2026年2月18日のヘッドラインニュース

ヴラド3世の串刺しはあくまで示威的な意味合いが強かったと思うし、優勢なオスマン軍相手にゲリラ的奇襲をかけた軍事指導者程度の理解だが、それより支配地の貧者や心身障害者に慈悲を施すと言って集めた上で饗応してからこの憂世から解放してやろうと言って全員焼き殺した事件に深い闇を感じる。