2020年02月19日 19時00分 乗り物

乗組員不在の巨大な「幽霊船」がアイルランドに漂着



乗組員不在のまま1年以上も大西洋上を漂っていた、全長77メートル・総トン数2200トン以上にもおよぶ巨大な「幽霊船」がアイルランド南西部の海岸に漂着しました。





Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY — Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020



王立救命艇協会のバリー・マクドナルド氏は2020年2月16日、巨大な船舶がいつの間にかアイルランド南西部のコーク郡の海岸に漂着していたことを発見しました。バリー氏が即座にアイルランド沿岸警備隊に通報して調査が行われた結果、問題の船舶が「MV Alta号」であることと、1年以上も大西洋上を漂っていたことが判明しました。



実際にコーク郡の海岸に漂着していたMV Alta号の様子がこれ。周囲の景色と比較すると、MV Alta号がかなり大きな船舶であることがわかります。





自動船舶識別装置(AIS)信号受信機と衛星ネットワークを活用して船舶のリアルタイムな位置情報を公開しているネットサービスのVesselFinderに保存されているMV Alta号の情報によると、MV Alta号は全長77メートル、総トン数は2295トン、1976年に造船された当時はTANANGERという船舶名でした。TANANGERは所有する船舶会社が代わるたびに改名され、2017年に所有者となったタンザニアのAlta Sg LLCがMV Alta号という名前に決定しました。



そんなMV Alta号が最後に行った航海として記録されているのが、2018年9月のギリシャからハイチへの航海。この航海のさなかに機器にトラブルが発生し、MV Alta号のメインエンジンおよび電力が停止。MV Alta号と乗組員10名は大西洋上に取り残されました。





この漂流は20日間も続きましたが、2018年10月7日にアメリカ沿岸警備隊の巡視船がバミューダ諸島から南東に約1380マイル(およそ2200km)離れた地点でMV Alta号を発見、乗組員全員を救助しました。MV Alta号に備えられていた備蓄は食料が2日分、飲料水が15日分だけでしたが、乗組員の体調に別状はありませんでした。



救出作戦の際に、アメリカ沿岸警備隊はMV Alta号を岸までえい航する予定でしたが、Alta Sg LLCの合意が得られず、MV Alta号は故障したまま大西洋に残されました。そうして、MV Alta号は波の赴くまま洋上を漂い続けていました。



イギリス海軍の砕氷艦HMS プロテクター号も、MV Alta号を2019年9月に発見したと報告しています。発見時のツイートには、「明らかに放棄された商船を大西洋上で発見。当該船舶に近づいて交信し援助を申し出たが、返答なし。奇妙な出来事だが、詳細を知るためにはさらなる調査が必要」と記されています。



Two days ago @hmsprotector discovered this apparently abandoned Merchant Vessel whilst mid-Atlantic. We closed the vessel to make contact and offer our assistance, but no one replied! Whilst investigations continue we’re unable to give you more detail on this strange event.???????????????? pic.twitter.com/x29sB5IF06 — HMS Protector (@hmsprotector) September 2, 2019



Euro Newsによると、MV Alta号はアフリカやスペインの沿岸を北上する経路を通過し、2020年2月にイギリスを直撃した暴風雨「デニス」によってアイルランドに漂着したと考えられています。



漂着が発覚した翌日の2020年2月17日、コーク郡議会は船舶からの油流出に関する緊急会議を開催。「環境科学者の簡易調査の結果、漂着現場周辺海域に汚染物質が流出している形跡はない」と発表しました。コーク郡議会はアイルランド沿岸警備隊と協力して汚染リスクや難破船の調査を進めた上で今後の対応を決定すると述べ、市民に対して当該船舶周辺は立地上危険であるため近寄らないように促しました。