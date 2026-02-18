ヘッドライン

2026年2月18日のヘッドラインニュース


ティーショップ「ゴンチャ」で、春の定番となっている「いちご杏仁」が2026年2月26日(木)に発売となります。これまで通りのSサイズ・Mサイズのほかに、「もっと大きなサイズが欲しい」という要望に応えてLサイズも登場。ゼロアイスも選択可能です。なお、モバイルオーダーでは2月24日(火)から先行注文可能です。


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
多孔質グラフェンを用いた高性能全固体マグネシウム空気二次電池を開発 | テクノロジー・材料 - TSUKUBA JOURNAL

胃の共生細菌がピロリ菌感染から胃を守る仕組みを解明 | 理化学研究所

新種巨大ウイルス、茨城の沼から発見　ヒトに無害、進化の謎解く鍵か | 毎日新聞

トリケラトプスの鼻の解剖学――化石に残らない鼻の器官を角竜類で初めて包括的に推定―― | 東京大学総合研究博物館

変形性ひざ関節症の治療に「エクソソーム」 国内初臨床研究 | NHKニュース | 医療・健康、神奈川県

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
「国民会議」設置に向け「各党に働きかけを」　高市総理が自民党の小林政調会長に指示 | TBS NEWS DIG

「32隻建造」が3隻で打ち切りも　20年以上迷走する米軍艦隊構想 [トランプ再来]：朝日新聞

寛容でルール重視の若者たち　リベラル自認層の票、自民に流れた一因か　社会学者・仁平典宏東大教授に聞く：朝日新聞

衆院会派が大変動　代表質問にチームみらいが参入、共産は失う見通し [高市早苗首相　自民党総裁][自由民主党（自民党）][中道改革連合][参政党][チームみらい][日本共産党][高市早苗首相]：朝日新聞

「中道」訴え、逆に際立った左派色　有権者の意識から見る大敗と希望 [中道改革連合]：朝日新聞

偽情報、８割を「事実」と誤認識　情報源「テレビ」が最多―衆院選で東洋大調査：時事ドットコム

だましてロシア軍と契約させるスキーム、ナイジェリア政府も国民に注意喚起　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

訪露したケニア人陸上選手、「仕事」とだまされ遺体転がる戦場へ「サインしたのは死刑宣告書だった」…軽んじられる契約兵の命 : 読売新聞

米国防総省“長い別の滑走路なしでは普天間基地 返還せず” | NHKニュース | アメリカ、沖縄県、防衛

プレジデントオンラインが「消費減税は私の悲願は真っ赤なウソ」という検証記事を投稿した後、高市早苗公式ブログのコラム記事が全て削除されてしまう - Togetter

港のコンテナに盗難ランクル　「ヤード」で解体→不正輸出が横行か - 日本経済新聞

エプスタイン氏の牧場、調査に向けた法案が可決　米ニューメキシコ州議会 - CNN.co.jp

《衆院選と合わせて約28億円》“意味不明”と批判された選挙で民意を得られるのか…維新「出直し選」が招いた違和感 | 文春オンライン

「無知は力なり」　トランプ政権が撤去した奴隷制展示、米連邦地裁が返還命令　オーウェルの「1984年」引用 - CNN.co.jp

中央道 バス炎上で乗客40人避難 エンジントラブルか 東京 日野 | NHKニュース | 火災、交通・インフラ、事件・事故

リベラル層にも届かなくなった日本のリベラル　「正論」よりも未来を [衆院選（衆議院選挙）2026][高市早苗首相　自民党総裁]：朝日新聞

過去にフードデリバリーで訪れた女性宅に侵入し性的暴行、けがさせる　配達員の男を逮捕 - 産経ニュース

娘は少年院を出たばかりの15歳に殺された　幼少期に虐待を受けた少年、その母親に責任「なし」　遺族が見た壮絶な現実（京都新聞） - Yahoo!ニュース

去年の生鮮野菜の輸入量 前年比20％以上増 天候不順の影響か | NHKニュース | 気象、農林水産省、物価高騰

「流石に笑う」 高市早苗首相、公式サイトから『ブログ全削除』か…過去には消費増税に理解の投稿 「隠滅しちゃったんだ」疑問の声：中日スポーツ・東京中日スポーツ

消費税減税「避けるべき」　IMFが声明、対象と期間の限定求める - 日本経済新聞

ＩＭＦ、日銀追加利上げ来年まで3回想定　消費減税回避提唱 | ロイター

「博打」とフェイク科学によるスルメイカ漁獲枠の拡大！資源管理を無視する水産庁…漁業法はどこにいってしまったのか 　Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン)

米民主党政治家の出演、TV局「放送できない」と判断　司会者明かす [トランプ再来]：朝日新聞

チワワを川に投げて死なせる 飼い主「殺人と同じ…到底許せない」 男が盗んだ車から投げ捨て 山梨（2026年2月17日掲載）｜YBS NEWS NNN

「国民会議」って一体どんなもの？　高市首相が国会を避けて「消費税ゼロ」議論の場をわざわざ設ける理由は：東京新聞デジタル

高市内閣が総辞職 今夜 第2次高市内閣が発足へ | NHKニュース | 高市内閣、国会、衆議院

アメリカ トランプ大統領 日米合意基づく80兆円規模の対米投資 “第1弾を選定”と発表 石油ガス事業など3件 | NHKニュース | トランプ大統領、アメリカ、関税

レアアース磁石、新規注文「断らざるを得ず」中国から輸入3分の1に [南鳥島沖]：朝日新聞

副議長人事で混乱、相次ぐ離党表明…中道新執行部、多難の船出 | 毎日新聞

奥谷県議「声大きいものが事実塗り替えてしまう」　N党立花被告らへの訴訟で口頭弁論 - 産経ニュース

「選挙対策では」　熱狂の南鳥島レアアース掘削、誇張いさめる声も | 毎日新聞

ポーランドが「核武装」に意欲、NATO諸国も米国の核の傘を信用できず｜ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

中国外相の日本批判、欧米から「現実離れ」と冷ややかな評価も | 毎日新聞

ロシア産原油購入するハンガリー、ロシアに戦争遂行の燃料供給　首相の関連財団に利益流入も(1/2) - CNN.co.jp

高市首相、裁量労働制の見直し表明へ　拡充念頭か、施政方針演説原案 [高市早苗首相]：朝日新聞

友達がタイで通り魔に刺された…やり取りの内容がどこかたくましく感じるけど普通に危ない「『ツイートしていいよ』じゃないねん」 - Togetter


転売ヤーが横行して品薄のボンボンドロップシール、大量生産すれば解決するのに...→『たまごっち』はこれで45億円もの大赤字を出した - Togetter

キング牛丼を食べたくなってすき家に行ったのに店員に「絶対残すから無理です」と断られ注文させてもらえなかった「残す人多いんだろうな」「外見で判断されるのは悲しい」 - Togetter

「ごめんですね」少年院を出たばかりの15歳が起こした殺人事件...厳しい批判が続々と集まるが、少年の生育環境と少年法の限界も垣間見える - Togetter





恐ろしいか？タイのローカルラーメン屋の『豚の血ゼリー』取り放題が…「見た目があまりにもチョコプリン」「味が気になる」 - Togetter

転職50回...境界知能当事者が仕事上の苦悩を「ABEMA prime」で語り多くの反響集まるが、ちょっとの工夫で当事者が楽になる可能性もある - Togetter

園児たちの遊び声がうるさいと高齢者から苦情が絶えない保育園があったが町内のお祭りで子供神輿を担いで町を練り歩いたところ翌日から苦情がやんだという話がある - Togetter


なぜWSLを使うのですか？Linuxで良くないですか？

イギリス スターマー首相 対話型生成AIの規制強化へ 性的画像の生成・拡散防ぐ | NHKニュース | 生成AI・人工知能、イギリス、IT・ネット

サンデープログラマーはClaude Codeにプッシュ通知をしてほしい - ケータイ Watch

AnkerからAIボイスレコーダー「Soundcore Work」が発売、世界最小でAI文字起こしや要約 - ケータイ Watch

超高線量環境下で動作するWi-Fiチップの開発に成功 | Science Tokyo - 東京科学大学

Paramount＋に関するお知らせ | お知らせ | JCOM株式会社 | J:COM

この度「Paramount＋」は、権利元の都合により2026年3月末をもってサービスが終了となりますが、J:COM STREAMでは、4月以降もパラマウント作品を引き続きお楽しみいただけるよう、協議を進めております。詳細は追ってこちらのサイトでお知らせいたします。


【やじうまミニレビュー】ビクビクしながらGPUを使いたくない人に。12VHPWRの動作状況が見える「WireView Pro II」 - PC Watch

航空機内でモバイルバッテリーの使用禁止へ 4月から 国交省 | NHKニュース | 航空、火災、事件・事故

100均のメジャーで測ってVRChatワールドを作った結果、予想外のことが起きた｜タカハシヤマダ

Anthropic公式「スキル構築ガイド」を読み解く──Claude Codeの真の拡張はここにある #ClaudeCode - Qiita


パナソニック、「家電からサービス転換」の挫折　リセットされたAI戦略の先にあるもの - Impress Watch

「ネット詐欺を見分けられる」と約7割が自信、だが検証で偽サイトを見破ったのは約4割〜BBSS調査 - INTERNET Watch

実はClaude Codeで、DifyやZapierのような「自動化ワークフロー」もつくれる｜KAJI | 梶谷健人

【特集】PCが起動不能になる？6月に期限切れを迎えるセキュアブート証明書問題とは - PC Watch

デジタル教科書、2030年度に解禁へ　政府が特別国会に法案提出 - 日本経済新聞

AWS 構成図をプロンプトひとつで作れる！Claude Code + draw.io MCP サーバーを試してみた | DevelopersIO

日本のYoutube動画でコメント欄が閉じられているとがっかりするのは自分だけ? - 世界のねじを巻くブログ

『GIGAZINE 未来への暴言 / 山崎恵人』を読んだ感想 - 世界のねじを巻くブログ

【冷や汗】「あ、それ上げちゃダメ！」GitHubに絶対pushしてはいけないファイル10選＆対策

ニトリからAIマットレス　寝心地を自動で最適化 - 家電 Watch

『逃げ上手の若君』が完結！→単行本化が妙に遅くないか？ 最終回時点で4巻分も残っている「こんな単行本予告初めて見た」 - Togetter


【記事全文】AiScReam「ルビィちゃん」こと降幡愛　グループ卒業発表　新メンバー2人加え新体制に　 - スポニチ Sponichi Annex 芸能







よくある「10円セール」は利益が出るんだろうか？…漫画家が回答「売上が7桁いく」 - Togetter

「正しさは時に人を傷つけるんだぞ」アイマスの立役者である坂上陽三さんがターゲット層として出した例が切れ味抜群で「ハッキリ言い過ぎやろ」 - Togetter









アンパンマンはほぼ日本でしか売れていないのに実は世界6位のビッグIPという事実...「この国の子育てではアンパンマンは避けて通れない」 - Togetter

【海外の反応】　パンドラの憂鬱 海外「もう日本人にしか描けないのか(泣)」 100年前のイギリスを舞台にした日本アニメの完成度が凄すぎると話題に

ハルヒのアニメが流行っていた頃は生まれてなかった人「今で言うと何くらい流行ってたんですか？」→現在とはオタク事情が違うので意外と例えるのが難しい - Togetter

歌い手もボカロPも商業化で敵視され、広告を貼るだけで叩かれた…クリエイターが「正当に報酬を得る」までの苦闘 - Togetter





今のクレーンゲームはあまりにも無法地帯すぎるので規制が入った方がいい？「パチやガチャより悪質」「そういうゲームと割り切るしかない」 - Togetter

中世並みの文明で停滞しているファンタジーは不自然だと思う 魔法がある世界で、現実世界と同じようなスピードで文明が発展するわけないから - Togetter

「これがどれだけやばいことなのか伝わってるか不安」五輪フィギュアスケートペアで"りくりゅう"が日本史上初の金メダル獲得、解説とのドラマや「年下のお姉さん」概念など - Togetter

【ミラノ五輪】カーリングでチラチラ映るバンドマンみたいな人なんなんだ「左がヴォーカルに見えてきた」「なんか“イマジン”が脳裏に流れてきた」 - Togetter

ミラノ五輪で活躍の韓国スノボ界　躍進支える61歳の僧侶ボーダー | 毎日新聞

「それ以上は言えない」「セックスフェスティバル」ミラノ・コルティナ五輪の選手村でコンドーム1万個が品切れ...どんな使い方したら消費できるのか - Togetter

弊社としても苦渋の決断として、本年7月より開始する、ラフィアンターフマンクラブ競走馬ファンド新規募集をもって、最後の募集とすることにいたしました。



ひなまつりやお花見にぴったり。国産白桃果汁使用 「甘酒＜桃＞」2月24日（火）新発売 「冷やし甘酒」、「スパークリング甘酒」は パッケージをリニューアルし2月24日（火）に再発売 ｜ 2026年 ｜ ニュースリリース | 森永製菓

