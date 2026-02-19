2026年2月19日のヘッドラインニュース
2026年3月5日(木)から18日(水)まで開催される「2026 ワールドベースボールクラシック」全47試合をライブ配信するNetflixが、本日・2026年2月19日10時から3月18日まで期間限定で加入初月(入会から1カ月間)に各プランの月額料金を値引きする「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を実施します。広告つきスタンダードプランは税込890円から税込498円へ44％割引、スタンダードプランは税込1590円から税込795円へ50％割引、プレミアムプランも税込2290円から税込1145円へ50％割引です。
なお、ライブ配信ではアーカイブ視聴を除いて広告が入ります。また、キャンペーン終了後は各プランとも通常価格に戻ります。対象となるのはキャンペーン期間に新規登録する人、および2026年1月31日(土)23時59分59秒以前にNetflixを解約して期間中に再登録する人です。
熱狂と感動の見逃せない瞬間をワンコインで。 「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が2月19日（木）より開始 - About Netflix
https://about.netflix.com/ja/news/limited-time-offer-offer-world-baseball-classic
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
5年保存できる「備蓄用おにぎり」はどんな味なのか？実際に食べて確かめてみた - GIGAZINE
好きな人に突然嫌悪感を抱く「蛙化現象」はどんな人に発生しやすいのか？ - GIGAZINE
やる気の低下や行き詰まりを感じるのはなぜなのか、モチベーションを保つための心理学的なテクニックとは？ - GIGAZINE
フランスの核融合実験炉「WEST」がプラズマを22分間閉じ込めることに成功して世界新記録を達成 - GIGAZINE
中国は3つの方法でインドでのiPhone生産を意図的に妨害しているとの報道 - GIGAZINE
Googleが「忘れられる権利」に基づいてサイトや記事を検索結果から削除したことを運営者に通知する措置を停止 - GIGAZINE
経済学用語「欲望の二重の一致」を体感できるピンボールゲームが登場 - GIGAZINE
皮膚が残る2億8000万年前の化石がねつ造された偽物だったことが判明 - GIGAZINE
肥満になると脂肪が燃焼されにくくなり余計に肥満が悪化する負のサイクルに陥ってしまう可能性 - GIGAZINE
コーヒーにミルクを入れて飲むとポリフェノールの抗炎症作用が2倍になるとの研究結果 - GIGAZINE
A4サイズのスペースがあれば使える超小型食洗機「SOLOTA」を実際に設置してみたよレビュー - GIGAZINE
赤ちゃんの「かわいさ」は若い男性にはあまり伝わらない - GIGAZINE
Googleに買収されたスタートアップの元CEOが「Googleに買収されると一体どうなるのか？」を証言 - GIGAZINE
乗組員不在の巨大な「幽霊船」がアイルランドに漂着 - GIGAZINE
「新型コロナウイルスは人為的に作られた」という陰謀論に科学者が反論 - GIGAZINE
一度衰えた筋肉でも鍛えるとすぐに回復するのは「筋肉記憶」のおかげ - GIGAZINE
なぜ人は孤独を感じるのか、どうすれば孤独から逃れることができるのか？ - GIGAZINE
「ブドウを電子レンジでチンするとプラズマが発生する」という現象の原因がついに明らかに - GIGAZINE
誰でも簡単に「縫合が必要なレベルの切り傷」に応急処置を施せる「ZipStitch」 - GIGAZINE
カスタマーサポートの写真を「女性」「男性」「ブロンド美女」「猫のキャラクター」に変更すると、何が起こるのかという記録 - GIGAZINE
「カーリングのストーンはなぜ曲がるのか？」という何百年も続いた謎を研究者らが解明 - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
整体院の入り口にやたら痩せ細った嘴平伊之助がいた。 pic.twitter.com/G9Pz4f8Mlz— 田辺青蛙 (@Seia_Tanabe) 2026年2月18日
娘、クラスの男子が家に遊びに来たときに「この写真、お父さん！？」と聞かれたら「そうだよ」って答えてるらしくて草生えました。 pic.twitter.com/aj8oe46fzl— けいてっく (@MOROT800) 2026年2月18日
「ロンド・ベルだけにいい思いはさせませんよ！」— 星野公道 (@G_MASAMICHI) 2026年2月18日
「しかし、その機体じゃあ！」
「総帥、こいつら命(タマ)とか投げ出し始めましたよ。やっぱ(地球が)好きなんすねぇ」
「インム・ドーガまで！」
なんかの品格がありそう🙄 https://t.co/BXdJiPgTao pic.twitter.com/neia7Wj9zE— 須崎半島 (@truebluesilent) 2026年2月18日
面談で私の[具体的なスキルや人柄など良いと思った点]を評価してもらえた。嬉しい pic.twitter.com/9ZKChIJUEH— むぎ (@mugipan_en) 2026年2月18日
わし、プロジェクト•ヘイル•メアリーのタイトルってイマイチやと思うんすよね。— 木下昌輝@豊臣家の包丁人 11月発売 (@musketeers10) 2026年2月18日
というのは、ヘイル•メアリーがなんのことかわかんない。… https://t.co/qO97gJa3FH
とうとうヤツが来やがったけどまわりのお客さまにはまだなんなのか全然気づかれてなくてスルーされてる pic.twitter.com/xL15mSEDdD— ゆこ (@okduk) 2026年2月19日
うーむ、これはいい、実に無責任艦長タイラーのパクリであるし、作品の本質を突いている気がする。— 月詠 (@tragicmoon) 2026年2月19日
サブタイトルまでつけるなら、
「無責任計画メアリー -人類最後の丸投げ-」
完璧だ……実に吉岡平っぽさがある。
プロジェクト・ヘイル・メアリー関係者には怒られるかもしれん。 https://t.co/kkmosoDp02
こどもの頃なりたかったもの pic.twitter.com/qGapLTaqQW— shu (@skrmtl) 2026年2月19日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
世界の人口爆発を止め、社会を発展させる方程式――中3女子が弾き出した「教育支援の有無で158億人の差」…2100年、私たちはどちらを選ぶ? | 鹿児島のニュース | 南日本新聞デジタル
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
新聞配達の経験もあるバフェット氏、ニューヨーク・タイムズの主要株主に…ＣＥＯとして最後の新規投資 : 読売新聞
野田佳彦氏と旧統一教会系面会、本村・相模原市長が同席認める 衆院議員時代の平成31年 - 産経ニュース
性犯罪再犯クルド人男、2審で減刑 懲役8年→6年6月「示談成立を考慮」東京高裁判決 「移民」と日本人 - 産経ニュース
偽「ボンボンドロップシール」所持疑い、男2人逮捕 購入した女児の母親が気づき - 産経ニュース
茨城県が不法就労外国人の情報に「報奨金」新制度 「自治体が市民を動員…大きな問題」識者からは危ぶむ声：東京新聞デジタル
アメリカ トランプ政権が意識するキリスト教保守派 “キリスト教ナショナリズム”とは？中間選挙どうなる | NHKニュース | アメリカ、トランプ大統領
＜独自＞40代大手商社員、偽造身分証で米軍基地侵入か 刑事特別法違反容疑で本格捜査へ - 産経ニュース
高市政権の行方,読む政治：「数の力持ち出されては」 国会戦術限られる野党、連携の道筋見えず | 毎日新聞
高市自民圧勝だが…消費税公約に支持少なめ 財源不安7割 朝日世論 [高市早苗首相 自民党総裁][衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞
学校が声明発表へ 酒田南高校・野球部暴力動画が再拡散「事実ではない」全裸引き回し被害の生徒退学などの情報は否定（山形） | 山形のニュース│TUYテレビユー山形 (1ページ)
“トランプ氏 近くイランに大規模攻撃の可能性” 米メディア | NHKニュース | アメリカ、イラン、トランプ大統領
【速報】仏ルノー2兆円赤字、日産株で損失|47NEWS（よんななニュース）
韓国ユン前大統領に無期懲役 内乱を首謀した罪で求刑は死刑 | NHKニュース | ユン・ソンニョル（尹錫悦）前大統領、韓国
極右活動家殺害、極左国会議員の秘書ら9人逮捕 フランス 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
セネガル、「同性愛行為」の容疑で男性12人逮捕 人権団体が非難 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
【速報】滋賀で女性遺体遺棄疑いシリア国籍の男逮捕|47NEWS（よんななニュース）
イスラエル人女性ら5人を襲撃、レイプ・殺人で男3人に死刑 インド 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
伊藤忠商事、ブックオフGHDと資本提携 物価高で中古品に成長期待 - 日本経済新聞
麻生太郎（85）が衆院議長を断った！《高市首相が“封じ込め”に失敗》 | 週刊文春
プルデンシャル経営陣、危機感薄く事態悪化 「無限連鎖」営業は限界 [プルデンシャル生命の巨額不正 プルデンシャル プルデンシャル不正]：朝日新聞
日本国憲法9条改正私案 | 大和の国から 平成15年11月～平成17年8月 | コラム | 高市早苗(たかいちさなえ)
在日外国人、入居断られるケース続出 国籍で同一視「アンフェアだ」 [外国人]：朝日新聞
なぜ？貯水率11％の隣は73％ 神奈川のダム“最後の砦”
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
【2月21日〜2月23日限定】EXPO’70 パビリオン 常設展示の入館料が無料となります（2026年2月17日） | 万博記念公園
体調不良を理由に当日休みにする人がわりといるけど「今日有給使います」ではダメなのか→方便でも許容した方がよさそうだし本当に体調不良の人もいる - Togetter
レジ袋有料化、プラスチック製のもののみ対象だったのにいつの間にか全体が謎に有料化されてて数万円の買い物でも「紙袋有料ですがどうしますか？」されるの納得いかない - Togetter
定期的に「チロルチョコが小さくなった」とのご意見を見かけるのですが、声を大にして言いたいです— チロルチョコ (@TIROL_jp) 2026年2月18日
＼ずっとサイズ変わってません！！／
袋商品等に入っている小さいサイズと、一粒から買える大きいサイズ（バーコード入り）があり、これらを混同されていると推察します🔍
ご承知おきください💁 pic.twitter.com/8eJzMdHLtZ
レジ袋有料化もそもそもプラスチック製のもののみ対象だったのにいつの間にか殆ど全部の袋が謎に有料化されてて、数万円の買い物とかでも紙袋有料ですがどうしますか？みたいに聞かれるの本当に意味わからないんだよな— 東京メタルシティ🦈⚡️🦈 (@tokyometalcity) 2026年2月18日
淀川長治も広く人の目に触れるテレビや新聞では映画を貶さなかったけど、見る人が限られる専門誌やリアルイベントではかなり辛辣な映画評をしていたので、そういう取捨選択はネット時代前からある https://t.co/To5WTzIXTm pic.twitter.com/L29VwT60dB— まぐれもの (@maGuremono) 2026年2月18日
どうしたんですか!? 大手テレビ局の皆さん!! せっかく高い機材をお持ちなのに、高市さんの映像だけブレブレじゃないですか!! もうカメラもまともに扱える人さえいなくなってしまったんですか!! pic.twitter.com/Rvms2ZI8yN— 新田 龍 (@nittaryo) 2026年2月18日
ＮＨＫが、高市さんの手ブレ動画必死に消し込んで証拠隠滅図ろうとしてんなw— コシヒカリ一択（永遠の安倍派） (@ramennoodle8) 2026年2月17日
だったら最初からやるなよ。
姉妹都市のフィレンツェでは、2026年3月31日をもってシェア型電動キックボードサービスが廃止されます。#イタリア https://t.co/Je7LV0ycUB— 中の人@ITA🇮攻略CH (@ita_co_ch) 2026年2月18日
日本の乗務員さんにもこれ位言って良い権限をつけてあげて欲しい。ただのサービス係じゃなくて安全を守る大事なお仕事なので…#世界ひよわ紀行 pic.twitter.com/P2KOeHXR4Z— 橘紫夕@でかポメ&ちびポメ (@tachibana_shiu) 2026年2月18日
夫（インド人）が初めて日本へ行った時に買った象印のポット…我が子のように可愛がり、日本語を知らない義母が、いまや電気ポット全般を「Zoujirusi」と呼んでる - Togetter
Amazonさぁ...— さみ (@samisami0928) 2026年2月18日
メガジャケ目当てでAmazonで買ったのに、肝心のメガジャケがこれなのほんと最悪なんだけど pic.twitter.com/gOrgzyi1ow
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
Amazonでの12年間を振り返る
【レビュー】“崖っぷちダビング文化”に援軍現る!? アイ・オーのPCドライブ「BDレコ」使ってみた - AV Watch
作品検索の体験を改善するため、新しい検索設定の追加とガイドライン改定を実施します。— pixiv (@pixiv) 2026年2月18日
本対応は、閲覧数や反応を得るために内容と異なる設定で投稿する行為や、宣伝目的で過度な量を投稿する行為などへの対策を目的としています。
詳細はこちらからご確認ください。https://t.co/07vvAr0F6o
問い合わせ対応の全工程の自動化を AI で実現 - CRE による MCP から Agent Skills 移行の記録 - 弁護士ドットコム株式会社 Creators’ blog
CLIを書いてるなら、まずOTLPでtracesとeventsを吐けるようにするのがオススメ - Kengo's blog
第900回 Ubuntuでもウイルスのオンアクセススキャンをしてみよう | gihyo.jp
業務委託先サーバへの不正アクセスに関する個人情報お問い合わせ窓口の設置について | お知らせ | 東海大学 - Tokai University
OpenClawの何が特別なのか？
複数のAIが協力するエリア最適化技術を全国の基地局に導入 | KDDI News Room
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
改めまして、#WF2026W にご来場いただきありがとうございました！— ワンダーフェスティバル公式 (@WF_officialinfo) 2026年2月19日
当日の総参加人数は《37,635名》でした。
悪天候の中、ご参加いただいた皆さまに感謝申し上げます。
明日2/20(金)から次の出展申込みが始まります。
夏のワンフェスもどうぞよろしくお願いします！#WF2026S https://t.co/x7xddnsIsi
／#WF2026S— ワンダーフェスティバル公式 (@WF_officialinfo) 2026年2月19日
参加マニュアル公開！
＼
7/26(日)開催のワンダーフェスティバル2026[夏]へ出展いただけるディ－ラ－を募集します。
参加マニュアルを公開しましたので、ぜひご確認ください！
───《募集期間》──────
2/20(金) 0:00 ～ 3/2(月) 23:59
🔽詳細https://t.co/6Yq8ZCL860 pic.twitter.com/STXCHrUApZ
#COMITIA155 カタログ「ティアズマガジン155」お問合せと売れ行きが急激に増してきています— ジュンク堂書店池袋本店 コミックフロア (@junkuik_comic) 2026年2月18日
このままのペースですと前日までに売り切れる可能性が高いので、ご来場予定の方はお早めに確保をお勧めいたします！（お取置については引用元のポストの注意事項をご確認ください🙇） https://t.co/Nm2RkJ3w4s
nobody asked for this game but I'm making it anyway 👍🚄 pic.twitter.com/fppU12HNkr— Denshattack! (@Denshattack) 2026年2月17日
「漫画は日本が誇る文化」と持ち上げているけど漫画家が政治に対して声をあげた時には「お前らは黙って漫画だけ描いてろ」と口をふさごうとするのはどうかと思う話 - posfie
秋月律子さんと広ちゃんとリーリヤちゃんのほのぼの pic.twitter.com/5EzQMHU9xG— くされ練り物 (@kusarenerimono9) 2026年2月19日
機動戦士ガンダムFl １話 1/3 pic.twitter.com/l41tZKZuCx— にーやん (@240eukrante) 2026年2月18日
2026年2月18日
#なかなか発売されないので作りました— でっど・すとっく 詭計堂 (@1X7mzaOBIkDeL82) 2026年2月18日
作りたいと思ったら
公式とか版権とか考えないで
作っちまう方が
精神衛生には良いのだ pic.twitter.com/QodXGk6uUn
証明写真🐍📷 pic.twitter.com/C08zPumHOF— ふぇそ (@serino_93) 2026年2月18日
ｿﾛﾓﾝﾖｰ♪ ｿﾛﾓﾝﾖｰ♪— ドゥビドゥバ (@gerogero00001) 2026年2月18日
ﾇﾜｱｱｱｱ!ｼｼｼﾝﾁｭｳﾉﾑｼﾒ!! pic.twitter.com/6BTBky6Jhy
TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』第7話挿入歌｜ドゥ(CV.久野美咲) ＆ ウルーン(CV.陶山章央) & ゴーシュ(CV.かぬか光明)「ともだちワルツ」 - YouTube
Machico、LIN(MADKID) / ReBreathe(TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』挿入歌) [Official Audio] - YouTube
『リーンの翼』 Blu-ray BOX CM｜2026年3月25日発売 - YouTube
『アニメ「暗殺教室」10th anniversary Music Collection』試聴動画│2026年3月18日発売！ - YouTube
【7月放送開始】「きみが死ぬまで恋をしたい」PV第1弾 - YouTube
TVアニメ『神の庭付き楠木邸』PV Teaser＜麒麟＞｜2026年4月放送開始！ - YouTube
【歌ってみた】don't cry anymore／miwa｜セイレーン starring IZUMI from SI-VIS - YouTube
TVアニメ「異世界の沙汰は社畜次第」番宣SPOT｜2026年1月より放送中！ - YouTube
TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』キャラクターPV ｜コッコ（CV：白石晴香) - YouTube
TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』キャラクターPV ｜オリーヴ・カルメン（CV：緒方佑奈)、ナタリー（CV：前田佳織里) - YouTube
『Marathon』「”死”が待ち受ける」ゲームプレイトレーラー - YouTube
『ツーポイントミュージアム：ズージアム』Nintendo Switch 2トレーラー - YouTube
『Zanerdin: The Unbound』アナウンストレーラー | PS5® - YouTube
『Machine Gun Fury』 — 発表トレーラー - YouTube
実際の乙女ゲーには悪役令嬢はいないってのは知られるようになってきたと思うけど、でも恋のライバルみたいなのいるでしょ？女の争いがあるでしょ？って思ってる方はベレ魔女のキャラクターを見てほしい。乙女ゲー、基本的にヒロイン以外の女性キャラはヒロインを助けてくれるポジだという話 - posfie
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
バス旅系新企画が始動！主役は小学生の君だ！ - YouTube
お知らせです！— 太川陽介 (@yosuke_tagawa) 2026年2月17日
テレビ東京で
新たなバス旅企画が始動！
番組の出演者は...
なんと！全国の小学生！
バス旅に挑戦してみたい...そこの君！
①おなまえ
②年齢
③住所
④応募の動機
⑤番組の好きなシーン、
バス旅愛などの自由欄 を記載のうえ
[email protected]
までご応募ください！ pic.twitter.com/zf2WIS637S
◆新商品（衣・食・住）
「マウントレーニア カフェラッテ 塩キャラメル やさしいミルクの甘み」3月3日（火）より全国にて期間限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社
・1つ前のヘッドライン
2026年2月18日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Headline news for February 19, 2026….