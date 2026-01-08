2026年1月8日のヘッドラインニュース

2026年01月08日 18時29分 ヘッドライン

2026年3月28日(土)・29日(日)に東京ビッグサイトで開催される日本最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』のキービジュアルが公開されました。



AnimeJapan 2026

https://anime-japan.jp/



描かれている作品は『アニメ店長』『オタクに優しいギャルはいない!?』『家庭教師ヒットマンREBORN!』『クジマ歌えば家ほろろ』『PSYREN -サイレン-』『真・侍伝 YAIBA』『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』『タヌキとキツネ』『ちびまる子ちゃん』『DIGIMON BEATBREAK』『Re:ゼロから始める異世界生活』『桃源暗鬼』『TRIGUN STARGAZE』『刃牙道』『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』『魔法の姉妹ルルットリリィ』『マリッジトキシン』『ユニコ』『黄泉のツガイ』『鎧真伝サムライトルーパー』『らんま1/2』『AJ兄弟』の22作品です。





また、全出展社と作品情報も公開されています。



出展社ブース｜AnimeJapan 2026

https://anime-japan.jp/exhibition/



◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

息子『今日友達が遊びに来るよ』私『え！何人くらい？』息子『金玉で言うと10個！』最悪な二十四の瞳である - Togetter



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

【核融合】建設進む実験施設『JT-60SA』の心臓部を公開 1億度のプラズマ発生へ





第3回 畑の劣化した土と森の健康な土はどう違うのか | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



ナノティラヌスは幼いTレックスではなかった、さらなる証拠 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



『女子も理系へ』の流れで娘に理系を勧める親も増えるが理系就職は僻地転勤と背中合わせ...僻地勤務を避ける理由が集まる中で、個人差もありそう - Togetter



米、ワクチン6種推奨を撤回 子供対象 小児科学会『恣意的で危険かつ不要』 - 産経ニュース



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

【毎月勤労統計調査】11月実質賃金2.8%減、11カ月連続マイナス 物価に賃上げ追いつかず - 日本経済新聞



米国、気候変動枠組み条約脱退へ 将来のパリ協定復帰にもハードル | 毎日新聞



米大統領、66の国際組織からの脱退表明 気候変動枠組条約など | ロイター



【独自】菅直人元首相、夫人が明かす『認知症』『要介護3』の現在…東日本大震災のことは『覚えていない』家族と過ごす穏やかな日々 | Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]



トランプ大統領“66の国際機関・条約などから脱退や離脱指示” | NHKニュース | トランプ大統領、アメリカ、国連



生徒による暴行動画が拡散 約1分間、執拗な暴行…大分市内の中学校か 市教委が事実関係を調査 | TBS NEWS DIG (1ページ)





大分市大東中学校

加害生徒



備考 : 無抵抗の被害者に暴力

有権者あおる『メガソーラー大歓迎』デマ 知事選“接戦”を後押し | 毎日新聞



『10万票取れるよ』 立ち消えたメガソーラー計画が争点になるまで | 毎日新聞



日本郵船、老朽船を30年ぶり国内解体 新条約で海外施設足りず - 日本経済新聞



レアアース規制か、広がる不安 『大変厳しい』『影響を精査』 中国、軍民両用品輸出規制強化：朝日新聞



主食用米の生産量 新潟県や秋田県など 去年より抑える方針 | NHKニュース | コメ、農業、農林水産省



維新の国保逃れ、幹部は十分な説明できず 社会保険『改革』訴える中 [日本維新の会]：朝日新聞



『嫌なら断ればよい』『大騒ぎする方がおかしい』との反応…杉本前知事のセクハラ、福井県の不適切対応も明らかに : 読売新聞



『推し活もできなくなる』社民・福島氏、スパイ防止法制定に反対 国家情報局創設にも反発 - 産経ニュース



福井県の杉本前知事セクハラ２０年、不同意わいせつ罪の可能性にも言及『被害者は今も苦痛や屈辱感に耐えている』 : 読売新聞



松竹座5月閉館で忍び寄る大阪の『文化砂漠化』、道頓堀の行く末は 代替劇場も不透明 - 産経ニュース



米軍 ベネズエラ石油取り引き関連でロシア船籍タンカーを拿捕 | NHKニュース | アメリカ、ベネズエラ、ロシア



高島屋堺店、61年の歴史に幕 『黄金時代』懐かしむ客が別れ - 日本経済新聞



福井県の前知事セクハラ２０年、女性職員に『エッチなことは好き？』…背後からスカートの中に手も : 読売新聞



2026年も続く『飲食料品』の値上げ その背景と今後の展望は #エキスパートトピ（山路力也） - エキスパート - Yahoo!ニュース



冬の深夜に最大震度６強、八戸市内各地で渋滞『津波が来ていたら流されたかも』…専門家『原則徒歩避難の徹底を』 : 読売新聞



国連、イスラエルに西岸での『アパルトヘイト体制』是正要求 写真7枚 国際ニュース：AFPBB News



北陸新幹線のルート再検討『政局の場に持ち出されたように感じる』 関西経済連合会の松本会長が与党に注文｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト



妊婦健診の自己負担ゼロに、国が『標準額』示す 母子保健法を改正へ - 日本経済新聞



立花孝志党首を提訴 『デマで名誉毀損』と兵庫県議会百条委の委員長 [兵庫県]：朝日新聞



米軍が追跡中の石油タンカー、ロシアが護衛 海軍艦艇を派遣 - BBCニュース



【速報】国保逃れ、維新の兵庫県議ら4人関与と公表|47NEWS（よんななニュース）



『国保逃れ』維新の地方議員複数が関与 調査結果公表『脱法的行為』 [日本維新の会]：朝日新聞



フォグマシンで参政党の街頭演説を妨害した疑い 50代男を書類送検 警視庁 - 産経ニュース



浜岡原発再稼働の審査白紙に 規制委『データの捏造、極めて深刻』 [静岡県]：朝日新聞



ネタニヤフ氏、日本に謝意 自民安保会長と会談 | NEWSjp



維新 国保支払いめぐる調査で中間報告 地方議員4人が関与 | NHKニュース | 兵庫県



企業に〝脱中国依存〟の兆し 渡航自粛検討３割 『身体拘束リスク』も敏感に 民間調査 - 産経ニュース



好天続きで初詣や買い物客の利用増加か 名鉄、近鉄が年末年始の利用状況発表：中日新聞Web



米国史上有数の悪名高いスパイ、オルドリッチ・エイムズ受刑者が死亡 大勢の情報源を死に追いやる - CNN.co.jp



日常を取り戻そうとするベネズエラ 続く弾圧の恐怖、国会取材の記者拘束(1/2) - CNN.co.jp



盟友ベネズエラ見捨てたプーチン氏 勢力圏回復、米国と『野心』一致 - 日本経済新聞



『ボンボンドロップシール』1300万枚出荷 平成女児ブームで品薄：朝日新聞



偽造記念貨幣 両替した疑いで4人逮捕 組織的に繰り返したか 昭和天皇在位60年記念の1万円硬貨 | NHKニュース | 事件・事故、東京都、財務省



『通勤送迎に車は必要、生活保護停止は違法』 女性が仙台市を提訴 | 毎日新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

『婚約相手に別れの手紙を書きなさい』2014年の愛知医科大入試で出た小論文テスト、医師の『ある適性』を見るための難問らしいが…あなたならどう答える？ - Togetter



セレブ妻しかいない料理教室に通っている友人が『セレブ妻の料理教室って…料理しないんだよ』と言ってて腰を抜かした『ライブキッチンと何が違うのか』→別にセレブ向けとは限らないもよう - Togetter



除雪も熊も農業も、無知であることが悪いとは言わないけど、無知に無自覚な人ほど、実際の現場に住んでる人たちに突っかかっていく印象がある『わからないなら黙ってて欲しい』 - Togetter



今からあり得ない話するね、飛行機の中で誰かが足を触ってる？と思ったら、猫がいたんですよね…『なんで猫が客室におんねん』 - Togetter



大きいチョコレート貰ってウッキウキで食べたら、違う用途のものだったと判明した『知らないと読まないよね』→食べ物だけど誤食した体験談 - Togetter



京都の賃貸でなぜかお風呂場にリビングが見渡せる窓のついている物件がある、本当に面白い、意味がわからない『えっち賃貸、存在するんだ』 - Togetter



耳鼻科や脳外科のがんの放射線治療で、頭が動かないよう顔の型取った固定具を作るんですが、もらって帰りたい患者さんって一体どういう心理？ - Togetter



女性専用フィットネスクラブが人気なのは、インストラクターが下の名前で会員を呼ぶところにあるらしい『コーチ全員が覚えててすごい』『距離感が嫌で辞めた』人も - Togetter



万が一のためにと一万円札を入れていた定期入れを落としてしまったが、警察に届いたので迎えに行ったら諭吉が栄一になっていた - Togetter



春日大社へ初詣に来たら、リードを外されたハスキー犬がいて、犬に驚いた無数の鹿が一斉に参道を走っていったが、今度はそれをまた犬が追いかけていくという修羅場と化していた - Togetter



台湾にある『離婚500元』の看板が日本人観光客の間で写真スポット化しているらしい→台湾のニュースでも取り上げられる『これってなんなの』 - Togetter



医師の夢にかける“不屈の49歳” 11浪＋14年で医学部卒 『今度こそ…』6度目の国家試験へ｜FNNプライムオンライン



エベレストで見つかった人間の足、山岳界最大の謎解く手掛かりか - CNN.co.jp



別茹でをせずフライパン一つで作るワンパンパスタ、どろどろに溶け小麦の味が強すぎるという意見があるが、実はパスタの種類が間違っていた - Togetter



義母は電話の終わりに必ず『アーメン』と言うのだが返し方がわからず切ろうとしたら夫から『アーメンって返しといて』と言われた、信者でないのに言ってもいいの？ - Togetter



『天然のおじさん構文だ…』福井県の前知事によるセクハラ報告書が公開されるが、女性職員に送り続けたメールがきつすぎる『和田豊マシマシセットやめろ』 - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

リコー、『Qwen2.5-VL-32B-Instruct』ベースのマルチモーダルLLMを開発 | リコーグループ 企業・IR | リコー



⌘英かな - Apple Silicon版 | 左右のコマンドキーで英数/かなを切り替えるmacOS用ユーティリティ



続・Claude Code公式Pluginのすすめ+α



【危険】iPhone容量が一気に空く『2030年』小技が話題に！文鎮化リスクあり、絶対やめろ - すまほん!!



『ラインのQR送って』 実在する企業の社長名かたりメール、詐欺か | 毎日新聞



楽天ペイ、『楽天キャッシュ』払いのポイント還元率を引き下げ - Impress Watch



Macでロジクール製品に問題発生。Logi Options+とG HUBの障害でカスタマイズ機能が全停止 - PC Watch



『Mac Fan』メディア新体制への移行のお知らせ







Mac 環境構築2026



Gemini Nanoで変わるWebアプリ開発〜オンデバイスAIで実現した『プライバシー保護型リーンキャンバス支援ツール』｜Tably



AI時代を生き抜くための確かな情報の見極め方・探し方（60個の情報源付き） | TomoyukiArasuna.com



ワンバンクアプリのLiquid Glass対応 - inSmartBank



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）



あかりのおみくじ！【VOICEROID劇場】









【スト6】ソフィア・声が可愛いけどさすがにそろそろ許されるのは厳しいかもしれない・ヴァレンタインの暴言集【にじさんじ/切り抜き】





TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』ノンクレジットオープニング映像｜牧島 輝『Gypso』





TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』ノンクレジットエンディング映像｜直田姫奈『うっすら』





TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』メインPV｜2026年1月7日（水）より好評放送・配信中





TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』第1話挿入歌｜ドゥ(CV.久野美咲)『たのしいかくれんぼ』





TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』キャラクターPV：セイレーン





1分で分かるアニメ『地獄楽』《第二期 1/11(日) 23:45よりテレ東系他にて放送！》





TVアニメ『地獄楽』第二期 第三弾PV｜EDテーマ『PERSONAL』女王蜂





【貴族転生】すごいぞ！ノア～褒められシーンまとめ～





The Life of Hathaway Noa │『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』2026年1月30日(金)公開







温厚な夫がめずらしく怒り心頭してる理由がおもしろかった



トムス・エンタテインメントと台湾スタジオ『小紅帽動畫 R. Animation』は、高クオリティアニメの持続的な提供に向けた業務提携を開始 | 企業情報 | プレスリリース | アニメーションの総合プロデュース会社 トムス・エンタテインメント



お知らせ | グッズメーカーGift



『カクヨム甲子園2025』受賞辞退のご報告 - カクヨムからのお知らせ



『おにまい』『瑠璃の宝石』藤井慎吾監督の作品づくりに迫る【インタビュー】 | アニメイトタイムズ



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

不適切言動の町田・黒田監督 Jリーグからの処分に『ノーコメント』：朝日新聞



『あの時俺たち皆どうかしてた』コンプラが厳しい時代には絶対許されないシーン特盛りの映画『殺し屋1』がリバイバル上映、原作マンガは全巻あわせて110円 - Togetter



マーベル最新ドラマシリーズ『ワンダーマン』｜本予告｜Disney+ (ディズニープラス）





『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』特別映像『『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』でX-MENは帰ってくる』｜12月18日（金）日米同時公開！





2026年 あなたが出会う新たな物語 | What Next? - Netflix





『秋葉原は変わってしまった』エンディングから1年『でんぱ組.inc』の仕掛け人＆元メンバーの想い | FRIDAYデジタル



◆新商品（衣・食・住）

『縦型ビッグ だし香る肉と天ぷらうどん』新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社



ニュースリリース | マクドナルド公式



『トリュフチョコアイス』新発売のご案内 | ニュースリリース | 井村屋株式会社



『MARUCHAN QTTA カルボナーラ味』新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社

