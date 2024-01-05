LGがノートPCラインナップ「LG Gram」「LG Gram Pro」を発表、全7モデルで軽量やAI対応が売り
LGがスリムデザインのノートPC「LG Gram」に4つのモデルを追加し、新たに上位モデルの「LG Gram Pro」を発売することを明らかにしました。いずれもスリムで超軽量のデザインと長持ちするバッテリー寿命を特徴としていて、詳細なスペックも公開されています。
LG gram Pro Boasts Ultra-Slim, Light-Weight Design and Powerful Performance With AI | LG NEWSROOM
https://www.lgnewsroom.com/2023/12/lg-gram-pro-boasts-ultra-slim-light-weight-design-and-powerful-performance-with-ai/
LG’s new ultra-lightweight Gram laptops include some OLED screens and AI Boost - The Verge
https://www.theverge.com/2023/12/28/24018312/lg-gram-pro-laptops-2024-ces
LG Gram refresh features Intel Meteor Lake Arc iGPUs, RTX 3050, and a 2-In-1 Pro model | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/laptops/lg-gram-refresh-features-intel-meteor-lake-arc-igpus-rtx-3050-and-a-2-in-1-pro-model
LGが発表した全7モデルは以下の通り。
・LG gram 14(14Z90S)
・LG gram 15(15Z90S)
・LG gram 16(16Z90S)
・LG gram 17(17Z90S)
・LG gram Pro(16Z90SP)
・LG gram Pro(17Z90SP)
・LG gram Pro 2-in-1(16T90SP)
LG gramは14インチ、15インチ、16インチ、17インチがあり、すべてIntelの「Core Ultra」プロセッサーを搭載しています。
14インチモデルは1.1kgと軽量で、バッテリー容量は14インチと15インチで72Wh、16インチと17インチで77Whです。その他スペック詳細は以下の通り。
|LG gram 17
|LG gram 16
|LG gram 15
|LG gram 14
|ディスプレイサイズ
|17インチ
|16インチ
|15.6インチ
|14インチ
|解像度
|WQXGA 2560×1600
|FHD 1920×1080
|WUXGA 1920×1200
|輝度・リフレッシュレート
350ニト 60Hz タッチ非対応
|350ニト (IPS) 60Hz
300ニト (AIT) 60Hz
|350ニト 60Hz
|重量
|1350g(タッチ非対応・60Hz)
1350g(タッチ非対応・VRR)
1415g(タッチ対応・60Hz)
|1199g(タッチ非対応・60Hz)
1204g(タッチ非対応・VRR)
1260g(タッチ対応・60Hz)
1290g(タッチ非対応)
|1100g
|サイズ
|378.8×258.8×17.8mm(タッチ非対応・60HzおよびVRR)
378.8×258.8×18.8mm(タッチ対応・60Hz)
|355.1×242.3×16.8mm(タッチ非対応・60HzおよびVRR)
355.1×242.3×17.8mm (タッチ対応・60Hz)
|356.27×223.4×16.95mm
|312×214.3×16.9mm
|バッテリー容量
|77Wh
|72Wh
|冷却
|Dual cooling system
|CPU
|Intel Core Ultra 7 processor / Intel Core Ultra 5 processor
|GPU
|Intel Arc graphics
|メモリ
|8 / 16 / 32GB LPDDR5X (Dual Channel, 7467MHz)
|8 / 16 / 32GB LPDDR5X (Dual Channel, 6400MHz)
|ストレージ
|M.2 (2280) Dual SSD slots, Gen4
|2TB / 1TB / 512GB / 256GB (NVMe)
|スピーカー
|ステレオスピーカー 2.0W×2
|ステレオスピーカー 1.5W×2
|Smart Amp (Max 5W)
|オーディオ
|HD Audio with Dolby Atmos
|ポート
|USB 3.2 Gen2x1 2個、USB 4 Gen3x2 2個、USB Type-C(with USB PD, DisplayPort, Thunderbolt 4)各1個、HDMI 1個
|USB 3.2 Gen2x1 2個、USB 4 Gen3x2 2個、USB Type-C(with Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4)各1個、HDMI 1個
|USB 3.2 Gen1x1 2個、 USB 4 Gen3x2 (Thunderbolt)1個、USB3.2 Gen2x1 1個、HDMI 2.1 1個
LG gram Proは16インチと17インチの2種類と、ノートPC・タブレットとして機能する16インチのLG gram Pro 2-in-1が用意されています。
Proシリーズは最大3KのWQXGA+ OLEDディスプレイを備え、2-in-1以外はNVIDIAの「RTX 3050」採用モデルも存在するのが特徴。スペックは以下の通りです。
LG gram Pro
|LG gram Pro
|LG gram Pro 2-in-1
|ディスプレイサイズ
|16インチ
|17インチ
|16インチ
|解像度
|WQXGA+ 2880×1800 OLED
|WQXGA 2560×1600
|WQXGA+ 2880×1800 OLED
|WQXGA 2560×1600 LCD
|WQXGA 2560×1600 LCD
|輝度
|OLED：400ニト
|400ニト
|OLED：400ニト
|LCD：400ニト
|LCD：400ニト
|リフレッシュレート
|OLED：48-120Hz(VRR)
|31-144Hz(VRR)
|OLED：48-120Hz(VRR)
|LCD：31-144Hz(VRR)
|LCD：31-144Hz(VRR)
|重量
|1199g(iGPU)
|1299g(iGPU)
|1399g
|1279g (dGPU)
|1379g(dGPU)
|サイズ
|357.7×251.6×12.4～12.8mm(iGPU)
|357.7×251.6×12.6～12.9mm(iGPU)
|357.25×253.8×12.4～12.9mm
|357.7×251.6×13～14.4mm (dGPU)
|357.7×251.6×13.2～14.6mm(dGPU)
|バッテリー容量
|77Wh (iGPU) / 90Wh (dGPU)
|77Wh
|冷却
|Dual cooling system
|CPU
|Intel Core Ultra 7 processor / Intel Core Ultra 5 processor
|GPU
|Intel Arc graphics (iGPU)
|Intel Arc graphics
|NVIDIA RTX 3050 with GDDR6 4GB (dGPU)
|メモリ
|最大32GB (LPDDR5X Max 7,467MHz, Dual Channel)
|ストレージ
|Dual SSD (M.2)
|256GB / 512GB / 1TB (Gen4 NVMe)
|オーディオ
|HD Audio with Dolby Atmos
|スピーカー
|ステレオスピーカー (3.0W x2)
Smart AMP (MAX 5W x2)
|ポート
|USB 3.2 Gen2 2個、USB 4 Gen3x2 2個、USB Type-C(with Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4)各1個、HDMI 2.1 1個
Gram ProシリーズすべてにNVMe PCIe 4.0 SSDが搭載されていて、LG Gramと同様に、LG Gram ProモデルでもIntel Core Ultra 5またはIntel Core Ultra 7を選択できます。
上記モデルはすべて価格、発売日ともに不明。2024年1月10日から開催されるテクノロジー見本市「CES」にて現物が展示される予定とのことです。
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