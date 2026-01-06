2026年01月06日 19時00分 ネットサービス

ベネズエラで衛星インターネット「Starlink」が無料化



衛星インターネットサービスのStarlinkがベネズエラ国民を対象にサービスの無償提供を開始しました。



Support for the People of Venezuela - Starlink Help Center

https://starlink.com/support/article/026071b1-2b57-1ddb-8321-22442313223e





2026年1月3日にアメリカ軍がベネズエラに対する作戦行動を実行し、ニコラス・マドゥロ大統領を拘束してアメリカに移送しました。この作戦を受けてベネズエラでは非常事態宣言が発出されており、日本政府もベネズエラ全土を危険レベル3に指定して渡航中止勧告を出しています。



ベネズエラ全土が混乱に陥る中、Starlinkは2026年1月4日にベネズエラ国民に対して無料のインターネット接続を提供することを表明しました。



Starlink is providing free broadband service to the people of Venezuela through February 3, ensuring continued connectivity. — Starlink (@Starlink) January 4, 2026



無料期間は2026年2月3日までで、ベネズエラのStarlinkユーザーに対して無料のサービスクレジットが付与されています。Starlinkは「新規ユーザーおよび既存ユーザーへのインターネット接続提供に注力しています」とも述べています。



また、Starlinkを提供するSpaceXのイーロン・マスクCEOは「ベネズエラの人々を支援します」とポストしています。



In support of the people of Venezuela 🇻🇪 https://t.co/JKxOFWsikP — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026



なお、2022年にロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始した際には、Starlinkがウクライナでのサービス開始を即座に決定していました。



