ヘッドライン

2026年1月6日のヘッドラインニュース


無料で使えるテキスト読み上げ・歌声合成ソフトウェアのVOICEVOXから、人気キャラクター・ずんだもんをライバル視する「あんこもん」が2025年1月6日に登場しました。

VOICEVOXあんこもん、坂本アヒル式の立ち絵セットでリリースしました！ | 東北ずん子・ずんだもんPJ 公式サイト
https://zunko.jp/news/mwpckw9xsr8.html

あんこもんはずんだもんをライバル視してツンツンしているキャラクターで、好物はあんこ。ずんだもんは「～のだ」という語尾が特徴的ですが、あんこもんの語尾は「～だもん」となっています。CVは鎌田歩乃佳さん。


坂本アヒルさんによる公式立ち絵素材も公開されています。立ち絵素材はニコニコ静画からダウンロード可能です。


ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

PS5の在庫不足が解消されたとPlayStation公式が発表 - GIGAZINE

数カ月にわたりオーストラリアで続く山火事の凄まじい被害の記録、なぜこれほどまでに壊滅的な被害をもたらしているのか？ - GIGAZINE

Googleが検索エンジンの地位を守るためAppleに1兆円超を支払う件で集団訴訟 - GIGAZINE

北朝鮮が「ブリトーを発明したのは金正日」と主張 - GIGAZINE

「ひぐらしのなく頃に」新プロジェクト始動、シリーズ開始18年で新たにアニメ化 - GIGAZINE

「DOOM」で敵を3体倒さないと人間であることを証明できない認証システム「DOOM CAPTCHA」レビュー - GIGAZINE

成人は1年あたり平均0.5～1kgずつ体重が増えてしまう傾向がある、「じわじわ太り」を防ぐ7つのステップとは？ - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）


散歩してたら車からお嬢さんが変なダンスをしながら「仕事おっさっめったー！わったっしは自由ー！」と歌いながら降りてきて目が合ってしまった「幸いあれ…」 - Togetter


この世から争いと憎しみとInstagramばかり更新してサイトが5年以上放置されている飲食店が無くなりますように - Togetter


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
世界で広まる「反科学」の主張　否定するだけでは「公正でない」理由：朝日新聞

京大理学部が女性の入学支援金を創設　初年度30万円程度支給 | 毎日新聞

専門家「日本海側の地震が南海トラフに影響するか懸念」1943年の鳥取地震では翌年に“連動”発生のケースも｜FNNプライムオンライン

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
「どうやってしょっぴこう」吉村大阪府知事発言に山本景交野市長が猛反発「まさにファシズム」「私は意地でも屈しない」：中日スポーツ・東京中日スポーツ

中国が高市発言で「敵性文化」日本カルチャーを徹底パージ…あと10年続いた場合の“ヤバい未来” | 文春オンライン

【速報】「大発会」終値1493円高の5万1832円 日経平均株価　半導体関連の銘柄を中心に全面高の展開　一時1600円以上値上がり節目の5万2000円台回復する場面も | TBS NEWS DIG (1ページ)

《国旗損壊罪》「バツを書いた日の丸を“国旗冒涜”と罪に問うのは不適切」前外相・岩屋毅氏が15歳中学生記者に明かした“表現の自由”のボーダーライン｜NEWSポストセブン

高市首相になったら「ブレーキかかった」　戦中、政府・軍部を糾弾した「反軍演説」　削除部分の復活進まず：東京新聞デジタル

“インバウンド客の激減”だけじゃない…日中関係の悪化で「中国人がいなくなると実は困る」3つの意外な業界とは | 文春オンライン

小樽のスキー場で5歳男児、腕を挟まれ死亡　屋外エスカレーターに [北海道]：朝日新聞

【速報】障害年金、医師の判定ひそかに破棄|47NEWS（よんななニュース）

労働時間の規制緩和「賛成」9割迫る　経営トップ、柔軟な働き方意識 - 日本経済新聞

最新子ども防衛白書、非核三原則触れず　被爆者「平和教育必修化を」 | 毎日新聞

効果乏しい医療、医師46%が実施　「患者の希望」抑止が課題に - 日本経済新聞

「殺すと言われたのは初めて」反移民デモを取材、カナダ人記者の思い

女性刑務所に福祉ケア機能、令和9年度開設　高齢・障害者集中受け入れへ　東京・昭島 - 産経ニュース

ロシアがウクライナ首都に大規模攻撃、トランプ氏とゼレンスキー氏の和平交渉前に - CNN.co.jp

名古屋大病院が小児外科手術を一時停止　患者死亡など医療事故相次ぐ：朝日新聞

燃料足りず稼働できないガザの病院、イスラエルが制限と院長非難　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

北朝鮮の原潜建造は「張りぼて」か　海自元潜水艦長が挙げる疑問：朝日新聞

国債30兆円超え回避に奇策　26年度予算案、地方交付税を7000億円減額 - 日本経済新聞

鈴木氏「高市首相は早期停戦望む」とロシア側に伝達　墓参再開など進展なく　政府の対応問う声も：北海道新聞デジタル

元人質だったイスラエル人女性、ハマス拘束下での性的虐待と「性奴隷」になる恐怖を語る - CNN.co.jp

トランプ大統領 “絶対に必要”グリーンランド取得の意欲示す | NHKニュース | アメリカ、トランプ大統領、デンマーク

ベネズエラ マドゥーロ大統領 米連邦地裁で起訴内容すべて否認 | NHKニュース | ベネズエラ、アメリカ、中南米

129ロシア参謀会見 - YouTube


維新・石平議員が訪台「『台湾は中国の一部ではない』と示す」　自身への入国制裁を逆手に - 産経ニュース

ベネズエラ急襲、反米国家に衝撃　無力のロシア製防空システム - 日本経済新聞

日本大手が見限った風車事業　採算崩壊、危ぶまれる「撤退ドミノ」 | 毎日新聞

沖縄県、新交通システム構築を検討　LRT導入やモノレール延伸　「戦後100年」に向け構想　年度内に策定 | 沖縄タイムス＋プラス

“ニセ100円玉”が両替機から…大きさ・重さが本物とほぼ同じ　側面にギザギザなく裏返すと「MVS」刻印　弁護士「使うと罪に問われる可能性」｜FNNプライムオンライン

屋上で3人が手をふり救助求めているとの情報も…JR恵比寿駅近くの工場で火事　東京・渋谷区｜FNNプライムオンライン

立憲・野田代表が仕事始め　ネット上での「増税派の野田佳彦、態度の悪い幹事長」などの厳しい評価に「現実路線をブレずに訴える」｜FNNプライムオンライン

鳥取西部で長周期地震動階級4を発表…極めて大きな揺れ波形計測か　気象庁｜FNNプライムオンライン

ベネズエラ軍事作戦、支持3割　多数が過度な関与懸念＝調査 | ロイター

メキシコ大統領、米国の内政干渉拒否　ベネズエラ攻撃にも反対 | ロイター

国連安保理が緊急会合　｢ベネズエラの次｣恐れる加盟国から批判相次ぐ - 日本経済新聞

中国、台湾での「斬首作戦」準備か　総統府襲撃想定も：時事ドットコム

ベネズエラ国防相、軍事防衛の任務遂行　マドゥロ大統領拘束は「卑劣な誘拐」：時事ドットコム

ベネズエラ市民「恐怖と喜び」　各地でスーパーに行列：時事ドットコム

【速報】中国商務省は軍民両用品の対日輸出を禁止すると発表した：時事ドットコム

中韓首脳、関係強化で一致　習主席は「抗日」歴史共有強調―北朝鮮問題で温度差も：時事ドットコム

米国防長官 軍人らに憲法に反する命令に従わないよう呼びかけた野党の議員を処分 “反逆的な発言の対応” | NHKニュース | アメリカ、トランプ大統領、ベネズエラ

「もう一度、連れて来てあげたかった」　高市首相、安倍氏の写真を手に伊勢神宮参拝 - 産経ニュース

中部電の浜岡原発審査、根底揺らぐ不正か　認めた社員「意図的に」 [静岡県]：朝日新聞

グテレス氏、主権の「尊重」呼びかける 国連安保理会合で　写真4枚　国際ニュース：AFPBB News

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
「良い親プレッシャー」延びる育児時間　分担しても母1.4倍・父3.6倍 - 日本経済新聞

新幹線の中でイヤホンをつけずに動画みる文化勘弁してくれ「家でやれ」「どこでも音を流している人が増えた」 - Togetter

2025年に買ってよかったもの、愛用したもの｜narumi

ロリータブランドのファッションショーに現れたお姉さまが美しすぎると話題に→実はモード系もいけるシニアモデルの方でした「童話の世界みたい」「傘で空を飛んでそう」 - Togetter

小池都知事が東京23区での家庭ごみ有料化についてインタビューで述べたが、街中やコンビニへの不法投棄に繋がるのでは？という懸念の声 - Togetter

関越道の重大事故に伴う通行止めが2日で解除されたが、ドン引きレベルの早さ……これを？約２日で？「感服する技術力」 - Togetter

横浜中華街でやってはいけない５つのことに共感…美味しい中華のお店情報も続々 - Togetter

工場で15人が刃物で切りつけられ重軽傷を負った事件...逮捕された男は「職場でいじめられた」と供述 一方で容疑者の被害認知が強すぎる可能性を指摘する意見も - Togetter

「Z世代は甘い」って言葉、本当は“自分が耐えた地獄を次の世代にも背負わせたい人”の自己正当化にしか聞こえない「いつの時代も同じ」「それぞれの世代にはそれぞれの辛さがある」 - Togetter

「学校給食の価格を抑えるために"訳アリの格安食材"を使えばいい」→食品加工の視点から見ると採用できないアイデアな理由「あれは苦行だった」 - Togetter

「ご存知ですか。津波が黒いことを」東日本大震災で発生した津波は真っ黒で我々の知っている海水ではなかった - Togetter

オタフクソースの注ぎ口がリニューアルで液ダレしなくなってて感動してる「機能性がよくて売上は下がったと聞いた」 - Togetter

ホームセンターで買った加湿器、外し忘れの防犯ブザーが爆音で鳴り出し、どうやっても止まらない→お店に電話するも「止める方法は無い」と言われた話 - Togetter

優秀すぎる！コーヒーマシンセット後、犬がピーピー騒いでいたので、行ってみたらビーカー忘れてコーヒーが垂れ流しに→教えてくれた犬に「えらいぬすぎ」の声 - Togetter

岐阜にある「最強に恐ろしい階段」がほんとに最強に恐ろしい - Togetter

小泉防衛大臣がレンジャー訓練で使う40キロの荷物を担ぐ 立ち上がるのも大変な重さ、なお訓練ではこれを担いで山で“走る”模様 - Togetter


明けましておめでとうございます。 – KEISUI ART STUDIO

一月九日から検査入院です – KEISUI ART STUDIO


「外国人料金」は必ず破綻する─大阪ラーメン店騒動が証明した、二重価格の唯一解（木曽崇） - エキスパート - Yahoo!ニュース

ミスドの福袋、余っているところがあるらしいけど我々はグッズがどうとかではなくドーナツを安くしてほしいんだ「単純にお得感が少ない」 - Togetter

親族の中で私だけがオタクで中身が子どもだなって思ってたけど、子どもの価値観が唯一わかるので親戚キッズには大人気だった「的確に褒めることができる」 - Togetter

「お金持ちじゃない家に生まれた人間が高い確率で自分の家をお金持ちにする方法」について共感する反応もある一方、逆なのではという意見もある - Togetter

「年末に空き巣にあい、かなりの時計を盗まれました」しっかりとしたドアなのに空き巣被害...身近な人から情報が漏れるケースがあり、SNSでのアピールも危ない - Togetter

一人暮らしは六畳間で十分？『独身成人男性女児』には2DKですら足りないんですけど→作業部屋とかも作ると広さは無限に欲しい - Togetter

【8LDKの実家じまい】荷物12トンとの格闘がYouTubeで約300万再生！ 整理整頓アドバイザーの「段階的整理」が大反響、費用も赤裸々に公開 - 【SUUMO】住まいの売却ガイド

妹が困らないようにと自分は奨学金で国立に通って苦学生を強いられたのに妹本人は私立へ進学して親の金で海外旅行に行ってプチ整形までしたと聞いてショックを受けた - Togetter

「語学ができる女性がスーパーのおそうざい作りの仕事してる」というのが話題になっていたが、ヨーロッパ帰りを活かせる日本での就職先は、まじでほぼ皆無 - Togetter

眼科でオナラをしたら近くにいた盲目の方が『臭い！誰か死んでるぞ！』と言ったので、車椅子で寝ているご老人が疑われて看護師に揺り動かされていた - Togetter

年末の新幹線、指定席取ったんだけど、デッキに立ってる妊婦さん見つけて席譲ってしまった。そこから３時間立ちっぱ。「しまった、いつも自由席だからついクセで…」と正直後悔した話→「聖人かよ」 - posfie

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
正しい目標の立て方｜きゅーい

発表から約2週間、いますぐ使えるAgent Skills 10選｜Seiji Takahashi@ベースマキナ

ChatGPT使いすぎて、文章見ると『あ、これChatGPTに書かせて一部だけ訂正したやつだな』というのが大体分かるようになってきてしまった - Togetter

規約ベースのフレームワークはAI処理に不利だと思う - きしだのHatena

全人類に告ぐ！Chrome拡張を作れ！｜けいすけ

ドンキの4万円プロジェクターを買った。そして45万円のXGIMI最上位モデルに心を揺さぶられた年末 by石井和美 - AV Watch

高木浩光＠自宅の日記 - 代替可能性を欠く「AIプリンシプル・コード」――スチュワードシップ・コードの劣化コピーが日本のソフトローを破壊する

キオクシア、25年は断トツの株価7倍　26年もAI期待で株高継続か - 日本経済新聞

国土地理院「地理院地図」は、国の本気が詰まった無料公共サービスで、仕事・学習・趣味に使いやすい必須ツール - Togetter

Oculusを生んだ天才オタク秋葉原で防衛を語る #TokyoTalk #トーキョートーク - YouTube


Amazonがついにプライムなのに翌日配送に追加料金を取り始めて草が生える「以前に比べて改悪されている」「これまでが異常だったのでは」 - Togetter

栃木県の高校のトイレで男子生徒が別の男子生徒に殴る蹴るの激しい暴行を加える動画がSNSで拡散され炎上、動画に映っている生徒らの個人情報がアップされる事態に - Togetter

チームみらい安野貴博が資産公開→保有株式に投資界隈がざわつく 「200億円超えてるんだが」 - posfie


News - 2026年01月06日 「CES® 2026」で「AFEELA Prototype 2026」を世界初公開 | AFEELA

Search Central Live APAC 2025 のハイライト: 感謝の言葉  |  Google Search Central Blog  |  Google for Developers

娘がインスタで時々顔出ししてるらしく『親しい友達限定だから大丈夫』って言うけど、その親しい友達が流出させるんだぞと何度伝えても通じない→様々な意見が挙がる - Togetter


【PC Watchのキーボード黙示録】こだわりはないが、結果的にUbuntu的に便利なロジクール製を使用している理由 - PC Watch

スキマ時間にスマホで開発できる時代が来た。Claude Code + Opus 4.5で年末年始に旅行しながら初めてのゲーム開発をした話 - 科学と非科学の迷宮

我が家の太陽光発電、苦難の道。今度は隣の新築で日陰に!?【藤本健のソーラーリポート】- 家電 Watch

Biome と Git/GitHub を活用したJSバンドル差分表示ツールの開発 - Techtouch Developers Blog

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
「アニメである必要があった...」映画『この世界の片隅に』片渕監督が語る「あえて説明しない」信念｜ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

中国最大級のマンガイベント、消えた日本要素　外には鬼滅ファンも [台湾有事答弁めぐる日中応酬　存立危機事態　高市首相　中国]：朝日新聞

スマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order』最終章主題歌「時計」Music Video (Short .Ver) - YouTube


「未来の僕なんか最早他人だしな」と思ってコミケに申し込んだ人、直前になり予想通り（？）エラいことになって思わず自分に暴言が出る - Togetter

公正取引委員会によるアニメの制作現場におけるクリエイターの取引環境に係る実態調査報告書公表を受けて | NAFCA 一般社団法人日本アニメフィルム文化連盟


TVアニメ『ハイスクール！奇面組』1月9日（金）放送開始！ - YouTube


TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』ノンクレジットエンディングムービー | EDテーマ：シャイトープ「ミス・ユー」 - YouTube


TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』オープニングムービー | OPテーマ：すりぃ「CATCH!!!」 - YouTube


TVアニメ『違国日記』ノンクレジットエンディング映像｜ Bialystocks「言伝」 - YouTube


TVアニメ「拷問バイトくんの日常」ノンクレジットオープニングムービー| 2026年1月4日(日)より放送・配信開始！ - YouTube


映画「この本を盗む者は」30秒SPOT〈真実編〉｜好評上映中！ - YouTube


TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』予告 | 第1話『出会った、独身と幼女』 - YouTube


TVアニメ「正反対な君と僕」第1話『正反対な君』予告【1/11(日) 17:00～放送】 - YouTube


『ストリートファイター6』ファイティングパス「ファイターズスポーツフェス」紹介映像 - YouTube


『ソニックレーシング クロスワールド』パックマン パック ティザートレーラー - YouTube


【1/7から体験版配信開始！】『ドラゴンクエストVII Reimagined』 オープニング映像 - YouTube


マインクラフト × ストレンジャー・シングス DLC - YouTube


メルカリで高額カードの偽物を掴まされたので裁判を起こして徹底的に争うことに...→ついに相手が示談交渉の連絡をしてきたがあまりにひどい内容だった - Togetter

◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
【1月18日まで】こたけ正義感『弁論』 - YouTube


「年齢制限あります？ってくらい」細野晴臣氏のライブの客層が異常に若かった→興行サイドの意向かもしれないがチケット当選せず涙目の古参ファンは多そう - Togetter

「編集室は事実上、スターの集まりだった」商業としての『ブラック・ボックス・ダイアリーズ』 老練な戦略と稚拙な説明のコントラスト | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け

学校体育が生んだ運動能力による序列　「今も根強く存続」 | 毎日新聞

野球は「男らしさ」のモデル？　消せない少年時代の記憶 | 毎日新聞

2年前、所属事務所の廃業により独立→個人事務所を設立した私たちの現在｜えのぐ


「2025年度JRA賞」決定！年度代表馬はフォーエバーヤング！　JRA

◆新商品（衣・食・住）
食感の三重奏！中華とチョコがマリアージュ「ブラックサンダー春巻き」爆誕 | 株式会社さくらFOODSのプレスリリース

この記事のタイトルとURLをコピーする

・1つ前のヘッドライン
2026年1月5日のヘッドラインニュース

・関連コンテンツ

in ヘッドライン, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article Headline news for January 6, 2026….