2024年01月05日 17時00分 ハードウェア

LGがノートPCラインナップ「LG Gram」「LG Gram Pro」を発表、全7モデルで軽量やAI対応が売り



LGがスリムデザインのノートPC「LG Gram」に4つのモデルを追加し、新たに上位モデルの「LG Gram Pro」を発売することを明らかにしました。いずれもスリムで超軽量のデザインと長持ちするバッテリー寿命を特徴としていて、詳細なスペックも公開されています。



LG gram Pro Boasts Ultra-Slim, Light-Weight Design and Powerful Performance With AI | LG NEWSROOM

https://www.lgnewsroom.com/2023/12/lg-gram-pro-boasts-ultra-slim-light-weight-design-and-powerful-performance-with-ai/





LG’s new ultra-lightweight Gram laptops include some OLED screens and AI Boost - The Verge

https://www.theverge.com/2023/12/28/24018312/lg-gram-pro-laptops-2024-ces



LG Gram refresh features Intel Meteor Lake Arc iGPUs, RTX 3050, and a 2-In-1 Pro model | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/laptops/lg-gram-refresh-features-intel-meteor-lake-arc-igpus-rtx-3050-and-a-2-in-1-pro-model



LGが発表した全7モデルは以下の通り。

・LG gram 14(14Z90S)

・LG gram 15(15Z90S)

・LG gram 16(16Z90S)

・LG gram 17(17Z90S)

・LG gram Pro(16Z90SP)

・LG gram Pro(17Z90SP)

・LG gram Pro 2-in-1(16T90SP)



LG gramは14インチ、15インチ、16インチ、17インチがあり、すべてIntelの「Core Ultra」プロセッサーを搭載しています。





14インチモデルは1.1kgと軽量で、バッテリー容量は14インチと15インチで72Wh、16インチと17インチで77Whです。その他スペック詳細は以下の通り。



LG gram 17 LG gram 16 LG gram 15 LG gram 14 ディスプレイサイズ 17インチ 16インチ 15.6インチ 14インチ 解像度 WQXGA 2560×1600 FHD 1920×1080 WUXGA 1920×1200 輝度・リフレッシュレート 350ニト 60Hz タッチ非対応

320ニト 60Hz タッチ対応

400ニト 31-144Hz(VRR) タッチ非対応 350ニト (IPS) 60Hz

300ニト (AIT) 60Hz 350ニト 60Hz 重量 1350g(タッチ非対応・60Hz)

1350g(タッチ非対応・VRR)

1415g(タッチ対応・60Hz) 1199g(タッチ非対応・60Hz)

1204g(タッチ非対応・VRR)

1260g(タッチ対応・60Hz) 1290g(タッチ非対応)

1300g(タッチ対応) 1100g サイズ 378.8×258.8×17.8mm(タッチ非対応・60HzおよびVRR)

378.8×258.8×18.8mm(タッチ対応・60Hz) 355.1×242.3×16.8mm(タッチ非対応・60HzおよびVRR)

355.1×242.3×17.8mm (タッチ対応・60Hz) 356.27×223.4×16.95mm 312×214.3×16.9mm バッテリー容量 77Wh 72Wh 冷却 Dual cooling system CPU Intel Core Ultra 7 processor / Intel Core Ultra 5 processor GPU Intel Arc graphics メモリ 8 / 16 / 32GB LPDDR5X (Dual Channel, 7467MHz) 8 / 16 / 32GB LPDDR5X (Dual Channel, 6400MHz) ストレージ M.2 (2280) Dual SSD slots, Gen4 2TB / 1TB / 512GB / 256GB (NVMe) スピーカー ステレオスピーカー 2.0W×2 ステレオスピーカー 1.5W×2 Smart Amp (Max 5W) オーディオ HD Audio with Dolby Atmos ポート USB 3.2 Gen2x1 2個、USB 4 Gen3x2 2個、USB Type-C(with USB PD, DisplayPort, Thunderbolt 4)各1個、HDMI 1個 USB 3.2 Gen2x1 2個、USB 4 Gen3x2 2個、USB Type-C(with Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4)各1個、HDMI 1個 USB 3.2 Gen1x1 2個、 USB 4 Gen3x2 (Thunderbolt)1個、USB3.2 Gen2x1 1個、HDMI 2.1 1個



LG gram Proは16インチと17インチの2種類と、ノートPC・タブレットとして機能する16インチのLG gram Pro 2-in-1が用意されています。





Proシリーズは最大3KのWQXGA+ OLEDディスプレイを備え、2-in-1以外はNVIDIAの「RTX 3050」採用モデルも存在するのが特徴。スペックは以下の通りです。



LG gram Pro LG gram Pro LG gram Pro 2-in-1 ディスプレイサイズ 16インチ 17インチ 16インチ 解像度 WQXGA+ 2880×1800 OLED WQXGA 2560×1600 WQXGA+ 2880×1800 OLED WQXGA 2560×1600 LCD WQXGA 2560×1600 LCD 輝度 OLED:400ニト 400ニト OLED:400ニト LCD:400ニト LCD:400ニト リフレッシュレート OLED:48-120Hz(VRR) 31-144Hz(VRR) OLED:48-120Hz(VRR) LCD:31-144Hz(VRR) LCD:31-144Hz(VRR) 重量 1199g(iGPU) 1299g(iGPU) 1399g 1279g (dGPU) 1379g(dGPU) サイズ 357.7×251.6×12.4~12.8mm(iGPU) 357.7×251.6×12.6~12.9mm(iGPU) 357.25×253.8×12.4~12.9mm 357.7×251.6×13~14.4mm (dGPU) 357.7×251.6×13.2~14.6mm(dGPU) バッテリー容量 77Wh (iGPU) / 90Wh (dGPU) 77Wh 冷却 Dual cooling system CPU Intel Core Ultra 7 processor / Intel Core Ultra 5 processor GPU Intel Arc graphics (iGPU) Intel Arc graphics NVIDIA RTX 3050 with GDDR6 4GB (dGPU) メモリ 最大32GB (LPDDR5X Max 7,467MHz, Dual Channel) ストレージ Dual SSD (M.2) 256GB / 512GB / 1TB (Gen4 NVMe) オーディオ HD Audio with Dolby Atmos スピーカー ステレオスピーカー (3.0W x2)

Smart AMP (MAX 5W x2) ポート USB 3.2 Gen2 2個、USB 4 Gen3x2 2個、USB Type-C(with Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt 4)各1個、HDMI 2.1 1個



Gram ProシリーズすべてにNVMe PCIe 4.0 SSDが搭載されていて、LG Gramと同様に、LG Gram ProモデルでもIntel Core Ultra 5またはIntel Core Ultra 7を選択できます。





上記モデルはすべて価格、発売日ともに不明。2024年1月10日から開催されるテクノロジー見本市「CES」にて現物が展示される予定とのことです。