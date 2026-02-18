2026年2月18日のヘッドラインニュース
ティーショップ「ゴンチャ」で、春の定番となっている「いちご杏仁」が2026年2月26日(木)に発売となります。これまで通りのSサイズ・Mサイズのほかに、「もっと大きなサイズが欲しい」という要望に応えてLサイズも登場。ゼロアイスも選択可能です。なお、モバイルオーダーでは2月24日(火)から先行注文可能です。
✨🌸情報解禁🌸✨— Gong cha（貢茶 / ゴンチャ） (@gongcha_japan) 2026年2月18日
春が来た！いいお茶しよう。
【いちご杏仁】2/26(木)START🍓
ゴンチャの春の定番ドリンクいちご杏仁が今年も登場！
甘酸っぱいストロベリーに、とろぷるの杏仁
そこにフルーティーで華やかな阿里山ウーロンティーを合わせました😋
気になるドリンクの絵文字をコメントで教えて💬
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
ソニーミュージック本社のトイレットペーパー硬すぎて肛門が八つ裂きになった— Ayase (@Ayase_0404) 2026年2月17日
ソニーミュージックのトイレットペーパーは紙ヤスリみたいなシングルの硬くて薄いヤツです。ダブルにしてほしい。 https://t.co/EXAwMwi0ab— Gotch / Masafumi Gotoh (@gotch_akg) 2026年2月17日
ハリウッドという魔境で20年間サバイバルした日本人俳優は、「渡された日本語の台詞が、全く日本語になってない」…程度では動じません。 pic.twitter.com/KHb6zDCsdy— Yuki Matsuzaki 松崎悠希📽 (@Yuki_Mats) 2026年2月17日
黙ってる瞬間が無い！で定評のあるうちのお喋りネコちゃん#サビ猫はいいぞ pic.twitter.com/5XJYAxjMbY— サビ猫くるみ (@kurumi_sabi) 2026年2月16日
昭和44年（1969年）、ヘルメットで見分ける全学連各派という記事です。女性自身より。凄い時代ですね。 pic.twitter.com/d6UmELv1PM— ろっしー (@5Te6IA0NzW6JEYj) 2026年2月18日
どしたん？話聞こか？(救済)— もじば (@Mojiba7) 2026年2月16日
#漫画が読めるハッシュタグ pic.twitter.com/tEc0Zu4o4p
ドイツ公共放送ZDF、こういう腐れ外道ばかりだったので、本場の差別とかオリエンタリズムってレベルが違うなあと思った次第です。 https://t.co/HZkbkhIH5h pic.twitter.com/YjPjBLLiaT— HAYASHI Tomohiro (@SonohennoKuma) 2026年2月18日
下池に設置していたウシガエル捕獲用のカゴ罠に思わぬ獲物が…— 植物多様性センター（神代植物公園） (@ParksTayousei) 2026年2月18日
近づいてみると元気そうで暴れながらも外に出してあげることが出来ました👏
ケガもなさそうで元気に飛び立って行きました。
どうやって入ったかだけ教えてもらっていいですか？#植物多様性センター pic.twitter.com/sadTYjWtNv
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
多孔質グラフェンを用いた高性能全固体マグネシウム空気二次電池を開発 | テクノロジー・材料 - TSUKUBA JOURNAL
胃の共生細菌がピロリ菌感染から胃を守る仕組みを解明 | 理化学研究所
新種巨大ウイルス、茨城の沼から発見 ヒトに無害、進化の謎解く鍵か | 毎日新聞
トリケラトプスの鼻の解剖学――化石に残らない鼻の器官を角竜類で初めて包括的に推定―― | 東京大学総合研究博物館
変形性ひざ関節症の治療に「エクソソーム」 国内初臨床研究 | NHKニュース | 医療・健康、神奈川県
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
「国民会議」設置に向け「各党に働きかけを」 高市総理が自民党の小林政調会長に指示 | TBS NEWS DIG
「32隻建造」が3隻で打ち切りも 20年以上迷走する米軍艦隊構想 [トランプ再来]：朝日新聞
寛容でルール重視の若者たち リベラル自認層の票、自民に流れた一因か 社会学者・仁平典宏東大教授に聞く：朝日新聞
衆院会派が大変動 代表質問にチームみらいが参入、共産は失う見通し [高市早苗首相 自民党総裁][自由民主党（自民党）][中道改革連合][参政党][チームみらい][日本共産党][高市早苗首相]：朝日新聞
「中道」訴え、逆に際立った左派色 有権者の意識から見る大敗と希望 [中道改革連合]：朝日新聞
偽情報、８割を「事実」と誤認識 情報源「テレビ」が最多―衆院選で東洋大調査：時事ドットコム
だましてロシア軍と契約させるスキーム、ナイジェリア政府も国民に注意喚起 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
訪露したケニア人陸上選手、「仕事」とだまされ遺体転がる戦場へ「サインしたのは死刑宣告書だった」…軽んじられる契約兵の命 : 読売新聞
米国防総省“長い別の滑走路なしでは普天間基地 返還せず” | NHKニュース | アメリカ、沖縄県、防衛
プレジデントオンラインが「消費減税は私の悲願は真っ赤なウソ」という検証記事を投稿した後、高市早苗公式ブログのコラム記事が全て削除されてしまう - Togetter
港のコンテナに盗難ランクル 「ヤード」で解体→不正輸出が横行か - 日本経済新聞
エプスタイン氏の牧場、調査に向けた法案が可決 米ニューメキシコ州議会 - CNN.co.jp
偽情報、８割を「事実」と誤認識 情報源「テレビ」が最多―衆院選で東洋大調査：時事ドットコム
《衆院選と合わせて約28億円》“意味不明”と批判された選挙で民意を得られるのか…維新「出直し選」が招いた違和感 | 文春オンライン
「無知は力なり」 トランプ政権が撤去した奴隷制展示、米連邦地裁が返還命令 オーウェルの「1984年」引用 - CNN.co.jp
中央道 バス炎上で乗客40人避難 エンジントラブルか 東京 日野 | NHKニュース | 火災、交通・インフラ、事件・事故
リベラル層にも届かなくなった日本のリベラル 「正論」よりも未来を [衆院選（衆議院選挙）2026][高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞
過去にフードデリバリーで訪れた女性宅に侵入し性的暴行、けがさせる 配達員の男を逮捕 - 産経ニュース
女性宅に侵入し脅迫、性的暴行か フードデリバリー配達員の３１歳男を逮捕 京都・左京区 - YouTube
娘は少年院を出たばかりの15歳に殺された 幼少期に虐待を受けた少年、その母親に責任「なし」 遺族が見た壮絶な現実（京都新聞） - Yahoo!ニュース
去年の生鮮野菜の輸入量 前年比20％以上増 天候不順の影響か | NHKニュース | 気象、農林水産省、物価高騰
「流石に笑う」 高市早苗首相、公式サイトから『ブログ全削除』か…過去には消費増税に理解の投稿 「隠滅しちゃったんだ」疑問の声：中日スポーツ・東京中日スポーツ
消費税減税「避けるべき」 IMFが声明、対象と期間の限定求める - 日本経済新聞
ＩＭＦ、日銀追加利上げ来年まで3回想定 消費減税回避提唱 | ロイター
「博打」とフェイク科学によるスルメイカ漁獲枠の拡大！資源管理を無視する水産庁…漁業法はどこにいってしまったのか Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン)
米民主党政治家の出演、TV局「放送できない」と判断 司会者明かす [トランプ再来]：朝日新聞
チワワを川に投げて死なせる 飼い主「殺人と同じ…到底許せない」 男が盗んだ車から投げ捨て 山梨（2026年2月17日掲載）｜YBS NEWS NNN
「国民会議」って一体どんなもの？ 高市首相が国会を避けて「消費税ゼロ」議論の場をわざわざ設ける理由は：東京新聞デジタル
高市内閣が総辞職 今夜 第2次高市内閣が発足へ | NHKニュース | 高市内閣、国会、衆議院
アメリカ トランプ大統領 日米合意基づく80兆円規模の対米投資 “第1弾を選定”と発表 石油ガス事業など3件 | NHKニュース | トランプ大統領、アメリカ、関税
レアアース磁石、新規注文「断らざるを得ず」中国から輸入3分の1に [南鳥島沖]：朝日新聞
副議長人事で混乱、相次ぐ離党表明…中道新執行部、多難の船出 | 毎日新聞
奥谷県議「声大きいものが事実塗り替えてしまう」 N党立花被告らへの訴訟で口頭弁論 - 産経ニュース
「選挙対策では」 熱狂の南鳥島レアアース掘削、誇張いさめる声も | 毎日新聞
ポーランドが「核武装」に意欲、NATO諸国も米国の核の傘を信用できず｜ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
中国外相の日本批判、欧米から「現実離れ」と冷ややかな評価も | 毎日新聞
ロシア産原油購入するハンガリー、ロシアに戦争遂行の燃料供給 首相の関連財団に利益流入も(1/2) - CNN.co.jp
高市首相、裁量労働制の見直し表明へ 拡充念頭か、施政方針演説原案 [高市早苗首相]：朝日新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
航空機内でのモバイルバッテリー禁止というルールはぜひ守りたいので、各航空会社は、シートの電源が「必ず動く」ようにしておいていただきたく。— Munechika Nishida (@mnishi41) 2026年2月18日
ビジネスはともかく、エコプラ・エコノミーシートだと、動いてないことも多いんですよね。
あと、できれば刺しやすい位置に……。
『3つ首からかけて登場してください』が— 鈴木聡美 (@satomi_bomber) 2026年2月18日
ロンドンの当時嫌で嫌で仕方なかった。
約1.5Ｌのペットボトル長時間首から下げてられますか？
ってずっと『』な顔してた😂 https://t.co/JuzGmhd1xd
友達がタイで通り魔に刺された…やり取りの内容がどこかたくましく感じるけど普通に危ない「『ツイートしていいよ』じゃないねん」 - Togetter
現在のなりふり構わぬ大量採用を見ると、内定取消にあった同窓生が消息不明になった15年前は何だったんだと思う— らいす (@Ry0uka1) 2026年2月18日
転売ヤーが横行して品薄のボンボンドロップシール、大量生産すれば解決するのに...→『たまごっち』はこれで45億円もの大赤字を出した - Togetter
キング牛丼を食べたくなってすき家に行ったのに店員に「絶対残すから無理です」と断られ注文させてもらえなかった「残す人多いんだろうな」「外見で判断されるのは悲しい」 - Togetter
「ごめんですね」少年院を出たばかりの15歳が起こした殺人事件...厳しい批判が続々と集まるが、少年の生育環境と少年法の限界も垣間見える - Togetter
このろ過機の網はメーカー廃業で基本新品は手に入りません。— 東大阪 第二寿湯 (@DKotobukiyu) 2026年2月18日
しかし性能はむちゃくちゃ良いので多くの銭湯で愛用されています。
この網作れる？と網屋さんや溶接屋さんに持ち込んで相談しましたが、絶対無理！作れてもむっちゃ高くなると言われました。
これもある種のロストテクノジーなのです。 https://t.co/8UCFh0cb1i
チェックインして即フロントに電話した唯一のホテル…だって部屋に入った瞬間にコレだよ？？？？— ワンダバ (@wander_88) 2026年2月18日
清掃忘れとかじゃなく、「清掃されてない部屋に通された」 https://t.co/mr60acNFZk pic.twitter.com/eAKWuOvkAu
小田原厚木道路は東名から入ったらすぐにクルコンを70km/hにセットし左車線を虚無の気持ちで走行、右車線をブチ抜いていったタイムズが少し先の路側帯で覆面に捕まっているのを横目に見ながら箱根路での全開走行に想いを馳せるのが大人の嗜み。— シュンスケ (@shunsuke_pt) 2026年2月16日
神奈川県県警がクソなのは、高速機動隊の覆面パトが所轄高速道路に向かわずわざわざ行き先が違う私のクルマに後ろについて、— AZANINA (@RS_AZANINA) 2026年2月17日
赤色灯回さず・法定速度以上で煽り・30mも計測せず停められ、パトカー後部座席に押し込まれ切符切らそうになったこと
インチキ取り締まりもほどほどにしとけや💢 https://t.co/nBjmzIJ14t
恐ろしいか？タイのローカルラーメン屋の『豚の血ゼリー』取り放題が…「見た目があまりにもチョコプリン」「味が気になる」 - Togetter
転職50回...境界知能当事者が仕事上の苦悩を「ABEMA prime」で語り多くの反響集まるが、ちょっとの工夫で当事者が楽になる可能性もある - Togetter
園児たちの遊び声がうるさいと高齢者から苦情が絶えない保育園があったが町内のお祭りで子供神輿を担いで町を練り歩いたところ翌日から苦情がやんだという話がある - Togetter
ヴラド3世の串刺しはあくまで示威的な意味合いが強かったと思うし、優勢なオスマン軍相手にゲリラ的奇襲をかけた軍事指導者程度の理解だが、それより支配地の貧者や心身障害者に慈悲を施すと言って集めた上で饗応してからこの憂世から解放してやろうと言って全員焼き殺した事件に深い闇を感じる。— Af (@Sz73B) 2026年2月16日
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
なぜWSLを使うのですか？Linuxで良くないですか？
イギリス スターマー首相 対話型生成AIの規制強化へ 性的画像の生成・拡散防ぐ | NHKニュース | 生成AI・人工知能、イギリス、IT・ネット
サンデープログラマーはClaude Codeにプッシュ通知をしてほしい - ケータイ Watch
AnkerからAIボイスレコーダー「Soundcore Work」が発売、世界最小でAI文字起こしや要約 - ケータイ Watch
超高線量環境下で動作するWi-Fiチップの開発に成功 | Science Tokyo - 東京科学大学
Paramount＋に関するお知らせ | お知らせ | JCOM株式会社 | J:COM
この度「Paramount＋」は、権利元の都合により2026年3月末をもってサービスが終了となりますが、J:COM STREAMでは、4月以降もパラマウント作品を引き続きお楽しみいただけるよう、協議を進めております。詳細は追ってこちらのサイトでお知らせいたします。
【やじうまミニレビュー】ビクビクしながらGPUを使いたくない人に。12VHPWRの動作状況が見える「WireView Pro II」 - PC Watch
航空機内でモバイルバッテリーの使用禁止へ 4月から 国交省 | NHKニュース | 航空、火災、事件・事故
100均のメジャーで測ってVRChatワールドを作った結果、予想外のことが起きた｜タカハシヤマダ
Anthropic公式「スキル構築ガイド」を読み解く──Claude Codeの真の拡張はここにある #ClaudeCode - Qiita
AI文章インプレゾンビによって一番巻き添え食ってるのは日本文化に本気で興味ある生きてる外国の人の垢。— 幣束 (@goshuinchou) 2026年2月17日
パナソニック、「家電からサービス転換」の挫折 リセットされたAI戦略の先にあるもの - Impress Watch
「ネット詐欺を見分けられる」と約7割が自信、だが検証で偽サイトを見破ったのは約4割〜BBSS調査 - INTERNET Watch
実はClaude Codeで、DifyやZapierのような「自動化ワークフロー」もつくれる｜KAJI | 梶谷健人
【特集】PCが起動不能になる？6月に期限切れを迎えるセキュアブート証明書問題とは - PC Watch
デジタル教科書、2030年度に解禁へ 政府が特別国会に法案提出 - 日本経済新聞
AWS 構成図をプロンプトひとつで作れる！Claude Code + draw.io MCP サーバーを試してみた | DevelopersIO
日本のYoutube動画でコメント欄が閉じられているとがっかりするのは自分だけ? - 世界のねじを巻くブログ
『GIGAZINE 未来への暴言 / 山崎恵人』を読んだ感想 - 世界のねじを巻くブログ
【冷や汗】「あ、それ上げちゃダメ！」GitHubに絶対pushしてはいけないファイル10選＆対策
ニトリからAIマットレス 寝心地を自動で最適化 - 家電 Watch
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
『逃げ上手の若君』が完結！→単行本化が妙に遅くないか？ 最終回時点で4巻分も残っている「こんな単行本予告初めて見た」 - Togetter
【🍨大切なお知らせ🍨】— ラブライブ！シリーズ公式 (@LoveLive_staff) 2026年2月17日
いつも応援してくださるスプーンの皆様へ#lovelive #AiScReam pic.twitter.com/r85y6LRrp5
【記事全文】AiScReam「ルビィちゃん」こと降幡愛 グループ卒業発表 新メンバー2人加え新体制に - スポニチ Sponichi Annex 芸能
最後の歌唱を終え、ステージの中央にチョコミントを置く黒澤ルビィ pic.twitter.com/UuVeY1pQrJ— 鈍器ィ☆コング (@Donkey2018) 2026年2月17日
ルビィちゃんお疲れ様…！— こあら屋＠アワーズGHにて「マジカル⭐︎エージェント」連載中 (@koaranin1128) 2026年2月17日
後は頼もしい後輩たちに任せて！ pic.twitter.com/LlLaIzZLhq
『果てしなきスカーレット』の製作費90億円（多過ぎ）とか『キルケーの魔女』の製作費3億円（ヒット作の次だからもっと多いだろう）の大元って現代のコラムなのか。適当な情報の数字が商業サイトに載るのはひどいなhttps://t.co/N9NFbOVCMb— 加野瀬未友 (@kanose) 2026年2月18日
キルケーの制作費が３億なわけないだろう。。。10年前の2年くらいで制作する普通のアニメ映画の予算やん。。。あのメンバー、あのクオリティで5年。人件費だけでも相当かかってるはずよ。— 西位 輝実 NlSHII Terumi (@NishiiTerumi) 2026年2月18日
『果てしなきスカーレット』が惨敗した理由について日本テレビは「SNSのネガキャンが原因」などとコメントしてるけど、元々プロデューサーは「この内容では成立させることが難しい」と判断して企画を止めようとしたのに、日テレ側が後押ししたんじゃないの🤔 https://t.co/8TbmUaROTH pic.twitter.com/nL23ZJicA9— タイプ・あ～る (@hitasuraeiga) 2026年2月18日
出典元は「『果てしなきスカーレット』で挑む世界」という”映画の企画・制作から公開されるまでの経緯を詳しく記録した書籍”なんですが、「予算も宣伝費も過去最大規模」というプロデューサーの証言を見て「だったらもう少し慎重に検討すべきでは…」と思いました😓https://t.co/ze8c7HzbxF— タイプ・あ～る (@hitasuraeiga) 2026年2月18日
きりたん文通中！【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画
劇場アニメ『パリに咲くエトワール』長尺予告｜ 3月13日（金）全国公開 - YouTube
「プリンセスコネクト！Re:Dive PRICONNE CHARACTER SONG 57」試聴 - YouTube
【魔法科高校の劣等生】第1シーズン第1話～第4話 YouTube再放送｜劇場版「魔法科高校の劣等生」5月8日（金）ROADSHOW - YouTube
TVアニメ『神の庭付き楠木邸』PV Teaser＜応龍＞｜2026年4月放送開始！ - YouTube
TVアニメ『勇者刑に処す』Behind the Scenes #1 キャラクターメイキング│全国28局にて順次放送中 - YouTube
オリジナルアニメ「グロウアップショウ」キャラクターペアビジュアル第5弾 解禁【間宮 凛&麻利亜】公式X ⇒ @growupshow - YouTube
『SSSS.DYNAZENON』 スパロボDD 通常参戦 ショートシナリオイベントPV - YouTube
【デジモンストーリー タイムストレンジャー】追加デジモン＆エピソードパック3 「Anti-ParadoX」 Teaser Trailer - YouTube
『Cronos: The New Dawn』新難易度「Temporal Diver」紹介トレーラー - YouTube
『Cronos: The New Dawn』新スキン「Iron Rider」紹介トレーラー - YouTube
『仁王３』PlayStation®5機能トレーラー - YouTube
よくある「10円セール」は利益が出るんだろうか？…漫画家が回答「売上が7桁いく」 - Togetter
「正しさは時に人を傷つけるんだぞ」アイマスの立役者である坂上陽三さんがターゲット層として出した例が切れ味抜群で「ハッキリ言い過ぎやろ」 - Togetter
弟は漢字が苦手らしいです。 pic.twitter.com/ILfj35ybpc— pen姉 (@pensis_x) 2026年2月16日
インテリ広 #学マスFA pic.twitter.com/vqOMdT44y1— 佐々木 某 (@okaroot) 2026年2月17日
名探偵プリキュア ゲームハード戦争編 pic.twitter.com/GY9OXTEzsk— だくす太 (@binelu01) 2026年2月17日
#閃光のハサウェイ #キルケーの魔女 #イラスト https://t.co/dU9g0N3LYe pic.twitter.com/iI5b2BGlsP— ジセイノク (@Sage_H_tw0079) 2026年2月7日
「やめてください大佐！」 pic.twitter.com/r2Iwxy20Hi— 星野公道 (@G_MASAMICHI) 2026年2月17日
女子×男子の漫画です(1/2) #創作男女 pic.twitter.com/P87iOARkzB— ウタクニ (@uta_kuni) 2026年2月17日
これすき pic.twitter.com/w6FZZSD5ax— 二酸化炭素伯爵 (@co2earl) 2026年2月17日
ゲームに対する日本人のレビューは厳しいとは最近よく聞く話なんですが、個人でSteamゲームを出した感触では、日本のレビューは非常に温かみがあると感じています。… pic.twitter.com/EAjpZg2yns— ひやしみなづき (@minaduki_mina88) 2026年2月18日
アンパンマンはほぼ日本でしか売れていないのに実は世界6位のビッグIPという事実...「この国の子育てではアンパンマンは避けて通れない」 - Togetter
【海外の反応】 パンドラの憂鬱 海外「もう日本人にしか描けないのか(泣)」 100年前のイギリスを舞台にした日本アニメの完成度が凄すぎると話題に
ハルヒのアニメが流行っていた頃は生まれてなかった人「今で言うと何くらい流行ってたんですか？」→現在とはオタク事情が違うので意外と例えるのが難しい - Togetter
歌い手もボカロPも商業化で敵視され、広告を貼るだけで叩かれた…クリエイターが「正当に報酬を得る」までの苦闘 - Togetter
ピさんは配慮できそうだね４コマ pic.twitter.com/PFf7EJWG85— ゑゐひれ (@einohire0085) 2026年2月17日
これに関しては本当に申し訳ないんですけど、毎年映画が公開されるシリーズもの（コナン、ドラえもんなど）でもない限り、初動の数字を読むのってメチャクチャ難しいんですよ……。— 山崎翔太@アニメ宣伝 (@sho33yama_anime) 2026年2月17日
ポストカードでも入稿から各劇場に納品されるまで1か月弱、凝ったアイテムなら何か月も前に入稿しなければなりません https://t.co/6r78daVdIJ
『戦え！オスパー』原作者・山野浩一氏の代理人より警告です。ここで達成と謳われているクラウドファンディングは、山野氏の著作権継承者へ事前に相談なく、山野氏の名前を表紙から消し、許諾の問い合わせにもゼロ回答で進められたもの。プレゼンターが遵守すべきMotion Galleryの規約にも抵触します。 https://t.co/v1bkmB5d6D pic.twitter.com/4J36RP9gLM— 岡和田晃_Akira OKAWADA (@orionaveugle) 2026年2月17日
https://t.co/YTYoqw0ABM pic.twitter.com/JXOI1lS3Tq— クワガタザウルス2号@C107_２日目西の-19b (@KuwagatoZaurus) 2026年2月17日
今のクレーンゲームはあまりにも無法地帯すぎるので規制が入った方がいい？「パチやガチャより悪質」「そういうゲームと割り切るしかない」 - Togetter
中世並みの文明で停滞しているファンタジーは不自然だと思う 魔法がある世界で、現実世界と同じようなスピードで文明が発展するわけないから - Togetter
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
「これがどれだけやばいことなのか伝わってるか不安」五輪フィギュアスケートペアで"りくりゅう"が日本史上初の金メダル獲得、解説とのドラマや「年下のお姉さん」概念など - Togetter
【ミラノ五輪】カーリングでチラチラ映るバンドマンみたいな人なんなんだ「左がヴォーカルに見えてきた」「なんか“イマジン”が脳裏に流れてきた」 - Togetter
ミラノ五輪で活躍の韓国スノボ界 躍進支える61歳の僧侶ボーダー | 毎日新聞
「それ以上は言えない」「セックスフェスティバル」ミラノ・コルティナ五輪の選手村でコンドーム1万個が品切れ...どんな使い方したら消費できるのか - Togetter
ラフィアン最後の募集／ラフィアンターフマンクラブ
悩みに悩んだ末に、弊社としても苦渋の決断として、本年7月より開始する、ラフィアンターフマンクラブ競走馬ファンド新規募集をもって、最後の募集とすることにいたしました。
「マイネル」の冠名で知られる老舗の愛馬会法人・㈱ラフィアンターフマンクラブが、今年度の募集をもって新規募集を取りやめることを発表しました。これに伴いクラブ法人（㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン）も役目を終えることになり、「赤、緑袖赤一本輪」の勝負服が見納めになる可能性も出てきまし…— 馬主データベース@Wiki (@ownersdatabase) 2026年2月18日
◆新商品（衣・食・住）
ひなまつりやお花見にぴったり。国産白桃果汁使用 「甘酒＜桃＞」2月24日（火）新発売 「冷やし甘酒」、「スパークリング甘酒」は パッケージをリニューアルし2月24日（火）に再発売 ｜ 2026年 ｜ ニュースリリース | 森永製菓
