2026年2月19日のヘッドラインニュース

レジ袋有料化もそもそもプラスチック製のもののみ対象だったのにいつの間にか殆ど全部の袋が謎に有料化されてて、数万円の買い物とかでも紙袋有料ですがどうしますか？みたいに聞かれるの本当に意味わからないんだよな