2022年02月02日 17時00分 ハードウェア

電源・USB・HDMIなどあらゆるポートをなくしたわずか7ミリの超薄型ノートPCが登場



電源用ポートやUSBポート、SDカードポート、イヤホンジャックなどのポート類を完全に排したノートPC「Craob X」の情報が公開されました。発売日についてはいまだ不透明ですが、「世界初のポートレスPC」とのうたい文句になっています。



CRAOB

https://craob.com/



Craob X: World's First Portless Laptop on The Way (Exclusive Leak) - My Laptop Guide

https://mylaptopguide.com/craob-x-worlds-first-portless-laptop-on-the-way-exclusive-leak/



Mysterious port-less laptop is 7 mm thin | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2022/02/mysterious-port-less-laptop-is-7-mm-thin/



Craob Xは快適性や携帯性に特化したノートPCという位置づけで、ポート類を全て排することで重量1.9ポンド(0.86kg)&厚さ0.28インチ(7mm)というサイズを実現しています。





「物理ポートなし」というのは電源用ポートについても同様で、充電はワイヤレスオンリー。ディスプレイの背面に磁力でくっつく特製ワイヤレス充電器で急速充電を行います。





この特製ワイヤレス充電器が行うのは充電だけではなく、USB Type-C・USB Type-A・Thunderbolt 4・ヘッドフォンジャック・SDカードリーダーなどのポートもこちらにまとめられています。つまり、本体から排除されたポート類を特製ワイヤレス充電器に移動させることで、本体側の薄型化を図っているということ。





スペック面の詳細は発表されていませんが、CPUは最高でIntel Core i7-1280Pで、GPUはオンボードのIntel Iris Xe グラフィック。ストレージは最大2TBのSSD、メモリは最大32GBのDDR5、ディスプレイは13.3インチの4Kディスプレイ、通信はWi-Fi 6E対応とのこと。





Craob Xはまもなく発売予定とのことで、近日中に具体的な発売日や価格、在庫などが明かされる見込みです。