2020年09月04日 10時35分 ハードウェア

QualcommがSub6&ミリ波両方の5G通信に対応したモバイルPC向けチップ「Snapdragon 8cx Gen 2 5G」を発表



チップメーカーのQualcommが、モバイルPC向けの5G対応チップ「Snapdragon 8cx Gen 2 5G」を発表しました。Snapdragon 8cx Gen 2 5GはSub6とミリ波に両対応しており、Wi-Fi 6にも対応するとのことです。



Qualcomm Drives 5G PC Ecosystem Expansion with Next Generation Compute Platform, Powering New 2-in-1 Laptops from OEMs Including Acer in 2020 | Qualcomm

https://www.qualcomm.com/news/releases/2020/09/01/qualcomm-drives-5g-pc-ecosystem-expansion-next-generation-compute-platform



Snapdragon 8cx Gen 2 5Gは、2018年12月に登場したSnapdragon 8cxの次世代モデルで、システム全体のパフォーマンスとバッテリー寿命が50%以上向上しており、「常時電源オンでネットに接続している」というデバイスを数日使い続けられることを目指しているとのこと。



Snapdragon 8cx Gen 2 5GはCPUが7nmプロセス採用のQualcomm Kyro 495×8コア、GPUがQualcomm Adrenoで構成されています。また、対応メモリはLPDDR4X×8ch、対応ストレージはNVMeとUFS 3.0となっています。



そしてSnapdragon 8cx Gen 2 5Gは、AI対応プロセッサにQualcomm Hexagon 690を搭載しており、Qualcomm Sensing Hubテクノロジーに対応。より優れた電力効率でAIパフォーマンスを提供し、特にビデオ会議ツールでのアイコンタクトやアバターの利用などでその能力を体験できるとのこと。





5G回線には6GHz未満の周波数帯を利用する「Sub6」と、28GHz~300GHzの周波数帯を利用する「ミリ波」の2種類があります。Snapdragon 8cx Gen 2 5Gは両方に対応しているのが特徴。また、Wi-Fi 6もサポートしており、Snapdragon 8cx Gen 2 5Gは搭載デバイスの常時接続を可能にし、混雑するネットワークの緩和に役立つそうです。



また、Qualcomm Aqstic エコーキャンセレーションやノイズ抑制技術によってオーディオ性能が向上するほか、最大4K HDRおよび最大32メガピクセルカメラをサポートしているので、最先端のビデオ会議やライブストリーミング機能も可能にするとQualcommはアピールしています。





IT系ニュースメディアのThe Vergeによれば、このSnapdragon 8cx Gen 2 5Gが初めて搭載されるのはAcerのタブレットPC「Spin 7」の5G対応モデルになるそうですが、Acer Spin 7 5G対応モデルの具体的な価格や発売日はまだ発表されていません。



The Acer Spin 7 is the first laptop with Qualcomm’s new Snapdragon 8cx Gen 2 5G chip - The Verge

https://www.theverge.com/2020/9/3/21409502/acer-spin-7-qualcomm-snapdragon-8cx-gen-2-5g-chip-ifa-2020





なお、QualcommはSnapdragon 8cx Gen 2 5Gと同時に、ワイヤレスイヤホン向けとなる独自のノイズキャンセレーション技術「Adaptive ANC」を発表。Qualcommは、AppleのAirPodsに対抗するSamsung Galaxy Budsを初め、全肺ザーやAudio Technicaなどのイヤフォンメーカーともすでに連携しているとのことです。