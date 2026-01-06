2026年1月6日のヘッドラインニュース

40代に入ったお笑いコンビはいつ解散してもおかしくない。状況や環境の良し悪しはあるが絶対的にマンネリズムに陥る。20代の頃から「ネタを作って披露する」の繰り返し。その中で「賞レース」を繰り返す。結果が出なければこれがエンドレスで続く。結果が出ても、その先の輝かしいステージに立てる人は…