2026年2月19日のヘッドラインニュース


2026年3月5日(木)から18日(水)まで開催される「2026 ワールドベースボールクラシック」全47試合をライブ配信するNetflixが、本日・2026年2月19日10時から3月18日まで期間限定で加入初月(入会から1カ月間)に各プランの月額料金を値引きする「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を実施します。広告つきスタンダードプランは税込890円から税込498円へ44％割引、スタンダードプランは税込1590円から税込795円へ50％割引、プレミアムプランも税込2290円から税込1145円へ50％割引です。

なお、ライブ配信ではアーカイブ視聴を除いて広告が入ります。また、キャンペーン終了後は各プランとも通常価格に戻ります。対象となるのはキャンペーン期間に新規登録する人、および2026年1月31日(土)23時59分59秒以前にNetflixを解約して期間中に再登録する人です。

熱狂と感動の見逃せない瞬間をワンコインで。 「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が2月19日（木）より開始 - About Netflix
https://about.netflix.com/ja/news/limited-time-offer-offer-world-baseball-classic

5年保存できる「備蓄用おにぎり」はどんな味なのか？実際に食べて確かめてみた - GIGAZINE

好きな人に突然嫌悪感を抱く「蛙化現象」はどんな人に発生しやすいのか？ - GIGAZINE

やる気の低下や行き詰まりを感じるのはなぜなのか、モチベーションを保つための心理学的なテクニックとは？ - GIGAZINE

フランスの核融合実験炉「WEST」がプラズマを22分間閉じ込めることに成功して世界新記録を達成 - GIGAZINE

中国は3つの方法でインドでのiPhone生産を意図的に妨害しているとの報道 - GIGAZINE

Googleが「忘れられる権利」に基づいてサイトや記事を検索結果から削除したことを運営者に通知する措置を停止 - GIGAZINE

経済学用語「欲望の二重の一致」を体感できるピンボールゲームが登場 - GIGAZINE

皮膚が残る2億8000万年前の化石がねつ造された偽物だったことが判明 - GIGAZINE

肥満になると脂肪が燃焼されにくくなり余計に肥満が悪化する負のサイクルに陥ってしまう可能性 - GIGAZINE

コーヒーにミルクを入れて飲むとポリフェノールの抗炎症作用が2倍になるとの研究結果 - GIGAZINE

A4サイズのスペースがあれば使える超小型食洗機「SOLOTA」を実際に設置してみたよレビュー - GIGAZINE

赤ちゃんの「かわいさ」は若い男性にはあまり伝わらない - GIGAZINE

Googleに買収されたスタートアップの元CEOが「Googleに買収されると一体どうなるのか？」を証言 - GIGAZINE

乗組員不在の巨大な「幽霊船」がアイルランドに漂着 - GIGAZINE

「新型コロナウイルスは人為的に作られた」という陰謀論に科学者が反論 - GIGAZINE

一度衰えた筋肉でも鍛えるとすぐに回復するのは「筋肉記憶」のおかげ - GIGAZINE

なぜ人は孤独を感じるのか、どうすれば孤独から逃れることができるのか？ - GIGAZINE

「ブドウを電子レンジでチンするとプラズマが発生する」という現象の原因がついに明らかに - GIGAZINE

誰でも簡単に「縫合が必要なレベルの切り傷」に応急処置を施せる「ZipStitch」 - GIGAZINE

カスタマーサポートの写真を「女性」「男性」「ブロンド美女」「猫のキャラクター」に変更すると、何が起こるのかという記録 - GIGAZINE

「カーリングのストーンはなぜ曲がるのか？」という何百年も続いた謎を研究者らが解明 - GIGAZINE


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
世界の人口爆発を止め、社会を発展させる方程式――中3女子が弾き出した「教育支援の有無で158億人の差」…2100年、私たちはどちらを選ぶ? | 鹿児島のニュース | 南日本新聞デジタル

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
新聞配達の経験もあるバフェット氏、ニューヨーク・タイムズの主要株主に…ＣＥＯとして最後の新規投資 : 読売新聞

野田佳彦氏と旧統一教会系面会、本村・相模原市長が同席認める　衆院議員時代の平成31年 - 産経ニュース

性犯罪再犯クルド人男、2審で減刑　懲役8年→6年6月「示談成立を考慮」東京高裁判決　「移民」と日本人 - 産経ニュース

偽「ボンボンドロップシール」所持疑い、男2人逮捕　購入した女児の母親が気づき - 産経ニュース

茨城県が不法就労外国人の情報に「報奨金」新制度　「自治体が市民を動員…大きな問題」識者からは危ぶむ声：東京新聞デジタル

アメリカ トランプ政権が意識するキリスト教保守派 “キリスト教ナショナリズム”とは？中間選挙どうなる | NHKニュース | アメリカ、トランプ大統領

＜独自＞40代大手商社員、偽造身分証で米軍基地侵入か　刑事特別法違反容疑で本格捜査へ - 産経ニュース

高市政権の行方,読む政治：「数の力持ち出されては」　国会戦術限られる野党、連携の道筋見えず | 毎日新聞

高市自民圧勝だが…消費税公約に支持少なめ　財源不安7割　朝日世論 [高市早苗首相　自民党総裁][衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞

学校が声明発表へ　酒田南高校・野球部暴力動画が再拡散「事実ではない」全裸引き回し被害の生徒退学などの情報は否定（山形） | 山形のニュース│TUYテレビユー山形 (1ページ)

“トランプ氏 近くイランに大規模攻撃の可能性” 米メディア | NHKニュース | アメリカ、イラン、トランプ大統領

【速報】仏ルノー2兆円赤字、日産株で損失|47NEWS（よんななニュース）

韓国ユン前大統領に無期懲役 内乱を首謀した罪で求刑は死刑 | NHKニュース | ユン・ソンニョル（尹錫悦）前大統領、韓国

極右活動家殺害、極左国会議員の秘書ら9人逮捕 フランス　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

セネガル、「同性愛行為」の容疑で男性12人逮捕 人権団体が非難　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

【速報】滋賀で女性遺体遺棄疑いシリア国籍の男逮捕|47NEWS（よんななニュース）

イスラエル人女性ら5人を襲撃、レイプ・殺人で男3人に死刑 インド　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

伊藤忠商事、ブックオフGHDと資本提携　物価高で中古品に成長期待 - 日本経済新聞

麻生太郎（85）が衆院議長を断った！《高市首相が“封じ込め”に失敗》 | 週刊文春

プルデンシャル経営陣、危機感薄く事態悪化　「無限連鎖」営業は限界 [プルデンシャル生命の巨額不正　プルデンシャル　プルデンシャル不正]：朝日新聞

日本国憲法9条改正私案 | 大和の国から　平成15年11月～平成17年8月 | コラム | 高市早苗(たかいちさなえ)

在日外国人、入居断られるケース続出　国籍で同一視「アンフェアだ」 [外国人]：朝日新聞

なぜ？貯水率11％の隣は73％　神奈川のダム“最後の砦”

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
【2月21日〜2月23日限定】EXPO’70 パビリオン 常設展示の入館料が無料となります（2026年2月17日） | 万博記念公園

体調不良を理由に当日休みにする人がわりといるけど「今日有給使います」ではダメなのか→方便でも許容した方がよさそうだし本当に体調不良の人もいる - Togetter

レジ袋有料化、プラスチック製のもののみ対象だったのにいつの間にか全体が謎に有料化されてて数万円の買い物でも「紙袋有料ですがどうしますか？」されるの納得いかない - Togetter








夫（インド人）が初めて日本へ行った時に買った象印のポット…我が子のように可愛がり、日本語を知らない義母が、いまや電気ポット全般を「Zoujirusi」と呼んでる - Togetter


◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
Amazonでの12年間を振り返る

【レビュー】“崖っぷちダビング文化”に援軍現る!? アイ・オーのPCドライブ「BDレコ」使ってみた - AV Watch


問い合わせ対応の全工程の自動化を AI で実現 - CRE による MCP から Agent Skills 移行の記録 - 弁護士ドットコム株式会社 Creators’ blog

CLIを書いてるなら、まずOTLPでtracesとeventsを吐けるようにするのがオススメ - Kengo's blog

第900回　Ubuntuでもウイルスのオンアクセススキャンをしてみよう | gihyo.jp

業務委託先サーバへの不正アクセスに関する個人情報お問い合わせ窓口の設置について | お知らせ | 東海大学 - Tokai University

OpenClawの何が特別なのか？

複数のAIが協力するエリア最適化技術を全国の基地局に導入 | KDDI News Room

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）





「漫画は日本が誇る文化」と持ち上げているけど漫画家が政治に対して声をあげた時には「お前らは黙って漫画だけ描いてろ」と口をふさごうとするのはどうかと思う話 - posfie







TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』第7話挿入歌｜ドゥ(CV.久野美咲) ＆ ウルーン(CV.陶山章央) & ゴーシュ(CV.かぬか光明)「ともだちワルツ」 - YouTube


Machico、LIN(MADKID) / ReBreathe(TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』挿入歌) [Official Audio] - YouTube


『リーンの翼』 Blu-ray BOX CM｜2026年3月25日発売 - YouTube


『アニメ「暗殺教室」10th anniversary Music Collection』試聴動画│2026年3月18日発売！ - YouTube


【7月放送開始】「きみが死ぬまで恋をしたい」PV第1弾 - YouTube


TVアニメ『神の庭付き楠木邸』PV Teaser＜麒麟＞｜2026年4月放送開始！ - YouTube


【歌ってみた】don't cry anymore／miwa｜セイレーン starring IZUMI from SI-VIS - YouTube


TVアニメ「異世界の沙汰は社畜次第」番宣SPOT｜2026年1月より放送中！ - YouTube


TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』キャラクターPV ｜コッコ（CV：白石晴香) - YouTube


TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』キャラクターPV ｜オリーヴ・カルメン（CV：緒方佑奈)、ナタリー（CV：前田佳織里) - YouTube


『仁王３』レガシートレーラー - YouTube


『Marathon』「”死”が待ち受ける」ゲームプレイトレーラー - YouTube


『ツーポイントミュージアム：ズージアム』Nintendo Switch 2トレーラー - YouTube


『Zanerdin: The Unbound』アナウンストレーラー | PS5® - YouTube


『Machine Gun Fury』 — 発表トレーラー - YouTube


実際の乙女ゲーには悪役令嬢はいないってのは知られるようになってきたと思うけど、でも恋のライバルみたいなのいるでしょ？女の争いがあるでしょ？って思ってる方はベレ魔女のキャラクターを見てほしい。乙女ゲー、基本的にヒロイン以外の女性キャラはヒロインを助けてくれるポジだという話 - posfie

◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
バス旅系新企画が始動！主役は小学生の君だ！ - YouTube



◆新商品（衣・食・住）
「マウントレーニア カフェラッテ 塩キャラメル やさしいミルクの甘み」3月3日（火）より全国にて期間限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社

