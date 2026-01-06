ベネズエラで衛星インターネット「Starlink」が無料化
衛星インターネットサービスのStarlinkがベネズエラ国民を対象にサービスの無償提供を開始しました。
Support for the People of Venezuela - Starlink Help Center
https://starlink.com/support/article/026071b1-2b57-1ddb-8321-22442313223e
2026年1月3日にアメリカ軍がベネズエラに対する作戦行動を実行し、ニコラス・マドゥロ大統領を拘束してアメリカに移送しました。この作戦を受けてベネズエラでは非常事態宣言が発出されており、日本政府もベネズエラ全土を危険レベル3に指定して渡航中止勧告を出しています。
アメリカがベネズエラに対する大規模攻撃を実施しマドゥロ大統領夫妻を拘束して国外へ移送 - GIGAZINE
ベネズエラ全土が混乱に陥る中、Starlinkは2026年1月4日にベネズエラ国民に対して無料のインターネット接続を提供することを表明しました。
Starlink is providing free broadband service to the people of Venezuela through February 3, ensuring continued connectivity.— Starlink (@Starlink) January 4, 2026
無料期間は2026年2月3日までで、ベネズエラのStarlinkユーザーに対して無料のサービスクレジットが付与されています。Starlinkは「新規ユーザーおよび既存ユーザーへのインターネット接続提供に注力しています」とも述べています。
また、Starlinkを提供するSpaceXのイーロン・マスクCEOは「ベネズエラの人々を支援します」とポストしています。
In support of the people of Venezuela 🇻🇪 https://t.co/JKxOFWsikP— Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026
なお、2022年にロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始した際には、Starlinkがウクライナでのサービス開始を即座に決定していました。
衛星インターネット「Starlink」のアンテナ数千台がウクライナに到着、全世界の加入者数は25万人を突破するも値上げが実施される - GIGAZINE
