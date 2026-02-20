ヘッドライン

2026年2月20日のヘッドラインニュース


松のやのメニューにオーストラリア産のサーロインを使用した「牛サーロインかつ定食」が2026年2月25日15時に加わります。1枚肉を贅沢に使い、中心部を絶妙なレア状態に仕上げて提供するとのこと。価格は単品が税込1150円で定食が税込1390円です。

豪州産のサーロインを使用「牛サーロインかつ定食」発売｜松のや｜松屋フーズ
https://www.matsuyafoods.co.jp/matsunoya/whatsnew/menu/138440.html

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

足の骨折は早く歩き始めたほうが治るのが早いという研究結果、可能であれば骨折から2週間で歩き出すべきという意見も - GIGAZINE

なぜSteamにAmazonが負けたのか？ - GIGAZINE

「大卒の人は高卒の人より約7年も長生きする」という研究結果が発表される - GIGAZINE

30分で開発したのに5000万円以上の売上を記録したゲームとは？ - GIGAZINE

大阪府最北端のバス停から最南端のバス停まで路線バス乗り継ぎ旅をしてみた【和泉編】 - GIGAZINE

週休3日制を導入するとストレス軽減＆生産性が20％も向上し、週休2日制と変わらない仕事量を維持できることが明らかに - GIGAZINE

一世を風靡した「スカンジウム」の自転車は一体なぜ姿を消してしまったのか？ - GIGAZINE

多くの人は自分が見積もってるよりも50%もカロリーを多くとっていることが判明 - GIGAZINE

世界を席巻するコカ・コーラを地元の炭酸飲料が打ち負かした国がある - GIGAZINE


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
iPS細胞由来2製品の早期承認を了承　世界初の実用化へ　厚労省部会 | 毎日新聞

iPS細胞の再生医療2製品、世界初承認へ　心不全とパーキンソン病：朝日新聞

iPS細胞の再生医療 世界初実用化へ 心臓病 パーキンソン病対象 厚生労働省の専門家部会 | NHKニュース | iPS細胞、医療・健康、厚生労働省

厚生労働省・専門家部会での承認報道を受けて | お知らせ | 公益財団法人 京都大学iPS細胞研究財団

本件は審議会で了承された段階であり、正式な承認は後日となります。現時点では治療の受付は開始されておりません。
通常診療への支障を避けるため、病院へのお電話によるお問い合わせは、何卒お控えくださいますようお願い申し上げます。


単層の氷の構造を初めて可視化― 渦状に並んだ水分子がつくるフェロアキシャル秩序を実証 ―｜東京理科大学

“卑弥呼の墓”説の箸墓古墳 新たに盛り土見つかる 奈良 桜井 | NHKニュース | 歴史・文化財、奈良県

「卑弥呼の墓」で渡り土堤発見　水張って荘厳さ演出　奈良・箸墓古墳 | 毎日新聞

量子コンピュータを用いた高精度原子核構造計算の実現 -核物理シミュレーションの新たな時代へ- | トピックス | 宇都宮大学

カツオの眼球の分析から回遊履歴を推定する手法の開発に成功 | 京都大学

「ワープ航法」が実現に近づいている、光速を超える方法とは | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

博物館の収蔵品「廃棄」可能に　年度内に文化庁の基準変更の見通し | 毎日新聞

茶トラ猫が特別な理由、遺伝子変異の調査で解明　米研究(1/2) - CNN.co.jp

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
英アンドルー元王子、不正行為の疑いで逮捕　エプスタイン氏と交流 [エプスタイン　エプスタイン文書　エプスタイン疑惑　エプスタイン文書問題]：朝日新聞

【速報】アンドルー元英王子を逮捕と報道|47NEWS（よんななニュース）

英 チャールズ国王の弟 アンドルー元王子が逮捕 BBCなど報じる | NHKニュース | イギリス、事件・事故

中国警察、オーストラリア在留中国人に嫌がらせか　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

トランプ氏、UFOや異星人に関するファイルの公開を指示　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

「トランプ氏はめちゃくちゃ」自民の環境通が苦言　高市首相へ要望も [高市早苗首相　自民党総裁][トランプ再来]：朝日新聞

再開発進む武蔵小山で放火容疑　地上げ目的か　不動産会社員ら逮捕 [東京都]：朝日新聞

自衛隊の階級呼称を旧日本軍式に変更？　国営工廠も復活？　高市首相は「戦前のような国」を目指したいのか：東京新聞デジタル

エプスタイン文書、ゲイツ氏らに新疑惑　ダボス会議も交友の舞台か - 日本経済新聞

栗東トレセンに車が侵入して暴走、G1直前にあわや「何を考えてるのか」現時点で人馬被害なし - 競馬 : 日刊スポーツ

栗東トレセンへの自動車侵入でJRAが説明会「極めて危険な事案」も背景を踏まえて被害届は出さない予定 | 競馬ニュース・特集なら東スポ競馬

改憲、典範改正挑戦と高市首相　「決して諦めない」強調 | NEWSjp

外国人の不法就労通報で報奨金、茨城県が創設へ　「差別助長」懸念も [茨城県]：朝日新聞

【速報】国家情報局設置へ今国会に法案提出と首相|47NEWS（よんななニュース）

「最初は“ベンツ当選詐欺”から始まった」元中華マフィアの男が暴露…日本人の知らない『東南アジア特殊詐欺』の裏歴史《日本人29人が拘束された事案も》 | 文春オンライン

「天職を見つけた、ここにいさせて」救出した日本人の1人が帰国を拒否…元中華マフィアの男が語る“詐欺組織に取り込まれる人々”の救えなさ | 文春オンライン

イギリスのアンドリュー元王子逮捕、「公務中の不法行為」容疑…エプスタイン氏巡り機密情報漏らした疑いか : 読売新聞

介護職「魅力ある賃金」遠く　平均との差7万円超え、補助金頼み限界 - 日本経済新聞

特集ワイド：「サナエ・ショック」何が起きる？　英国の悪夢再来か　医療や地方は　経済専門家が危ぶむ未来図 | 毎日新聞

エプスタイン氏、女性の人身売買にロンドンの空港利用か　英警察が疑惑を捜査(1/2) - CNN.co.jp

中国人「ゲートクラッシャー」後絶たず　米軍基地に不法侵入・接近…米国はスパイ行為警戒 - 産経ニュース

読む政治：紛争当事国への武器輸出に余地　自民、「特段の事情」で容認も検討 | 毎日新聞

米ニューメキシコ州、エプスタイン氏牧場付近の遺体埋葬疑惑捜査 | ロイター

「不安でいっぱい」福岡市の図書館で3人刺傷　現場は小学校ある一角 | 毎日新聞

もうけたらエンジェル投資　日本にシン・富裕層、成長に好循環 - 日本経済新聞

高市首相の公式サイト、「コラム」を削除　保守政策への思いなど記載 [高市早苗首相　自民党総裁]：朝日新聞

高市早苗首相が麻生太郎氏に衆院議長就任を打診　異例の「国会人事干渉」｜【西日本新聞me】

農業高校の牛舎から逃げた５００ｋｇの牛、１ｋｍ離れた交差点で軽自動車と衝突…車は激しく損傷 : 読売新聞

【速報】中国、台湾巡る答弁撤回を重ねて要求|47NEWS（よんななニュース）

中道改革連合トップが警察の警護対象から外されていた！ 新代表・小川淳也氏事務所が「その通りです」と認める《衆院「野党第一党」に異例事態、「50議席以下」理由か》 | 文春オンライン

警備員が成年後見利用で失職、欠格条項は「違憲」　最高裁大法廷：朝日新聞

辺野古より長い滑走路ないと「普天間返還せず」　米国防総省が見解：朝日新聞

自民が新人教育に着手、不祥事や失言警戒「謙虚さ忘れないで」…過去には金銭トラブルや女性問題も : 読売新聞

高市首相、第2次内閣発足にあたり全18閣僚に指示書　全容明らかに - 日本経済新聞

バス運転手、客の自閉症男性を怒鳴る　急停止注意され　三重交通 | 毎日新聞

立民の一部議員、水岡氏に投票　首相指名で中道とそろわず|47NEWS（よんななニュース）

変わる国会、チームみらい初の代表質問　衆＋参で最大野党は国民民主 - 日本経済新聞

G・エリオット・モリス&ポール・クルーグマン「2025年の選挙から2026年についてなにがわかる？」（2025年11月8日） – 経済学101

チームみらい躍進の背景に「現実的な視点」　「新しいリベラル層の支持集めた」指摘も - 産経ニュース

“普通の日本人”のあいまいな不安　第2回　東西格差のもと、極右政党が躍進するドイツの「自国ファースト」 | 時事オピニオン | 情報・知識＆オピニオン imidas - イミダス

首相指名、立民５議員が造反　中道・小川氏に投票せず：時事ドットコム

【速報】改憲と皇室典範改正、定数削減に挑戦と首相|47NEWS（よんななニュース）

中道「大敗北」、最大の原因は「高市ブーム」ではなかった...繰り返される、米民主党と同じ過ち｜ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

米軍基地侵入の疑い、入構証偽造か　商社社員を捜査　神奈川県警 | 毎日新聞

露軍が「人間狩り」、子供も女性も老人も殺人ドローンで狙い撃ち…「故郷を無人地帯にして奪おうとしている」 : 読売新聞

国債費が社会保障費超え、29年度試算　金利上昇で最大の歳出項目に - 日本経済新聞

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
日本のレシピ見る度に2人分で豚肉150gとかで正気か？と思う「こちとら毎回454gだドン」「おかずが5品くらいある想定なんだと思う」 - Togetter

健康診断の”あなたは歩くのが速い方ですか”という質問の理由を気になって調べてみたら...「問診の時に教えてくれたら良かったのに！」 - Togetter

カレーで黄色く染まったら日光に当てると取れると教えてもらったやつ、何回やっても感動する楽しい「因みにブラックライトやUVライトを当てても落ちます」 - Togetter

買い物をしてクジを引いたら5万円分の旅行券に当選→『この3種類のパンフレットのツアーのみ使えます』→最安で1人1泊20万だった「足でるじゃねーかよ」 - Togetter

『ドイツ人は日本人と国民性が似ている』→いまだに語り継がれるこの間違ったステレオタイプは誰かが責任を持って終わらせるべきでは？ - Togetter

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
サイバーセキュリティインシデントに関するお知らせ | ニュース&イベント (2026)｜株式会社アドバンテスト

“自分の部屋がCIAみたいになる”世界の情勢やニュースがリアルタイムで閲覧できるPC向けアプリ「World Monitor」が大きな話題に | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト

INASOFT 管理人のひとこと - 2026/ 2/17 0:00 Explzhの鬼束氏がお亡くなりになられたとのことで、色々考えさせられること。個人開発ソフトウェアの色々なこと

Nemotron-Nano-9B-v2-Japaneseってなんだ？〜NVIDIAが放つ日本語特化9Bモデルをローカルで完全攻略〜 #Python - Qiita

「SaaSの死」次の標的はどこか　地雷原と化すAI相場、優良株半値の衝撃 - 日本経済新聞

アクセンチュア、社員のAI利用状況を監視　使うことが昇進の条件に - 日本経済新聞

非接触スキミング — “タッチ決済”のセキュリティにおける誤解【鈴木淳也のPay Attention】-Impress Watch

OpenClawに毎日ブログを書かせて3週間、気づいたら私の代筆者ができていた - はげあたま.org

「SkillsBench」 Agent Skillsは人間のチューニングが必須｜Seiji Takahashi@ベースマキナ

ソフトウェア工学をコンピュータサイエンスとよぶのはおかしい - 芳賀 雅樹 のページ

Windows 11、ついにMIDI 2.0対応。40年越しの刷新が始まった｜情報の灯台

時系列統計データ検索サイトにおけるAPI機能の提供開始 : 日本銀行 Bank of Japan

「公用車に”LUUP”」全国初導入のワケ シェアの電動キックボードでも“旅費が出ます” これぞ「次世代の行政」と知事 | 乗りものニュース

「この小ささがいいのに…」スマホに駆逐され、もはや絶滅危惧種？手のひらサイズの音楽プレーヤーを求める声とオススメ代替機 - Togetter

飛行機内はモバイルバッテリー使用禁止に？　国交省に状況を確認した - ITmedia NEWS

話題のmicrogptを早速試してみる

AIに「ユーザーペルソナ」を与えるだけで、UIデザインはここまで化ける #生成AI - Qiita

[pixiv] お知らせ - pixivにおける新しい検索設定の追加と、ガイドライン改定の予定について

Antigravity と Gemini CLI の比較 | Google Cloud 公式ブログ

サイバー攻撃被害の再発防止策とガバナンス体制の強化について｜ニュースルーム｜アサヒグループホールディングス

アサヒグループHD、ランサムウェア攻撃によるシステム障害について、調査が完了した内容と再発防止策を公開 - INTERNET Watch

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』【アクションPV“蒼海”】｜2月27日(金)公開 - YouTube


『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』予告【7月31日(金)夏休み公開！】 - YouTube


【期間限定公開】TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」閑話｜毎週木曜深夜0時26分(24時26分)～放送中!! - YouTube


TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』ノンクレジットED2｜内田真礼「LOVE LOVE ビーム」 - YouTube


TVアニメ『神の庭付き楠木邸』PV Teaser＜鳳凰＞｜2026年4月放送開始！ - YouTube


『LV999の村人』第1弾PV｜2026年7月放送開始！ - YouTube


『Marathon』開発者インタビュー: 『Marathon』の音楽 - YouTube


コマどりマリオ 第6話 「どっちがおもい？」 - YouTube


『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』ストーリートレーラー（モンスターハンターフェスタ'26） - YouTube


『仁王３』アコレードトレーラー - YouTube


ゼノブレイドクロス ディフィニティブエディション：「Nintendo Switch 2 Edition」のご紹介 - YouTube


『シニガミ姫と異書館ノ怪物』イメージムービー - YouTube


【原神】エピソード ファルカ「騎士として望むこと」 - YouTube


『Donutal（ドーナタル）』ティザートレーラー - YouTube


「同人屋がオフパコしている」オタクの一般化により容姿、体力、学習能力などに優れた「以前の陰キャ像」とは別の層が上手い絵を描いている、という話 - Togetter

『超かぐや姫！』の彩葉のアパートを見ていると昭和世代の家にはあって当然だった「とある家電」がないが、今の世代の子たちには普通の光景かもしれない話 - Togetter

今更ハサウェイに先見性を見ている場合ではないんだ｜山田集佳

「なんだこれ」マクドナルドが大型コラボ動画第一弾を投稿→ゆっくり霊夢・魔理沙にモチモチの木と全く意味不明すぎる - Togetter

五条悟が「キッショ、なんで分かるんだよ」と言われるシーンは実際キショいの？…なぜキショいのかガチ解説が続々 - Togetter

王将戦第4局　永瀬九段が藤井王将降す　タイトルへ王手 | 毎日新聞

「25枠」の現実と、日本LOLが突きつけられた「これまでのツケ」――LOL日本代表アジア大会不参加問題・後半｜山岡

小1にGemini使わせてみたら、AIより先に困ったことがあった

ボカロPが語る「某初音ミク曲をJASRACに全面信託した作者が大炎上、それが収益化の流れに水を差した過去」と「そこからのボカロPたちの対応」 - Togetter

◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
ライアン・ゴズリングが自信「こんな映画には、一生に一度しか出会えない」／映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』3月20日（金・祝）日米同時公開 - YouTube


お笑い芸人が疑問「お笑いライブ界隈では男女コンビに『付き合ってる？』と聞くのはダサいイジり扱いされてるが、フィギュアの世界はOKなの？」…もちろん界隈的にはNG - Togetter

坂本花織が銀 中井亜美が銅メダル フィギュア女子シングル【結果 詳しく】千葉百音は4位 オリンピック2026 | NHKニュース | フィギュアスケート、ミラノ・コルティナ オリンピック、オリンピック・パラリンピック

普段スケート見ない人が『なんであんな衣装なの』とか言ってるけど、パンツスタイルは随分前に解禁されているがやっぱり邪魔なのでああいう衣装になっているっぽい - Togetter

◆新商品（衣・食・住）
“チョコミン党”待望、シーズンフレーバーの中で最も多く登場している超人気フレーバーが半期の定番品となって登場！「明治 エッセル スーパーカップ チョコミント」3月2日 新発売／全国 | 2026年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd.

