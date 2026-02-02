2026年02月02日 18時10分 ヘッドライン

2026年2月2日のヘッドラインニュース



ファッションブランドのManhattan Portage(マンハッタンポーテージ)が、ポケットモンスターをフィーチャーしたPOP UP STOREを開催します。このPOP UP STOREでは、マンハッタンポーテージのアーバンスタイルに特化したレーベルであるManhattan Portage BLACK LABELと、ポケットモンスターの初コラボレーションとなるコレクションが先行販売されます。



ポケモンコレクションをフィーチャーしたPOP UP STOREを開催 | Manhattan Portage ONLINE STORE

https://www.manhattanportage.co.jp/news/2020.html



POP UP STOREは大阪では2026年2月11日(水)から2月23日(月)まで心斎橋 PARCOで、東京では2026年2月20日(金)から3月3日(火)まで渋谷 PARCOで開催されます。



Manhattan Portage BLACK LABEL初のポケットモンスターコレクションで、ミニマルなデザインにピカチュウを象ったレザーラベルをあしらったバッグが販売されます。ポケモンの世界観を「大人が持てる上質さ」へと昇華し、主張しすぎない遊び心で、コレクターから大人のファンまでを魅了するラインナップとなっているとのこと。





この他、ピカチュウをあしらったレザーチャームも販売されます。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



電源・USB・HDMIなどあらゆるポートをなくしたわずか7ミリの超薄型ノートPCが登場 - GIGAZINE



Amazonがネット上のヤミ市のようになってきているという指摘 - GIGAZINE



iPadの登場から10年たっても改善されない「iPadの失敗」とは？ - GIGAZINE



Windows Updateを正常にインストールするには最低8時間オンラインのままである必要アリ - GIGAZINE



「黄金の舌」を持つミイラが発見される - GIGAZINE



国際宇宙ステーションを地球に落下させる計画が発表される - GIGAZINE



MicrosoftがWindows 11への更新を全画面で求めてくる上にダークパターンを用いていたという報告 - GIGAZINE



「がんワクチン」によって全身の腫瘍が消滅することがマウスによる実験で明らかに - GIGAZINE



ニワトリがカミソリで男性を刺殺 - GIGAZINE



Googleの「うちの検索結果はお金では買えない」という古い記事が発掘されて話題に - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）





東京藝術大学卒展の彫刻作品『大きな便り』に反響… 本能に訴えてくるその洗練された造形「うちの息子達に見せたらテンション爆上がりでした」「うーんこの傑作」 - Togetter







◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

nix in desertis:2026年共通テスト「地理総合，地理探究」で出題された難問について



1秒以内の瞬間調光が可能な電子シェードを発売 | ニュース | DNP 大日本印刷



がん5年生存率、部位別で90％超から12％と大差、厚労省が公表 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



探査船「ちきゅう」がレアアース含む泥の試掘成功、国産化へ前進…２８年３月までに採算性報告 : 読売新聞



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）





旧統一教会関連、高市氏パー券購入報道 自民・田村氏「ないと思う」 | 毎日新聞



得票次第で「責任を取る」と明言 中道・野田氏、衆院選巡り | NEWSjp



「外国人いなかったら農業回らず」 各党熱帯びる政策、地方の現実は | 毎日新聞



高市首相、支援者との握手で「手を強く引っ張られ痛めた」 Xに投稿 | 毎日新聞



【速報】首相、NHK番組への出演取りやめ|47NEWS（よんななニュース）



【衆議院選挙】高市早苗首相、NHK番組への出演急きょ取りやめ 「遊説で腕痛め治療」 - 日本経済新聞



高市早苗首相「外為特会の運用ホクホク」発言で説明 「円安の利点強調せず」 - 日本経済新聞



衆議院選挙:政見放送をＡＩで改ざん、中道の野田・斉藤両共同代表が踊り出すニセ動画が拡散…専門家「選挙ゆがみかねない」 : 読売新聞



高市首相、応援演説で円安メリットに言及 米関税のバッファー | ロイター



首相、討論番組の出演取りやめ 「遊説中に腕痛めて治療」 | NEWSjp



学校で水筒への異物混入、後絶たず 睡眠薬や消毒液 大人なら逮捕も | 毎日新聞



高市首相、街頭演説で右手の状況説明「今朝治療」 NHK番組欠席 | 毎日新聞



高市首相が討論番組の出演取りやめ「遊説中に腕痛め治療」 岐阜や愛知での応援演説は変更なし：中日新聞Web



参政神谷氏、SNS発信広がらず 「違和感がある」 | NEWSjp



【衆院選】高市首相がNHK「日曜討論」生出演を急きょ欠席 代理の田村憲久氏が理由を説明 - 政治 : 日刊スポーツ



旧統一教会「文書」に記載、朝日元記者ら否定 教団も「確認できず」：朝日新聞



上野・羽田そして香港、狙われたのは両替する日本円…被害の両替商「金の売却で得た現金を運び香港ドルに替えていた」 : 読売新聞



ニデックのTOBめぐりインサイダー取引か TOB代理業務担当の証券会社の元取締役ら逮捕 | NHKニュース | 事件・事故、金融、企業・経営



「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 | TBS NEWS DIG



国内の金の小売価格 大幅下落 1グラム当たり2万6000円台に | NHKニュース | 金融、株価・為替、アメリカ



「積極財政」が庶民の暮らしを脅かす? エコノミストが抱く懸念 | 毎日新聞



8日投開票の衆議院選挙 比例投票先「自民」が全年代でトップ JNN世論調査 | TBS NEWS DIG



国内の金先物、サーキットブレーカー発動 価格急落で - 日本経済新聞



日本軍政は「植民地支配」 歴史書改訂、より否定的に―インドネシア：時事ドットコム



課題と未来：日本酒の対中輸出は全てキャンセルに 「一番のピンチ」嘆く老舗蔵元 | 毎日新聞



マス・メディアによる自民圧勝予想の背景を考える――衆院選情勢調査の数字からわかる選挙構図の変化 | 菅原琢の政治分析



記録的寒波で「イグアナが降る」 米南東部に大雪と混乱 写真8枚 国際ニュース：AFPBB News



鉱山労働者乗せたバスにロシアがドローン攻撃、12人死亡 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



円相場、レートチェックの上昇半減 首相の「円安容認発言」見透かす - 日本経済新聞



東京都、10年ぶり出生増の公算 子育て支援2兆円の「力業」 - 日本経済新聞



岐阜のリニア工事で水田の地表面低下、JR東海が修繕へ 「地下水位の回復見込めない」 - 産経ニュース



【速報】高市内閣の支持率69.9% 前回から8.2ポイント下落 JNN世論調査 | TBS NEWS DIG



青森 記録的大雪 陸自に災害派遣要請“命の危機が目前に迫る” | NHKニュース | 大雪・寒さ、気象、防衛省・自衛隊



円、一時1ドル155円台半ばに下落 高市首相の円安「容認」意識 - 日本経済新聞



【衆院選】高市首相ドタキャン代役、三重で遊説予定→NHKで生出演 Ｘ驚き「ミステリー」 - 政治 : 日刊スポーツ



空から降ってきたヘビ、女性の腕に巻き付いてタカと死闘 米テキサス州(1/2) - CNN.co.jp



香港 約5100万円強盗事件 日本人含む4人 強盗共謀の罪で初公判 | NHKニュース | 事件・事故、香港、裁判



東京23区単身マンションの家賃 去年平均9万6700円上昇傾向続く | NHKニュース | 不動産、物価高騰、東京都



【衆議院選挙】消費税減税、「5兆円の請求書」を巡るチキンレース 危うい横並び - 日本経済新聞



「緊急避妊薬」処方箋なくても店頭で購入可能に | NHKニュース | 医療・健康、厚生労働省



羽田空港で襲撃された男性、昨年築地で９５００万円相当の外貨強盗被害…現金運搬情報が漏洩か : 読売新聞



外国人問題争点の埼玉・川口市長選、元県議の岡村ゆり子氏が初当選「生活ルールを徹底」 「移民」と日本人 - 産経ニュース



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）





父，落合信彦が逝去しました．｜落合陽一



子ども「なんで税金を取られるのか？」→「病院で高いお金を払わなくて住むのは税金を払っているから」と答えたら、「じゃあ病気にならないし税金も払わない」と言ってきた - Togetter



氷河期世代の苦悩を語る投稿に「甘え！」という反応があるが、サバイブ組とその子世代にとっては成功組が評価基準となっているため「甘え」に見えてしまうのでは - Togetter



ディズニーランドのバスボム売り場に『ご購入された入浴剤はパークの思い出と共にご自宅でお楽しみください』という一文が...→ホテルの部屋の風呂には入れんなよって意味？ - Togetter



お弁当に入っていたサケがあまりにも薄すぎる...→「逆にこんな薄く切るの難しいだろ」「この薄く切る技術にお金かかるんじゃないのか」とツッコミの嵐 - Togetter





神社が両替するやつ pic.twitter.com/rO4YgE88w2 — ばやりーす (@bire1eys) 2026年2月1日



絶滅危惧種であるシロチドリの巣があることをあらかじめ市に報告するもキャンプ場の整地を開始→市は「作業前に複数人で卵が無いことを確認した」と回答するも掘り返すと卵が出てきた - Togetter



自分が精神病実習で担当した方は東大不合格が人生初の失敗で、まさか自分が落ちるとは思っていなかったから信じられず病んで30年入院している人だった - Togetter



子どもにランドセルを見せたら「これじゃない」と大泣きされた…本人が選んだのに→「子どもの記憶って不安定だから」「赤と黒しかない時代は平和だったんだな」 - Togetter



後輩が「得意料理はカップ焼きそば」だと言うので作らせたら時間計測や湯切りに異常にこだわって茹で立てのパスタの様な瑞々しい食感に仕上がっていて別物だった - Togetter



新幹線間に合わない！って必死に歩いてたらありえん人数の警察がいてめっちゃ止められた先に高市総理が...友達から「お前やってることテロリストやで」って言われた - Togetter



コンビニで万引きした生徒がいて店長から担任である私に電話が来たけど「犯罪行為ですので警察か保護者に連絡してください」と引き取り拒否した→実は警察の方がまだやさしいかも... - Togetter





「島民が乗れない」との声が上がっていたJAL宮古-多良間線



キャンペーン対象から外すことで修行者を減らすのですね、なるほど



現実にはどれくらいの率で満席になっていたのか興味深い事例なのです pic.twitter.com/1aMkTcUMpw — Manabu INOUE (@kasobus) 2026年2月2日



トランプ政権が不法移民取り締まりで「軟化」した背景 支持基盤の保守的キリスト教会に生まれた分断とは #エキスパートトピ（六辻彰二） - エキスパート - Yahoo!ニュース



症状が出にくい食道がん 著名人の訃報から考える早期発見の重要性 #エキスパートトピ（柳田絵美衣） - エキスパート - Yahoo!ニュース



アンダークラス900万人の衝撃：見えない貧困、固定化した格差、没落する中間層、「階級社会」の末路は？ #エキスパートトピ（河合薫） - エキスパート - Yahoo!ニュース



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

【 瀕 死 】 地 獄 の 引 っ 越 し V l o g 2 0 2 6 - ニコニコ動画





ゲオ（GEO）で売ってる激安SSDをレビュー：容量2TBで2万円台なのにハイエンド顔負けの性能 | ちもろぐ



GitHub と Claude Code でタスク管理・日記・個人ナレッジを管理する #ClaudeCode - Qiita



「悪いな、資料のフォントは2年前までMeiryo UI派だったけど今はBIZ UDPゴシック派なんだ」昔はみんなMeiryo UIやメイリオを使っていたのに… - Togetter



INASOFT 管理人のひとこと - 2026/ 2/ 2 2:05 『マウスのお供』『マウスふるふる』にスクリプトによるカスタマイズ機能を付けつつ、生成AIのプログラミングへの活用もしつつ





みんなの立ち絵をかなたんが管理してくれてて、そこから必要な時にDLしてるって獅白ぼたんがマイクラの時に言ってた記憶がある

そういうのって裏方スタッフがいるものだとばかり思っていたから驚いた https://t.co/PlwUoxvHg1 — でがらし (@_degarashi_) 2026年2月1日



【重要なお知らせ】Kindleアプリ・端末で購入済み作品を『完全削除』できるようになりました。みんな誤操作に気をつけて | きんどう



なぜcronからsystemd timerへ移行しているのか？歴史と設計思想から理解する



選挙公約マッチングサイトの問題と統計学 - ill-identified diary



スターリンク、ロシアの利用阻止する措置奏功のもよう＝マスク氏 | ロイター



Windows操作ログをローカルLLMで解析し、自動で日報を作るツール「Miru-Log」 #Python - Qiita



GPUが無い環境でローカルLLMを動かす方法



Claude Codeで1日でアプリを作ってApp Store公開



Obsidianでブログを書く。思考の断片が勝手に記事に変わる感覚 - Digiledge（デジレッジ）



約6000円で買える2.5GbE×5ポートの小型スイッチ、エレコム「EHC-LQ01-5」の実力を試す！【イニシャルB】 - INTERNET Watch



【特集】メモリ16GBペアが11万円超え!? 2026年1月、パソコン市場を襲う「5倍高騰」 - PC Watch



ATOKのサブスクを辞めて「かわせみ4」へ乗り換えたら効率アップした話 - ケータイ Watch



企業の75％ 業務にAI活用 5年前11％から大きく増加 財務省調査 | NHKニュース | 生成AI・人工知能、財務省



INTERNET Watchは30周年を迎えました 【編集部コラム】 - INTERNET Watch



Claude CodeでローカルLLMが使えるらしいので試してみた【Ollama連携】



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）



こちら、本当に凄くて、私の絵は2Dの気持ちよさを優先するために立体の整合性を無視してる部分が多々あって、フィギュアにするのが難しい絵だと思うんですが、

このレーミク2025はすごい再現度のままに造形として気持ちよく美しくしていただいてます

絵と並べたときフィギュアの凄まじさがよくわかる https://t.co/ibxOCziJ5O — 望月けい (@key_999) 2026年1月30日









━━━━━━━━━━━━━━━━━



TVアニメ

『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』

2026年7月、放送開始。



━━━━━━━━━━━━━━━━━



サイバーパンクSFの金字塔──

完全新作TVアニメーション、始動。



アニメーション制作：サイエンスSARU



2026年7月… pic.twitter.com/FYV20F8cZA — 攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL｜TVアニメ公式 | 7月放送開始 (@thegits_anime) 2026年1月30日



【おい】「貴方と相性が良い」と視聴者に言われたゲーム 近畿霊務局 をやる パート２【お前ら？】 - ニコニコ動画





にんげんってドブカス - ニコニコ動画









ｽﾋﾟｷの組体操 - ニコニコ動画





【STAR FOX】元祖スターフォックスはATARI 2600で出ていた!? 東北イタコ宇宙船ベコベコ部！【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画





ドカ問に挑むマークシートファイターゆかりさん「邪道解きはよせーーっ！！」【A.I.VOICE劇場】 - ニコニコ動画





越谷仁美役 花守ゆみりさん降板のお知らせ｜TVアニメ『株式会社マジルミエ』



【Official MV】ray 超かぐや姫！Version / かぐや (cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ (cv.早見沙織) from #超かぐや姫 ！ - YouTube





🍅TVアニメ「異世界のんびり農家２」第1弾PV🌳｜2026年4月からテレ東・ＢＳテレ東・AT-Xにて放送開始！🥕 - YouTube





TVアニメ『Fate/strange Fake』ノンクレジットエンディングアニメーション ver.2｜「潜在的なアイ」13.3g - YouTube





台北ゲームショウ2026 スペシャルトレーラー - YouTube





【本編ライブシーン】星降る海 – Aqu3ra / 月見ヤチヨ(cv.早見沙織) from #超かぐや姫 ！ - YouTube





「名探偵プリキュア！」オープニング主題歌「ハートにヒント！名探偵プリキュア！」(ノンテロップver) - YouTube





「名探偵プリキュア！」エンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」(ノンテロップver) - YouTube





おうちのかたへ | 名探偵プリキュア！ | 東映アニメーション



【本編ライブシーン】ワールドイズマイン CPK! Remix (かぐや & 月見ヤチヨ ver.) – ryo (supercell) from 超かぐや姫！ - YouTube





TVアニメ特別篇『天穂のサクナヒメ ココロワ稲作日誌』PV｜前編2/15(日)・後編2/22(日)放送！ - YouTube





アニメ『不滅のあなたへ Season3』PV第3弾 - YouTube





TVアニメ『貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～』第5話WEB予告｜人は宝 - YouTube





TVアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』プロモーションビデオ第1弾｜2026年7月放送 - YouTube





TVアニメ『才女のお世話 』ティザーPV｜2026年7月放送決定 - YouTube





【メダリスト】申川りんな「Ave Inferna」滑走シーン 【中部ブロック大会 ノービスA女子FS】｜score15「私のカード」より - YouTube





配信告知PV│ 特別編集版『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-』／鉄血10周年記念新作短編「幕間の楔」【2月1日より見放題配信／レンタル配信開始】 - YouTube





TVアニメ『ヤニねこ』公式サイト



TVアニメ『ヤニねこ』ティザーPV｜2026年7月からTOKYO MXほかにて放送開始！ - YouTube







リンク用の罠である檻に人が入り込んでいた場合のマニュアルがなかったイーガ団 pic.twitter.com/8HsQ151ShB — わさび (@legend7749) 2026年2月1日



エンディング主題歌：ガンズ・アンド・ローゼズ「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」│『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開記念PV - YouTube





新宿ウォール456 特別映像│『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開中 - YouTube





1月30日公開！ 劇場へ集結せよ──『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』 - YouTube





ウルトラマンシリーズ60周年記念PV「アビリティムービー（ウルトラマンティガ）」 - YouTube





TVアニメ『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』キャラクターPV：ヒローニア（CV.宮本侑芽）｜2026年4月6日よりTOKYO MX他にて放送開始！ - YouTube











またしても何も知らない

レーン・エイムさん（22） pic.twitter.com/YernHe2WsJ — 屋敷 (@uc001_0096) 2026年2月2日



『鳴潮』共鳴者実戦トレーラー | エイメス - YouTube





TVアニメ『グノーシア』ノンクレジットエンディングムービー[BUG] |凛として時雨「Loo％ Who％」【1/10より毎週土曜24:00～第2クール放送】 - YouTube





【魔法科高校の劣等生】「3分でわかる魔法科」① ～入学編～｜劇場版「魔法科高校の劣等生」5月8日（金）ROADSHOW - YouTube





千夏 エキシビション「夢を描くサンプル」｜ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





【廻屋キャラクターMV】ようこそ都市伝説解体センターへ feat.KAITO【都市伝説解体センター】 - YouTube





【ありがたい】女神アクアによる『このすば』アニメ10周年企画お知らせPV【告知】 - YouTube





劇場版『涼宮ハルヒの消失』本編冒頭映像8分39秒｜2026年2月6日(金)よりリバイバル2週間限定上映 - YouTube





『メダリスト』第2期score15「私のカード」【期間限定無料公開】 - YouTube





【原神】キャラクタートレーラー 兹白（CV：福圓美里）「俗世に帰すこの身」 - YouTube





大カプコン展に行ってきたんだけど、同行者がこれを見て『実際に本人が着てたやつを飾ってあるの？』って言ってた「リアルですよね～」「くさそう」 - Togetter





『高度に発達した医学は魔法と区別がつかない』の改変画像が一部で出回っております。

瀧下さんの絵を想定しない形で拡散されるのは非常に悲しく、本編4話のタイトルコール見開きに関して、本物のオリジナル高画質版（文字なし、線画、タイトル付き）を公開させて頂きます。… pic.twitter.com/xAZyequB6D — 津田彷徨 / Houkou Tsuda (@TT_Clarith) 2026年2月2日



TVアニメ『天穂のサクナヒメ』第1話～第3話｜TVアニメ特別篇『天穂のサクナヒメ ココロワ稲作日誌』放送記念・期間限定無料配信【2/4(水)23:59まで】 - YouTube





TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』放送10周年×TVアニメ『名探偵コナン』放送30周年WメモリアルイヤースペシャルPV - YouTube





TVアニメ『真夜中ハートチューン』第2話挿入歌「夢追白書」井ノ華六花（CV.瀬戸桃子）特別映像 - YouTube





【公式】アニメ『ココロコネクト』全13話一挙配信！【期間限定無料公開】 - YouTube





【公式アニメ】「ココロコネクト」｜第1話｜3/1(日)19:59まで【期間限定無料配信】 - YouTube





『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第3幕PV | 第3幕3月6日(金)劇場上映！ - YouTube





MAPPA WORKS 2025 - YouTube





『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』SCREENX予告 - YouTube





TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』ノンクレジットエンディング映像 第4話｜ジャヒー(CV.大橋彩香),ドゥ(CV.久野美咲),アーリマン(CV.大塚明夫)「いっこにこにこ」 - YouTube





『Call of Duty: Black Ops 7』 | シーズン02ローンチトレーラー - YouTube





TEKKEN8 - シーズン3 トレイラー - YouTube





海馬成長痛 × Mass Destruction -Reload- マッシュアップMV - YouTube





【崩壊：スターレイル】 即興芝居PV 「一気に解説！鉄墓との戦いの後、公式で語られなかった真実！」 - YouTube





『The Sims 4』 Royalty & Legacy|公式王朝ゲームプレイトレーラー - YouTube





龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties [Creator's Voice] - YouTube





Ver.2.6 PV「いつかの妄想に、アンコール」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





『ゼンレスゾーンゼロ』クラウド版記念PV - YouTube





『Cairn』 - リリース トレーラー - YouTube





「Dear me, I was...」 アコレードトレーラー - YouTube





【原神】キャラクタートレーラー イルーガ（CV：梅田修一朗）「曙を迎える夜鳴鶯の羽」 - YouTube





『インフィニティニキ』Ver.2.2「万相九色に生ず」アップデート！新エリア「万相境」開放 - YouTube





『太古の神：哪吒』初公開 —— 女媧の霊珠戦神、ハードコアな仙神決闘 - YouTube





『フロントミッション サード: リメイク』- リリーストレーラー - YouTube





『仁王３』PS5®機能トレーラー（PS5®ゲーム） - YouTube





『奇天烈相談ダイヤル』便利機能を追加したアップデートのお知らせ - YouTube





◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

東大卒60歳日本人が「瀕死の街のシンボル再建を」なぜオランダのサッカークラブに経営参画したか「ギャンブル的予算ではなく…」意図を明かす - 海外サッカー - Number Web - ナンバー



「日本人が事業・運営に…活躍できると」東大卒60歳“欧州クラブ共同オーナー”が語る経営の実態「我々はマンCでもバルサでもバイエルンでもなく」 - 海外サッカー - Number Web - ナンバー



「マンCとは予算が大違いなので」欧州クラブ経営の日本人に聞く“J2と何が違う？”「オランダで得られない日本マネーです、我々は」 - 海外サッカー - Number Web - ナンバー



「プラダを着た悪魔２」最新予告編｜5月1日（金）日米同時公開！ - YouTube





◆新商品（衣・食・住）

熊本県産の不知火を使ったペーストの爽やかな香り×香ばしいアーモンド×ベルギー産チョコレートのコクが織りなす深みのある味わい！ゴディバ「ショコラふろらんたん」発売～2026年2月6日（金）より～｜GODIVA



爽快な刺激が楽しめる！定番のおいしさ！「ダイドー THE コーラ」を新発売｜ニュースリリース｜ダイドードリンコ



装い新たに、リニューアルして登場！ 春限定「ドゥーブル ショコラ オゥ サクラ」2月15日(日)全国発売 | 株式会社ヨックモックコーポレートサイト



ダイハツ、初の量産BEVとなる「e-ハイゼット カーゴ」、「e-アトレー」を発売｜ニュースリリース｜ダイハツ工業株式会社 企業情報サイト



(PDFファイル)あえてダイヤル式操作を採用した 8 万円台のドラム式洗濯乾燥機を発売



LEDディスプレイ＜EC1シリーズ＞を発売｜ニュースリリース：シャープ



ゴルフボール NEW「スリクソン AD SPEED（エーディー スピード）」を新発売 ～ソフトな打感と力強い飛び、優れたアプローチ性能で爽快なゴルフを！～ | 住友ゴム工業



ゴルフボール NEW「スリクソン TRI-STAR（トライスター）」を新発売 ～『もっと上達したい。もっと愉しみたい。』アベレージゴルファーに応える飛び、 スピン、打感の高パフォーマンススリーピースボール～ | 住友ゴム工業



機器をしっかり固定できる、耐荷重60kgのスチール製プリンタスタンドを発売｜サンワサプライ株式会社

