に年越ししました】Nuro光、20日以上復旧しない【進捗あり】 - パパ教員の戯れ言日記
サイバー攻撃に関する最終報告 兼 安全宣言
中国の旅行アプリで大量削除騒動 「詐欺組織に情報漏れ」懸念が拡散：朝日新聞
NEC、基地局開発を中止 スマホ向け 日本勢の存在感薄く - 日本経済新聞
国会図書館デジタルコレクションで読めるブラック・カルチャーを理解するための文献リスト（随時更新）｜有地 和毅 aruchi kazuki a.k.a. そこはかとなくファニー👀🌴
上司にぶち込まれた炎上プロジェクトで即クライアントにキレられたが、ちいかわゴリラになったら鎮火できた「さすが森の賢者」 - Togetter
Arch Linuxしか使わなくなった話
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」の第18話が公開されました！よろしければ是非ご一読下さい🙏https://t.co/eFSgVCKiRH— まるよのかもめ (@maruyono_kamome) 2026年1月4日
ドカ食いダイスキ！ もちづきさん・第18話 | ヤングアニマルWeb
【魔女の旅々】新作劇場版アニメーション特報 - YouTube
＼🪄次は、銀幕でお会いしましょう！🎞／— 「魔女の旅々」公式 (@majotabi_PR) 2026年1月4日
『#魔女の旅々』
新作劇場版アニメーション 制作決定！
🔻特報https://t.co/unDc8JCKQp
また会いましょう！約束です🤝
詳細は今しばらく、続報をお待ちください。#魔女の旅々はいいぞ #GAFES2026 pic.twitter.com/MAMqJ0vRKH
「魔女旅、映画化の話が動いてますよ」— 白石定規（魔女旅、ナナかす、リリエール） (@jojojojougi) 2026年1月4日
という話を初めて伺ったのはちょうど肉を食っている時のことだった。
「あ、はいはい映画……映画？」… pic.twitter.com/W3D109prQW
【推しの子】第3期 第2弾PV【OP主題歌 ちゃんみな「TEST ME」】 - YouTube
【推しの子】HAPPY NEW YEAR 2026【アクア＆ルビー】 - YouTube
【推しの子】HAPPY NEW YEAR 2026【アイ】 - YouTube
【推しの子】HAPPY NEW YEAR 2026【有馬かな＆黒川あかね＆MEMちょ】 - YouTube
【原神】「空月の歌・終奏」公式PV「冬の夜、ある旅人が」 - YouTube
【魔都精兵のスレイブ2】第2期キャラクターPV「山城 恋（CV:花澤香菜）」｜2026年1月8日放送&配信開始 #まとスレ - YouTube
【魔都精兵のスレイブ2】第2期キャラクターPV「東 風舞希（CV:ゆかな）」｜2026年1月8日放送&配信開始 #まとスレ - YouTube
【魔都精兵のスレイブ2】第2期キャラクターPV「蝦夷 夜雲（CV:和泉風花）」｜2026年1月8日放送&配信開始 #まとスレ - YouTube
【魔都精兵のスレイブ2】第2期キャラクターPV「上運天 美羅（CV:ファイルーズあい）」｜2026年1月8日放送&配信開始 #まとスレ - YouTube
【魔都精兵のスレイブ2】第2期キャラクターPV「七番組」｜2026年1月8日放送&配信開始 #まとスレ - YouTube
【魔都精兵のスレイブ2】第2期キャラクターPV「出雲 天花（CV:内田真礼）」｜2026年1月8日放送&配信開始 #まとスレ - YouTube
2025年12月27日
実は胸が大きいことを公言し、ある悩みを打ち明ける冥鳴ひまり【Vtuber/切り抜き】 - ニコニコ動画
【スペシャルアニメMV】10-FEET「スパートシンドローマー」｜アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールOP主題歌 - YouTube
関西コミティア75 参加案内書を発送しました – 関西コミティア
なろう小説家の腐女子おばさんが「男オタクはギャルのようなカースト上位の女性が好きなだけ」と発言し炎上しているが、恋愛対象のカーストを気にするのは女に多く、少女漫画はこの影響で底辺の男が存在を消されている - posfie
【完全にアウト】センシティブすぎてバズった配信を見返し言い訳ができなくなる冥鳴ひまり【Vtuber/切り抜き】 - ニコニコ動画
怖い話をします— みかみてれん (@teren_mikami) 2025年12月27日
2400円の本を思い切って一般ラノベの初版部数ぐらい刷った結果、2時間で予約完売し、月間予約ランキング1位になる…… pic.twitter.com/XUQvlVegIX
公園あるある pic.twitter.com/YxveVkE0qD— ゆーぱぱ (@too6mi) 2025年12月28日
少年ジャンプ漫画賞の「ページ制限がない方が実力を発揮しやすく質が上がるのでは」という長文の質問への回答がわかりやすく納得しかない「名文の応酬」 - Togetter
「皆さん少女以外になると驚くほど手を抜かれるので」ある絵描きさんのもとへ編集者が大都会所沢まで足を運んで絵を依頼をした理由に納得 - Togetter
今回、『NEEDY GIRL…— WSS playground/BARON DU JUVÉNILE公式 (@infowssJP) 2025年12月29日
メスガキ山月記 pic.twitter.com/wWFGtsaZPX— tenten (@tentenchan2525) 2025年12月29日
ゆかりさんと不思議な森【Trees Hate You】 - ニコニコ動画
お前も人なら跳べゆかり #9【Jump King】 - ニコニコ動画
[RTA]ポケモン金銀_2分35秒95(世界記録) - ニコニコ動画
ロボット展示会に乱入する足立レイ【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画
【銀河任侠伝】ずん子と茜とレトロゲーム #70【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画
【2026年版】東北きりたんと生き残った国がお年玉になる壮絶な戦い【ファンタジーマップシミュレーター】 - ニコニコ動画
クリーンクリミナルゆかり【Age of Reforging:The Freelands】 - ニコニコ動画
誕生日を祝われる足立レイ【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画
コミケで、外国人の「Hi〜♡」に「はーい！」と返すと「Oh…」とこの世の終わりのような表情をして足早に立ち去っていった… どうして中身も女の子だと思ったんだろう - Togetter
巫女さんが教える『御朱印』マナーの話。— 竹書房４コマ編集部 (@TakeShobo4koma) 2026年1月1日
(0/3)#漫画が読めるハッシュタグ pic.twitter.com/7inzLFrKVR
午年なので、馬の漫画です— 上野ポテト (@uenopotato) 2026年1月1日
⚠ホラー漫画です⚠
(1/6) pic.twitter.com/dWIsMCQ5oL
【RTA/WR】スーパーメトロイド 0% 50:22 【ゆっくり解説】Part4（終） - ニコニコ動画
#1h4d— はやなみ (@Hayanamippii) 2026年1月3日
お題 動物園
「©」 pic.twitter.com/gBgQxhXnmk
【オリジナル楽曲】ウィマーマ・サーガ / しぐれうい(9) vs. しぐれうい (16)【IOSYS（まろん&D.watt）】 - YouTube
TVアニメ『花ざかりの君たちへ』ノンクレジットオープニング映像｜YOASOBI「アドレナ」 - YouTube
TVアニメ「多聞くん今どっち!?」PV第2弾｜2026年1月3日(土)25:00より放送&配信開始！ - YouTube
TVアニメ「多聞くん今どっち！？」ノンクレジットオープニング映像｜F/ACE「Sweet Magic」 - YouTube
TVアニメ「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」ティザーPV / 2026年7月放送決定 - YouTube
TVアニメ『貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～』ノンクレジットED映像│「You'll Be In My Heart〜そばに〜」アリーチェ(CV:橘 杏咲) - YouTube
TVアニメ『貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～』ノンクレジットOP映像│「Break off」SUPER★DRAGON - YouTube
【闇ヒーラー】2期制作決定PV ｜ 一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる - YouTube
TVアニメ『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』ティザーPV｜2026年4月放送開始！ - YouTube
TVアニメ『シャンピニオンの魔女』ノンクレジットエンディング ┋ 2026年1月8日深夜1時58分から放送開始！ - YouTube
TVアニメ『シャンピニオンの魔女』ノンクレジットオープニング ┋ 2026年1月8日深夜1時58分から放送開始！ - YouTube
TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第2クール ノンクレジットED映像 ｜「Singing Over」SI-VIS - YouTube
TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第2クール ノンクレジットOP映像 ｜「スーパーノヴァ」SI-VIS - YouTube
TVアニメ『Fate/strange Fake』Original Soundtrack発売告知CM - YouTube
TVアニメ『地獄楽』第二期 30秒告知│1月11日(日) 23時45分よりテレ東系他にて放送開始 - YouTube
５分で分かる『TRIGUN STAMPEDE』!!｜【1/10（土）23時『TRIGUN STARGAZE』放送開始！】 - YouTube
【期間限定公開】TVアニメ「空色ユーティリティ」第1話～第3話 - YouTube
ep.1『お友達になってください！』｜TVアニメ「花ざかりの君たちへ」WEB予告 - YouTube
TVアニメ「拷問バイトくんの日常」キャラクターPV”ヒュー” | 2026年1月4日(日)より放送・配信開始！ - YouTube
【期間限定無料公開】2026/1/2(金)21時～｜「ネギま！？」｜第1話～第13話【プレミア公開】 - YouTube
TVアニメ「拷問バイトくんの日常」番宣CM| 2026年1月4日(日)より放送・配信開始！ - YouTube
アニメ『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』メインPV｜日本語吹替版が2026年2月4日より毎週水曜25:15から放送開始！ - YouTube
TVアニメ『貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～』第1話WEB予告｜第十三親王ノア・アララート - YouTube
TVアニメ「拷問バイトくんの日常」～拷問バイトくんのお正月～| 2026年1月4日(日)より放送・配信開始！ - YouTube
アニメ「わたしの幸せな結婚」お正月ミニドラマ - YouTube
『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第五章 白熱の銀河大戦』本予告 ＜2026年2月20日(金)上映開始＞ - YouTube
「魔法科高校の劣等生」より新年のご挨拶 ２０２６ | 劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」5月8日公開 - YouTube
TVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」ときめきスチル～お正月～ - YouTube
TVアニメ「ゴールデンカムイ」金賀新年！今年の抱負を叫べッ!!キャンペーンPV - YouTube
【特報】完全新作劇場版「かぐや様は告らせたい」完結編 制作決定！ - YouTube
＜大ヒット上映中！＞劇場版『チェンソーマン レゼ篇』WEB CM【ありがとう篇】 - YouTube
『SPY×FAMILY』Season 3 MISSION:46「アーニャのじだい きちゃった」挿入歌「Bus Stop」リリックビデオ(セリフ・SEなしアニメ映像)／(K)NoW_NAME - YouTube
【「最強」SELECT＃１】司波達也 vs 九重八雲｜劇場版「魔法科高校の劣等生」5月8日（金）ROADSHOW - YouTube
TVアニメ『勇者刑に処す』屋外広告プロジェクト│2026年1月3日(土)より順次放送開始 - YouTube
アニメ『ワンパンマン』第3期第2クール特報 / One-Punch Man Season 3 Part 2 Special Announcement [ENG SUB] - YouTube
リリィ［Special ver.］ - 八百歳比名子＆近江汐莉（CV：上田麗奈＆石川由依） / TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』スペシャルエンディング映像 - YouTube
TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3／MISSION:50「生き残れない世界」Cパートアニメオリジナル映像 - YouTube
「DARK MOON -黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN」本PV - YouTube
TVアニメ『グノーシア』第2クール告知PV | 1月10日より毎週土曜24:00～放送！ - YouTube
5分で分かるアニメ『地獄楽』《第二期 2026/1/11(日) 23:45よりテレ東系他にて放送！》 - YouTube
TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3×幾田りら「Actor」スペシャルムービー』 - YouTube
劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」特報第1弾｜2026年5月8日（金）公開 - YouTube
TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』ティザーPV｜2026年7月放送決定！ - YouTube
TVアニメ「拷問バイトくんの日常」キャラクターPV”ミケ” | 2026年1月4日(日)より放送・配信開始！ - YouTube
『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』 5分で振り返る前作の物語 【3月27日（金）公開】 - YouTube
TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』プロダクションムービー - YouTube
TVアニメ「シドニアの騎士」第1話「初陣」【オケコン開催記念】 - YouTube
TVアニメ「シドニアの騎士」第1期全話イッキ見【オケコン開催記念】 - YouTube
【本編一部公開】最強と最強｜映画『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』絶賛上映中！ - YouTube
『劇場版機動警察パトレイバー』4Kリマスターセット 発売告知PV - YouTube
『God bless, or Goddess 』ストーリートレーラー| PS5® & PS4® - YouTube
僕たちは決して独りじゃない | 『ゼンレスゾーンゼロ』ムービー - YouTube
『アーケードアーカイブス スペースインベーダー・パート2』配信開始！ - YouTube
【崩壊：スターレイル】永遠に続く虚構 | 大公家のお食事 - YouTube
照 エキシビション「うさうさ相談室」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
葉瞬光 エキシビション「彼方の残響」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
【グランブルーファンタジー】十二周年記念シナリオイベント 予告篇 - YouTube
葉瞬光EP「一千万回の『はじめまして』」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
『CODE VEIN II』ヴァレンティン・ヴォーダ（CV:中村 悠一）|キャラクタートレーラー - YouTube
数百万円課金して長年遊んできたモンストのアカウント、半年ぶりにログインしようとしたら入れず、第三者がプレイしている状態だった→運営に問い合わせたが… - Togetter
コミケで3000円で頒布した色紙が5万円以上で転売されたが、本人確認していないアカウントでの取引だったため、どうにもならず→備忘録として、様々な転売対策が紹介 - Togetter
ツイ廃は子育て難易度爆上がりしがちな理由(0/4) pic.twitter.com/SwwEnK3ixi— 真船佳奈@テレ東の漫画家 (@mafune_kana) 2026年1月4日
今年もいっぱい一緒にいようね。 pic.twitter.com/8Usp9oM0l1— ポムポムプリン【公式】 (@purin_sanrio) 2025年12月31日
【ブランドの終焉】ドラゴンクエストI&II HD-2D リメイク 感想・レビュー｜鏑木和奏
「最大の売上、プレイヤーの半数以上を3DダンジョンRPG大好きな日本の皆さんがやっぱり占めています」セミリアルタイムダンジョン探索RPG『Titans of the Past』【開発者インタビュー】 | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト
ペリリュー生還者の証言には過酷なものが多くありますが、逆の意味でもっとも驚くのが、、— 武田一義 (@144takeda) 2026年1月3日
米軍陣地内での映画鑑賞
米兵になりすまし陣地内を探ることからはじまるも、だんだん無意味な度胸試しをする者が出てきたり、映画を観て楽しんで帰って来たりは、あまりに普通の若者ぽくて、ね pic.twitter.com/HFb8LlJBJb
全額先払いしたイラストが納期に届かず、一度謝罪の返信があった後また音信不通→その後、警察に相談し供述調書を作成、無事被害届が受理され、詐欺事件として捜査することに - Togetter
ペルソナ30周年記念特設サイト
報道等における『コミケ』『コミケット』『コミックマーケット』の商標の使用について
チューダーと料亭。「まんが道」に描けなかった「かこう会」｜ムゲンホンダナ：漫画を100年読んでみた
「光吉猛修 35周年記念ディナーショー in セガ本社」レポート。日本一歌のうまいサラリーマンが昼夜にわたって全22曲を披露（独占インタビューも）
国際的に見た、ロボゲーにおける、非常に独特な文化的交差点の理解【オリーさんのロボゲーコラム】 | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト
25/12/27 第18回サイゼミ：フロクロP来る！ - LWのサイゼリヤ
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
【#NHK紅白】星野源「創造」京都 ゲームのミュージアムから｜紅白歌合戦｜NHK - YouTube
【#NHK紅白】米津玄師「IRIS OUT」世界初パフォーマンス｜紅白歌合戦｜NHK - YouTube
2025年の紅白がグダグダだったのは制作側の技術継承の問題でセットやスタンバイが間に合わない場面が多かったから？土屋敏男氏による推測が話題に - Togetter
NHK紅白、8時少し前に視聴率が下がっていてその時間帯だけフジテレビが視聴率上がってるのは何があったの？→リモコンを使った企画での誤操作の可能性が高そう - Togetter
YouTuberとか影響力のある人の力で年末に行われるけん玉連続成功世界記録を大幅更新してテレビでの更新を不可能にして欲しい...毎年見てられない - Togetter
2025年の映画ベスト100（ネット投票を集計しました） - 破壊屋ブログ
バスケを観に行ったらこの席だったけどスタッフには「見切れ席という認識ではない」と言われた→チケ購入時に注意書きがあったとしても改善が必要？ - Togetter
金 明輝 監督 との契約解消について | アビスパ福岡公式サイト | AVISPA FUKUOKA Official Website
スキー場、ピークから4割減で過去最少417カ所に 雪不足、老朽化で費用増 - 産経ニュース
ジョージ・クルーニーさん一家、フランス国籍を取得 ハリウッドでの子育てに「懸念」 - CNN.co.jp
ありがとう、Perfume | IOWN×Perfume | NTT
ありがとう、Perfume - YouTube
【公式】裁定事案に関するメディア説明会 発言録：Ｊリーグ公式サイト（J.LEAGUE.jp）
評伝・ブリジット・バルドーさん 「世界一美しく、スキャンダラス」女性解放のシンボルに - 産経ニュース
「修正版を見せたい」「書面で答えて」伊藤詩織『Black Box Diaries』日本公開の裏で何が…元代理人と修正をめぐるファクス泥沼60枚超の全容 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け
【2025年ベストバイ】サカナクション 山口一郎が今年買って良かったモノ
伊藤詩織さんの映画『Black Box Diaries』が一挙上映拡大で、議論は新たな段階に入った（篠田博之） - エキスパート - Yahoo!ニュース
◆新商品（衣・食・住）
松屋60周年記念企画 第1弾 「松屋の野菜はじめ！」｜松屋フーズ
