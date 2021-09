LenovoがWindows 11搭載の世界最軽量14インチノートPC「Yoga Slim 7 Carbon」を含む新モデル3機種をリリース

LenovoがWindows 11搭載の YOGAシリーズ を含む3つの新モデルを発表しました。新しく発表された3モデルのうちの1つである「 Yoga Slim 7 Carbon 」は、世界最軽量の14インチノートPCであり、Windows 11をプリインストールした最初のノートPCにもなります。 Lenovo Leads in Launching Windows 11 on New Yoga Laptops | Lenovo StoryHub https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-leads-in-launching-windows-11-on-new-yoga-laptops/ ◆Yoga Slim 7 Carbon

