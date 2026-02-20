2026年02月20日 19時00分 メモ

Meta裁判の判事がマーク・ザッカーバーグのチームに「スマートグラスで録画したら法廷侮辱罪に問う」と警告



2026年2月17日、カリフォルニア州の女性が「FacebookやInstagramが子どもを中毒にさせるように設計されている」と訴えた裁判で、Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが証言台に立ちました。この際、判事がザッカーバーグ氏のチームメンバーに対し、スマートグラスで法廷内を録画をしないよう警告する一幕がありました。



2023年、カリフォルニア州に住む「K.G.M.」というイニシャルで知られる女性らが、Meta・YouTube・Snap(Snapchat)・TikTokを相手取って訴訟を起こしました。記事作成時点で20歳のK.G.M.は、幼少期からInstagram・TikTok・YouTube・Snapchatを使用してきた結果、身体醜形障害・うつ病・自己破壊的な思考になってしまったと主張しています。



今回の訴訟で注目されているのが、有害なコンテンツのモデレーションが不足しているという点ではなく、「プラットフォームがエンゲージメントを促進するメカニズム」に焦点を当てている点です。原告側は無限に可能なスクロールや動画の自動再生、アルゴリズムによるレコメンデーションといったツールが、ギャンブルのようなフィードバックループを形成すると主張。経営陣はこの悪影響を認識しつつ、プラットフォームの滞在時間を最大化するために放置していたと非難しています。





記事作成時点では、すでにTikTokとSnapは原告と和解しています。



この裁判で、Metaのザッカーバーグ氏は2026年2月18日にロサンゼルス上級裁判所で証言台に立ちました。裁判所の建物に入る際、ザッカーバーグ氏の護衛を含むチームメンバーのうち2人が、Metaのスマートグラスを着用していたことが報じられています。実際にザッカーバーグ氏のチームメンバーがスマートグラスを着けている様子は、以下の動画で確認できます。



画面の右側に映っているのが、裁判所へ向かうザッカーバーグ氏。





ザッカーバーグ氏の左後ろに付き従っているスキンヘッドの男性は、Metaのスマートグラスを着けていました。





別角度からの画像では、ツルの幅が広いスマートグラス独特の形状がよくわかります。





また、ザッカーバーグ氏の左前を歩いている女性も、スマートグラスを着けていました。





別角度からの画像では、2人がスマートグラスを着けていることがしっかり確認できます。





法廷では、キャロリン・クール判事がスマートグラスの着用および使用についてMetaのチームをとがめる一幕がありました。クール判事は、陪審員の身元確認のために顔認識技術を使用することは禁じられていると指摘し、法廷内では直ちにAI搭載のスマートグラスを外すように命じたとのこと。



また、クール判事は法廷内での録音および写真撮影が禁止されていると指摘し、「もし何かを記録しているのであれば、それを削除しなくてはなりません。さもないと法廷侮辱罪に問われることになります」と警告しました。



なお、Metaのチームが警告されるまで法廷内でもスマートグラスを着用していたのか、それとも法廷内では外していたのかは不明です。

