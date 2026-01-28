2026年01月28日 18時56分 ヘッドライン

2026年1月28日のヘッドラインニュース



「小説家になろう」で累計7500万PVの小説であり、コミカライズも2026年2月に最新8巻が出る『凶乱令嬢ニア・リストン病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』のTVアニメが2026年10月に放送されることになり、ティザーPVが公開されました。



TVアニメ『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』

TVアニメ『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』｜2026年10月TVアニメ放送決定 - YouTube



©南野海風・ホビージャパン/凶乱令嬢ニア・リストン製作委員会



なお、原作小説も2026年1月30日に最新10巻が刊行されます。



凶乱令嬢ニア・リストン 10 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録 (HJ文庫 み 07-01-10) | 南野海風 |本 | 通販 | Amazon





アニメーション制作はKONAMI animationが担当。監督は『異世界召喚は二度目です』『恋は双子で割り切れない』などを手がけた中西基樹さんが担当しています。



◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



普通の画像に適当な名前を入れて不穏にするの好き pic.twitter.com/pcSES8b4Ig — first man (@PasShrine) 2026年1月26日



”ネコがいちばん喜ぶこたつの温かさ”を調べたヤマトグループ公式の動画、結論は「よく解りませんでした」だがとても良い - Togetter



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

第6回 月や火星でジャガイモを作るには？ 鍵はコケ「スペース・モス」 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



感情に伴う表情と主観経験の脳内ネットワークを解明 | 理化学研究所



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

中国軍制服組トップと参謀長が失脚、重大な規律違反か…台湾武力侵攻を見据えるなか軍上層部が混乱 : 読売新聞



市場は「トラス・ショック」再来を懸念 消費減税には財政悪化リスク | 毎日新聞



「消費税ゼロ」に暗い顔の「最強官庁」 無責任なバラマキ合戦に | 毎日新聞



米国でのW杯観戦やめたほうが賢明 FIFA前会長 ミネアポリス銃撃を巡り 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



移民取り締まりが逆風に トランプ政権、軌道修正模索か 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ氏、攻撃モードやめる ミネアポリス射殺事件で反発強まるなか - BBCニュース



広島東洋カープ・羽月隆太郎容疑者を逮捕 「ゾンビたばこ」使用の疑い 容疑を否認（2026年1月27日掲載）｜日テレNEWS NNN



「福島への責任で存続許された」 東電HDは廃炉費を捻出できるのか | 毎日新聞



米ミネソタ知事選の共和党候補、出馬取りやめ 市民射殺の党対応受け | 毎日新聞



高市早苗氏「名誉毀損になりますよ」警告も大石晃子氏反撃「そちらこそ名誉毀損！」スタジオ騒然 - 政治 : 日刊スポーツ



カニエ・ウェストさん、反ユダヤ主義的な暴言は双極性障害が原因 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



自民「一強」揺らいだ兵庫9区、中道前職ら4氏出馬 公明票どこに？ - 衆議院議員総選挙（衆院選） [兵庫県] [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞



山形マット死事件、賠償応じぬまま時効なら遺族「無念で仕方ない」…元生徒側は無罪前提に争う姿勢 : 読売新聞



「お母さんを探している」知人と飲酒するため…6歳未満の女児を自宅に11時間以上か 旭川の24歳母親を逮捕 路上にいた女児を通報人が発見 | 北海道のニュース｜HBC北海道放送 (1ページ)







食品消費税ゼロが映し出す農家の「特権」 益税消失、事業者の77% - 日本経済新聞



【独占スクープ】高市早苗事務所 統一教会＆逮捕社長のパー券購入を隠蔽していた！《裏帳簿を入手》《「買うたれ」54万円分購入も不記載 逮捕社長が告白》《パー券購入を「寄附」と虚偽記載 税控除で「選挙区民を優遇」》 | 週刊文春



自民、比例名簿に裏金議員42人登載 石破政権の閣僚3人は下位処遇 - 衆議院議員総選挙（衆院選） [衆院選（衆議院選挙）2026][自由民主党（自民党）]：朝日新聞



「次も優遇される約束だった」「こんなことなら“中道”に鞍替えしておけば…」村上誠一郎前総務相が“比例10位”で絶体絶命のピンチ！ 地元からは「高市さんのやることは容赦ない」 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け



偽造マイナカード１６８枚で銀行口座を開設、金融機関などから６億円詐取した疑い…男４人を逮捕 : 読売新聞



「行き過ぎた緊縮財政」は本当か 金融市場に衝撃与えた高市氏の認識 | 毎日新聞





「ゾンビたばこ」はたばこではなく、意識や命を奪いうる、危険な薬物です。



その正体は、医療用の麻酔薬「エトミデート」などを含んだ極めて危険な薬物です。

強力な鎮静薬で、乱用すると、突然意識を失う、体が動かなくなる、呼吸が止まるといった命に関わる事態を引き起こします。… https://t.co/ZyN3iQi3bq — 山田 悠史 | Xmas発売『最新科学が覆す 体にいいのはどっち』 (@YujiY0402) 2026年1月27日



【発言全文あり】LGBT法「被害被るのはレズ」参政・梅村氏が差別的発言



円152円台前半 ドル指数4年ぶり安値、トランプ氏「素晴らしい」で下げ加速 - 日本経済新聞



偽造マイナンバーカードで口座開設 約6億円分不正使用か | NHKニュース | 事件・事故、マイナンバー、IT・ネット



スペイン左派政権、不法移民50万人を合法化 他の欧州諸国と逆行 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



米民主党のイルハン・オマル下院議員、演説中に襲撃される 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



高市早苗総裁 演説 東京都（全文） | お知らせ | ニュース | 自由民主党



ゼレンスキー大統領“旅客列車がロシアの無人機の攻撃受けた” | NHKニュース | ゼレンスキー大統領、ウクライナ情勢、ロシア



「残り85秒」人類滅亡への「終末時計」過去最短を更新 核戦争や気候変動のリスク拡大｜FNNプライムオンライン



第51回衆議院議員総選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果 - エンターテイメント表現の自由の会



銀座のクラブ、吉原の風俗店など接待30回 東大大学院教授を収賄容疑で逮捕：東京新聞デジタル



「私こそが外国人問題の元祖」川口市抱える埼玉2区、各候補がアピール 国民新人は触れず 「移民」と日本人 - 産経ニュース



円相場 一時1ドル＝152円台前半まで値上がり | NHKニュース | 金融、株価・為替、アメリカ



大麻成分入りのスイートポテト製造 容疑で26歳男逮捕 通信アプリで販売か 京都府警 - 産経ニュース



【解説】 中国、軍の最高幹部を粛清 なぜ今なのか - BBCニュース



孤独死で市に引き渡された男性のキャッシュカード、２年後に１４０万円引き出される : 読売新聞



裏金事件関係の候補は44人 萩生田、下村、世耕氏ら | NEWSjp



英など欧州諸国、はしか排除国認定を失う＝ＷＨＯ | ロイター



大阪府の若者向けオンラインカジノ啓発動画に待った！ 「偏見を助長する」支援団体や専門医が批判 | Addiction report



金融庁、プルデンシャル生命に立ち入り検査へ 金銭詐取問題 - 日本経済新聞



米ICE、冬季五輪で安全保障活動支援 伊国内で賛否 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



EUとインド、20年交渉のFTA妥結 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



高市首相、過半数割れで辞任約束も「続けさせて」と懇願 | 毎日新聞



「菊池事件」再審認めず 熊本地裁、死刑判決の特別法廷は違憲と判断 | 毎日新聞



ミネソタ州での射殺、トランプ氏「銃携帯すべきでなかった」 銃権利団体に波紋 | ロイター



致死率40〜75%のニパウイルス、インド東部で5人感染 100人を隔離 - 日本経済新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

軍国主義に加担した女性たちは「解放感」を得ていた…「わが生涯最良の日々」 陸軍が肩入れ、最大１千万人の国防婦人会、背景にあった「息苦しさ」 | NEWSjp



「スナック」「大衆酒場」「純喫茶」が再ブーム 令和の若者たちが集う理由とは？ #エキスパートトピ（山路力也） - エキスパート - Yahoo!ニュース



東日本大震災時の避難所の被害がひどい「夜になると男の人が毛布の中に入ってくる」「女の人をつかまえて暗い所に連れて行って裸にする」「看護師の胸を触る」など - posfie









2026年1月26日から

もみがら販売休止のお知らせ



ナフコ北鹿嶋店駐車場

米ぼうやくんコイン精米所内



最近、同一人物による数回の「もみがら盗難」が発生しております。警察の指導もあり、対象者を特定・排除できるまで販売を一時休止いたします。… pic.twitter.com/WWf0lU4aQo — ランドリーアシスト アグリアシスト コイン精米所 (@omitamacoin) 2026年1月26日





保育園に受かった保護者の皆さま。

本当におめでとうございます。



ですが、あえて今、厳しいことを言わせてください。

覚悟して入園してほしいんです。

保育園には、現場の保育士が「絶対に許せないもの」があります。



・おむつが外れてない？

➡︎ まったく問題ない。一緒に頑張りましょう。… — なべとら (@nabe6841) 2026年1月27日









「渡ってくるカラス」

群れたいヤツなんです。不吉ではないのでご安心を！ pic.twitter.com/FcQPo2iB25 — 𝚙𝚒𝚛𝚘 𝚙𝚒𝚛𝚘 𝚙𝚒𝚌𝚌𝚘𝚕𝚘 (@iirotorii) 2026年1月26日





一時帰国の土産を探して、阪急百貨店に立ち寄った。通りすがりに目に留まった工芸品が思いのほか心に残り、由来や匠の話を店員に尋ねているうちに、これは北京の友人に贈ろう、と決めた。支払いの段になり、方法を聞かれて「ウイーチャットペイでお願いします」と答えると、彼女は一瞬だけ目を見開いた… — 毛丹青 (@maodanqing) 2026年1月27日







現世代から「１世代後」の移行で、滅びる文化とは…？色々な名が挙がる。そしてある種の政治勢力も？ - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-



超偏食だった6歳の娘が、日本全国を旅しておいしいものを食べるYouTube「くぼたび」を見て「こんな風にたくさん食べたい」と何でも食べられるようになった話 - Togetter



賃貸アパートの外壁に許可なく穴を開けて巨大宅配ボックスを設置して揉めていた入居者が退去することに→原状回復の話で事の重大さに気付き顔面蒼白に... - Togetter



ひいおばあちゃんとひいおじいちゃんに赤ちゃんを預けたらこうなっていた「なんか涙出そう」「うちもこうしてた」 - Togetter



大富豪でも”ドラッグや乱交パーティー”といった過激な娯楽ではなく、宇宙船を飛ばしたり好きな映画やゲームを作らせるといった次元の娯楽に進める人は少ない？ - Togetter



昔、上司に「ちょっといいですか？」と相談する度に、上司から「えっと、まず何を言ってるかよくわからないんだけど」と言われ続けたが、それで鍛えられた感はある - Togetter



弟社内結婚してるんだけど、まず弟だけ数年転勤→終わったら次は夫婦バラバラに転勤させられそうになり(関西と東北とか)、二人ともほぼ同時にその会社辞めた。さすがに嫌がらせ？？って私ですら思った。 - posfie



年収1000万の男を探すより、人間としてまともな人と結婚する方が難易度高い…。ご飯を残さず、人を貶さず、嘘もつかず、仕事に口出しせず、強いコンプレックスもなく、趣味もあって、浮気しない。こんな人、もう余ってない。 - posfie



年末に母が倒れて喪服の準備をしたくらい覚悟が必要だったけど嵐のチケットが当選したことを伝えたら車椅子から歩行へリハビリが進み驚異的なスピードで回復を見せ始めた - Togetter



32歳だけどお金がないから、毎日梅干しご飯と味噌汁食べてる…これが30年間必死に生きてきた結果か→すぐに見抜くX民たち「絶対裕福だろ」 - Togetter



期日前投票って「当日混むから」みたいな自己中な理由で行ってもいいのかな？「どんな理由でも行ってOK。むしろ行くべき」「期日前に行って当日開票速報を楽しんでる」 - Togetter



ぬいぐるみと出掛けたり撮影したりする”ぬい撮り”は海外だとなかなか理解してもらえず苦労する→「友人の代わりと説明してる」「死んだ赤ん坊の身代わりだと思われたことがある」 - Togetter



「ワンルーム暮らしで勉強は無理」このポストに賛否両論→家で何かをするために重要なのは空間の切り分けではないか - Togetter



「立体シール」 販売についてのお知らせ｜株式会社ロフト



子どもについ怒ってしまう問題に対応する - 「どならない練習」を読んだ - $shibayu36->blog;



コロナ禍の高校生、気分は落ち込みづらく？ 学校のストレスが低減か [新型コロナウイルス]：朝日新聞



「昔住んでた団地の非常階段の味がする」クラフトボスの赤葡萄ティーエードを飲んだ感想ポストを見て飲みたくなる人が続出→「普通の宣伝より飲みたくなるから悔しい」 - Togetter



夫が浮気して家を出るときに児童手当が入る口座のキャッシュカードを再発行して自分で受け取り始めた...役所でも「夫が住所変更していない」という理由で名義変更できず - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

ピクシブはRubyKaigi 2026に参加したい学生さんを招待します - pixiv inside



Native Instrumentsに関する報道について – Media Integration, Inc.



さくらインターネットで「プロダクトアウトとマーケットインのベストミックス」を目指す。Rubyコミッター成瀬インタビュー - さくマガ



Amazonで注文したコスメが配達されて、受け取りの際に『年齢確認が必要なんです』と言われたけどそんな事ある？→配達員さんたちの意見も集まる - Togetter



プロキシーサーバーの不具合による事象の発生について | 企業・IR | ソフトバンク



だって最高のホビーだから。プログラミング言語「HSP3」を30年開発している理由【フォーカス】 | レバテックラボ（レバテックLAB）



めっちゃ古い家なんだけど、コンセントがほとんど天井についてるの何故なんだ…使いにくい…「漏電の原因の埃は溜まらなそう」→理由もおそらく判明する - Togetter



ケータイの”短期契約”を繰り返すホッピングは解消できるか? 各社が改善案【石野純也のモバイル通信SE】-Impress Watch



【買い物山脈】10Gbpsの夢をつよつよの業務用ルーター「Dream Machine Pro」で叶えた - PC Watch



Anker Nano Docking Station (13-in-1, Triple Display, Built-In Removable Hub) - YouTube





「今のモバイルネットワークは、回線交換時代のアーキテクチャに呪縛されている」。次の6G時代に向けて、必要な価値とは【Internet Week 2025】 - INTERNET Watch



「SaaSの死」業務ソフトにAI代替の荒波 4社時価総額15兆円消失 - 日本経済新聞



AIの見張り番をやめよう - AIチームを指揮するOSS「takt」を公開しました



ネット広告に「楽天ショック」 AIで制作・運用、RIZAPは8割内製 - 日本経済新聞



【続】Claude Codeマルチエージェント：v1.1.0で家老が切腹しかけた話



Gatebox3 Trailer Movie 1st "BRIGHT UP" - YouTube





ソフトバンク “個人情報 最大8000件余が漏えいの可能性”発表 | NHKニュース | 通信、IT・ネット



生成AIの利用率、男性は女性の1.8倍 千葉大学調査 - 日本経済新聞



決算:キオクシア時価総額10兆円超え 上場わずか1年、異例の速さ - 日本経済新聞











◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

クスノキの番人：東野圭吾作品 初アニメ化 アニメで描く意味 伊藤智彦監督インタビュー - MANTANWEB（まんたんウェブ）



全世界1,000億円突破！『「鬼滅の刃」無限城編』誕生の裏側に迫る――ufotable創設者が語る「2D×3DCG」アニメ制作術 - THR Japan



同じ漫画や映画を何回見ても楽しめる お気に入りの作品は、もはや心の栄養だ 私と長女はそのタイプ 妻は逆で、先の展開を話すと怒る - てっちレビュー



TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』公式サイト











【4D楽しみ方動画】『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』＜2026年2月27日(金)公開＞ - YouTube





【4D予告】『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』＜2026年2月27日(金)公開＞ - YouTube





TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season２』第1弾PV｜TOKYO MX、MBS、ＢＳ11にて放送開始！ - YouTube





TVアニメ「正反対な君と僕」オープニング映像 - YouTube





TVアニメ「正反対な君と僕」ノンクレジットエンディング映像 - YouTube





【特報】2026.2.23 地上波初放送決定『シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版』 - YouTube







❖────────────❖



『#日本三國』TVアニメ化決定

【第𝟏弾予告】解禁



❖────────────❖



𝟐𝟎𝟐𝟔年𝟒月より放送開始



◆キャスト◆

三角青輝 役：小野賢章

東町小紀 役：瀬戸麻沙美

平殿器 役：長嶝高士

ナレーション：潘めぐみ#NipponSangoku pic.twitter.com/wFhR9dCrSZ — 『日本三國』公式 (@sangoku_PR) 2026年1月27日



『日本三國』第1弾予告｜ 2026年4月より放送開始！ - YouTube





TVアニメ『日本三國』公式



【PROJECT ZIRCON x ひなビタ♪】『Signs and Wonders』コラボMV - YouTube





【原神】エピソード 兹白「道に舞う塵のごとく」 - YouTube





『零 ～紅い蝶～ REMAKE』ゲーム紹介トレーラー - YouTube





バーチャルボーイ Nintendo Classics タイトル・機能紹介 - YouTube





『KILLER INN』（キラーイン）「Steam®早期アクセス」アナウンスメントトレーラー - YouTube





『アークナイツ：エンドフィールド』初心者・未プレイの方が複雑に思いそうな戦闘/工業ゲー部分、"そもそも何するゲームなの"解説した





日記 多分推理小説とかでよく見るやつ pic.twitter.com/GKrLONyDiN — ふかづめ (@hukaiyoitaiyo) 2026年1月27日



【コロプラ】ゲーム専用地図配信サービス「COLOPL Gaming Maps」を開発 ～20年以上の位置ゲー運営の知見を結集、新作位置ゲー2タイトルで採用決定～ | ニュース | 株式会社コロプラ









夜中にかかってきた電話の正体 1/2 pic.twitter.com/2Jg4wGXD8W — 横山了一 (@yokoyama_bancho) 2026年1月27日



尾田栄一郎の師匠であり「ジャングルの王者ターちゃん」などヒット作も多い徳弘正也の「狂死郎2030」はガチの大傑作…だが下ネタが汚すぎてすすめづらい - Togetter







初星学園 「みちなるひろがる」Official Music Video (HATSUBOSHI GAKUEN - Unknown Unbound) - YouTube





『Umami Grove』 - ローンチトレーラー | PS VR2 - YouTube























































Zenin massacre pic.twitter.com/83nh9otYs6 — FicoRKGK ☁ (ART COMMS CLOSED) (@Fico_Rakugaki) 2026年1月26日









ここでツイートして届くかわかんないけど、とりあえずweb小説上の基本的なルール（字下げとか、！のあとの全角空白とか）を画像にしてまとめました。



あくまで私の思う読みやすい原稿ですので、他の宗派の人もいると思います！レーベルによって違うとも聞いたことあります！ pic.twitter.com/rWwebDrjWr — 夢伽 莉斗 - Vermthic World - (@yumerito_birt) 2026年1月27日





pic.twitter.com/wIUE3CeoB1 — YU YIMING (@yu_yiming) 2026年1月26日









本日はイア14周年、そしてVOCALOID6のIAが呼吸を始めた日です



こうして星の数ほどの歌を歌えるのは今日集まってくれたみなさんがいつも応援してくれているからです。いつも本当にありがとうございます💫… pic.twitter.com/NzlmLWpxfd — IA OFFICIAL (@IA_Official_) 2026年1月27日

















臨戦トキ pic.twitter.com/TLoH8KVWsh — こぐれに (@kgrn_12) 2026年1月27日









Here Comes A New Challenger！ pic.twitter.com/t73AsY4NwO — 许叁川 (@Shark_StarPeac) 2026年1月26日









Untitled pic.twitter.com/fAWy7Akb3a — John Kafka (@john_kafka02) 2026年1月26日













チェン・センユー Chen Qianyu pic.twitter.com/iGTJPSmXLI — 七条 (@kami_kuro8) 2026年1月26日









シングルプレイしたいだけなのにメーカー独自アカウントでのログインを要求されるゲーム、無駄に面倒なのでそのメーカー製ゲームはプレイを避けるようになりました。特に家庭用ゲーム機ではIDやパスをコピペできなくていちいちソフトキーボードから長大な文字列を入力させられるのに耐えられない。 — 下田 紀之|モトシモダ (@noshimoda) 2026年1月28日





【お知らせ】

2026年5月27日発売予定の「機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-（4K ULTRA HD Blu-ray+Blu-ray）」（品番：BCQA-0021）につきまして、一部仕様を変更させて頂くこととなりましたためご案内させていただきます。… pic.twitter.com/CRP7CI8UCm — 機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス） (@G_GQuuuuuuX) 2026年1月28日



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

挑戦権獲得へ望みつなぐ 糸谷八段 A級順位戦8回戦の首位攻防制し - YouTube





◆新商品（衣・食・住）

「カップヌードル チチチチリトマト ビッグ」(2月9日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ



「明星 評判屋 だし醤油焼そば」(2月16日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ



ペヤング すき焼き風やきそば｜まるか食品株式会社

