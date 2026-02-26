2026年2月26日のヘッドラインニュース
2026年4月7日(火)から放送されるTVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のメインPV第2弾が公開されました。身代わりとして生み出された少女の切なくも甘酸っぱい恋を描く青春群像劇で、原作小説は第29回電撃小説大賞の大賞や読書メーターOF THE YEAR 2023-2024 ライトノベル部門1位、第11回静岡書店大賞「映像化したい文庫部門」1位を獲得しています。
TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』メインPV第2弾｜2026年4月7日（火）放送開始！ - YouTube
©榛名丼/KADOKAWA/レプリカだって、恋をする。
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
笑いごとじゃねえ切り倒すぞ杉野郎— 足立レイ (@adachirei0) 2026年2月24日
3歳がトイレに出たっきり戻って来ないから迎えに行ったら、半開きのドアからウォシュレットの轟音と、どうにもならなくて背中に温水を受けながら呆然と虚空を見つめる3歳の姿が見えた。— えんがわ(おいしい) (@oishii_hirame) 2026年2月21日
助けようとしたらこちらに気付いて「背中洗おうと思って」って笑うから、これ私の走馬灯に追加しといてください。
青酸カリ pic.twitter.com/gV90DD2iqt— きょうさる (@kyouen2) 2026年2月25日
【ご報告】— おんなのこ (@uunwaan) 2026年2月25日
いつも応援してくれてる皆様へ pic.twitter.com/OSZ4vVUlv2
フランス書院に自由と言われると重くないか？ pic.twitter.com/66B62qo891— 寄星蟲 (@kisei64) 2026年2月25日
多分、数百万人に一人しか知らない情報：YouTubeは銀の盾に書く名前を間違えても、絶対に作り直してくれない。— Kish. (@Kish_WORLDs) 2026年2月25日
なんで急に青バッジが付いているのかって？— たの (@HaveaniceKei92) 2026年2月25日
結論から言うね
👉これ、実は**めっちゃミス* *
✅理由と経緯をざっくり言うと
・急にTwitterがバグって英語の設定になった
・焦って色々設定をいじった
・以前設定をいじってアカウントを凍結させた前科あり→対処が遅かったため凍結解除できず…
「一緒に早慶行こうよ！」「どんな惨めな頭しとんのやろ」国公立大二次試験当日、京都大学に毎年恒例のタテカンが出現 - Togetter
とあるカレー屋のポスター、AI使うのはもういいけどせめてもう少しちゃんとした絵にして欲しい→忠実に再現されていた - Togetter
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
哺乳類のメスはオスより長生き、性行動が一因か 研究 - CNN.co.jp
帯状疱疹ワクチンが認知症の発症を遅らせる？：日経メディカル
科学者が生み出した「スーパーウッド」、強度重量比は鋼鉄の10倍 米 - CNN.co.jp
がんはアルツハイマー病のリスクを下げる、奇妙な関係の意味とは | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
H3ロケット8号機失敗 “衛星の土台に接着部剥がれる異常か” | NHKニュース | 宇宙、サイエンス、文部科学省
犬猫フードの広範からPFAS検出 愛媛大の研究グループが分析 | 毎日新聞
筆跡をAIで分析、死海文書がこれまで考えられていたより古い可能性(1/2) - CNN.co.jp
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
15歳少女に現金渡しわいせつ 容疑でZEN大学教授を逮捕 「ニコニコ学会βの創設者」 - 産経ニュース
少女にわいせつ疑い男逮捕 ZEN大学教授か、京都|47NEWS（よんななニュース）
【お知らせ】本学会理事の江渡氏逮捕に関するお詫び | 人工知能学会 (The Japanese Society for Artificial Intelligence)
市側が7000万円支払いへ 旭川女子中学生いじめ問題 市議会で“和解案”承認する議案可決 ｜ ニュース ｜ ＳＴＶ札幌テレビ
【旭川中2女子いじめ凍死】市が7000万円支払いで遺族と和解成立へ 「法的責任を示さず拙速」との反対意見も、市議会が和解案を賛成多数で可決 | TBS NEWS DIG (1ページ)
父の遺体、こたつの中…「冷たい」と通報した息子逮捕 葬儀のはずが、父の口座見た瞬間から誰にも連絡せず｜埼玉新聞｜埼玉の最新ニュース・スポーツ・地域の話題
「性犯罪事案の中でも格別に悪質」教え子の女子児童8人に対する性的虐待事件 元道場経営の男（62）に懲役24年の判決 福岡地裁小倉支部 | 福岡のニュース｜RKB NEWS｜RKB毎日放送
中国当局者がチャットGPTに残した記録から世界的な威嚇工作が明らかに 高市首相の中傷も画策 - CNN.co.jp
トランプ氏の一般教書演説、六つのポイント - CNN.co.jp
トランプ氏が一般教書演説、経済を称賛しイランを威嚇 歴代最長 - BBCニュース
「うそはたくさん」 民主党議員多数が欠席―トランプ米大統領の一般教書演説：時事ドットコム
トランプ氏は「裏切り者」か「極めて賢い傑物」 ノーベル平和賞受賞者ワレサ氏 写真11枚 国際ニュース：AFPBB News
６割超「トランプ氏加齢で不安定」 ロイター世論調査：時事ドットコム
数十件のFBI資料、エプスタイン文書から確認できず トランプ氏告発した証人の聴取記録も(1/2) - CNN.co.jp
米政権、トランプ氏による13～15歳少女への性的虐待疑惑を隠蔽か 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
ビル・ゲイツ氏、ロシア人女性2人との不倫認める エプスタイン元被告による犯罪への関与は否定 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
「誤りを犯した」ビル・ゲイツ氏、エプスタイン氏との関係認めて謝罪 [エプスタイン文書問題]：朝日新聞
サマーズ元学長、教授職を退任 富豪人身売買問題、ハーバード大|47NEWS（よんななニュース）
サマーズ元米財務長官、ハーヴァード大学を退任へ エプスティーン元被告の調査めぐり - BBCニュース
ルーブル美術館の館長が辞任、「世紀の強盗」受け - CNN.co.jp
米フロリダ州の高速艇がキューバ領海に侵入、軍が乗船者4人を射殺 - CNN.co.jp
父の遺体、こたつの中…「冷たい」と通報した息子逮捕 葬儀のはずが、父の口座見た瞬間から誰にも連絡せず｜埼玉新聞｜埼玉の最新ニュース・スポーツ・地域の話題
解剖・高市現象：「公共政策の理性保てるか」 識者が憂えるポスト真実政治の社会保障 | 毎日新聞
「国民会議」きょう初会合 “食料品消費税2年間ゼロ”など議論 | NHKニュース | 高市内閣、国会、消費税
高市首相 カタログギフト配付「法令上問題ない」参院代表質問 | NHKニュース | 国会、参議院、高市内閣
（社説）当選祝い配布 違法でなければよいか：朝日新聞
首相のカタログギフトなぜ問題？ 専門家は「民主政治の発展阻害」 [高市早苗首相]：朝日新聞
［社説］高市首相のカタログギフト配布は軽率だ - 日本経済新聞
首相のカタログギフトに「申し上げることない」 チームみらい幹事長 | 毎日新聞
何度も言うよ。— 泉健太🌏️京都3区・中道改革連合 (@izmkenta) 2026年2月26日
「野党は政策質疑を優先させよ」
総理は、政党支部から総額945万円のお祝いの品と発信した。これが妥当かどうかは国民の判断だ。
なのにマスコミは「審議日程に影響」などと煽る。… https://t.co/llxVNc7l6U
カタログギフトの件、仮に高市総理が当選した議員に何もお祝いを贈ってなかったとしたら、どこぞの週刊誌が「自民党関係者」の話として— デッドセクション (@ACDCSection) 2026年2月25日
「お祝いも何も一切無かった。政権与党の代表としての心意気を疑う」
みたいな話を取って来て、今騒いどるのと同じメンバーが批判しとると思うで。
【速報】外食業界、食品消費税率ゼロに反対表明|47NEWS（よんななニュース）
外食業界、食品消費税ゼロに反対表明 政府は「2年間」検討：朝日新聞
自民提言案に「重大な懸念」―中国外務省：時事ドットコム
中国の軍民両用製品の対日輸出禁止、佐藤官房副長官「強く抗議」撤回要求…日本のみ標的に経済的威圧 : 読売新聞
タブレット解禁訴える国民・玉木氏にヤジ、与党からか「数のおごりが早くも…品位に欠く」 - 産経ニュース
マクロスコープ：「高圧経済」への布石か 高市首相、日銀人事に込めた戦略 | ロイター
メキシコ「残業週12時間」に制限 超過なら3倍支給、日本企業に影響 - 日本経済新聞
世界債務、過去最高５京円 防衛費やＡＩ投資で増加へ：時事ドットコム
スウェーデン、外国人犯罪者の強制送還を大幅強化へ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
「父ちゃんの人生はなんやったんや」 日野町事件、執念で死後再審へ | 毎日新聞
大津市の幼稚園教諭 “賃下げ” に？理由を市に聞いた | NHKニュース | 滋賀県、家庭・子育て
米ロスの杉原千畝像、赤い塗料で汚損 ヘイトクライムの可能性も | 毎日新聞
北見市職員、25年度に計42人退職へ 半数超が30代以下：北海道新聞デジタル
【ドローン兵器の脅威】ひと月に6000機超襲来も… 激戦続くウクライナ『バンキシャ！』 - YouTube
「逃げれば撃たれる」 ロシア兵、命令を拒否した兵士を指揮官が処刑していると証言 - YouTube
【速報】ニデック創業者の永守重信氏が「名誉会長」を辞任 不適切会計疑惑で引責｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
ニデック永守重信氏、名誉会長を辞任 25年12月の取締役退任に続き - 日本経済新聞
不適切な会計処理が相次ぎ発覚したニデック、永守名誉会長が辞任…「名実ともに完全に身を引くことを決断」 : 読売新聞
【速報】「いよいよお別れの時です。我が愛するニデックに栄光あれ」ニデック・永守重信氏が名誉会長を辞任 経営から完全に身を引く形に | TBS NEWS DIG (1ページ)
堕天作戦の編集が和解協議を取りまとめて被害者に150万渡して連載再開しようとしてた件、漫画史のあらゆる腐れ編集エピのトップを余裕で更新する最低の行動だと思う。しかも作者は150万支払って示談したから訴訟は不当だと裁判で述べてる。間接的に原告の元少女を苦しめてる一因を作っとる。終わりすぎ— ネオおたく (@5mXzkdGYfW67895) 2026年2月25日
酷すぎる。本当に酷すぎる。自分の排せつ物を食べさせて思いのままに操り性行為し、女性は玩具なの？人間ではないの？裁判官にも注意されるような態度で「女性に対しては特に思うことはありません」だと？どういう倫理観してるの？— よもぎ (@yvnFAVbwHy62505) 2026年2月25日
小学舘マンガワンの人はこの内容知ってて連載再開しか考えてないの？ https://t.co/QZIqCMmFjS
判決文の一部（有印公文書偽造は重罪だし捏造ではないと思う…）を読んだけど、加害者の全く反省してない態度も酷いが、小学館がたった150万円で被害者の口を塞ぎ連載再開しようとしてたことに絶句— 吉井 (@chocofuc) 2026年2月25日
被害者のものと言われてるツイートには「永遠に降りられない山で遭難してる気分」とあり言葉にならない https://t.co/3M08JAE20o
2020年に被害者が当時の自分の写真について堕天作戦作者を訴える→児ポで逮捕→連載一時休止、担当成田氏が仲介に入る→成田氏、連載再開&口外禁止を150万円の和解金で提案するが決裂— monomono (@fancydocument) 2026年2月25日
という流れぽいので担当成田氏、小学館、マンガワンが「ここまで重い罪とは知らなかった」と言い逃れはできんやろ
最高の映像でしょうか？報道の仕方に疑問を呈します。生き物好きな視点として、地上からの観察や撮影でさえ距離感を間違えるとストレス等で巣の放棄が起きてしまう恐れが大いにあります。… https://t.co/rJIfTV15PP— 小林成彦｜見習い猟師カメラマン (@naru422) 2026年2月26日
撮影中のドローンを鷹が襲撃して落とした、「10万円のドローン」だの「最高の映像が撮れた」だのの記事がながれてますが、本能に従って異物を排除しようとした鳥は怪我しなかったんかね。その手の方面とは視点が違いすぎて、もう無理だなと。何が「最高の映像」なのかと小一時間（略 むなくそ（略— 略羽 (@rb_merganser) 2026年2月25日
クマタカのドローン攻撃の映像— suamaとウィロー (@suama_willow) 2026年2月26日
ケガしてないといいけど
「最高の映像が撮れた！」とか軽く言えない
クラファンHP https://t.co/TLamQnmEmi #目指せ支援者4700人 #猛禽類医学研究所を応援
【独自】映画監督・浜崎慎治容疑者 酒気帯び運転で現行犯逮捕 「お酒を飲んで運転して事故を起こした」 | TBS NEWS DIG (1ページ)
映画監督の浜崎慎治容疑者を酒気帯び運転容疑で現行犯逮捕…ａｕのＣＭ「三太郎」シリーズ手がける : 読売新聞
映画監督の浜崎慎治容疑者を酒気帯び運転容疑で現行犯逮捕 警視庁 | 毎日新聞
第51回衆院選比例代表 全国地域分析 ｜三春充希(はる) ⭐未来社会プロジェクト
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
この世界の居心地の悪さについて（芥川賞贈呈式スピーチ）｜畠山丑雄
JR広島駅の駅ビル2階に乗り入れた路面電車、「コンパクトシティー」構想の鍵に…栃木の成功で注目高まるLRTに専門家「住民の幸福度が高まる」 : 読売新聞
NHKあさイチのシールブーム特集で『申し訳ないけどこういうテレビ番組で取り上げられ始めたら終わり、我々50代が知り出したら終わり』と言っていて面白かった - Togetter
カード可の店で食事して、支払いの際に「機械がエラーで使えないから現金で払って」と言われた…ATM手数料を払って現金を下ろしたがモヤッとする - Togetter
ベトナムでバイタクおじが「日本人大好き！日本人は無料で案内する」と言いながら日本語で書かれたレビューを見せてきたので信用して乗ったら最後に高額請求された - Togetter
子どもが放課後デイの先生に向かって「殺す」と叫び包丁を持ち出す...超えちゃいけない、警察の介入が必要なラインを超えてしまったらどうすべきか - Togetter
「『出たら大丈夫そう』と聞くと『またやる気がする」刑務所で性犯罪者に対する再犯防止プログラムに効果の無さを指摘する意見が集まるが、もはや「病気」ではないのか？ - Togetter
「生徒のみでの出入りを禁止させて頂きます」福岡市のマクドナルドに学校単位で生徒を出入り禁止にする看板が...飲食店だけでなく観光施設を出禁にされる学校も - Togetter
カラーコンタクトの新ブランド「Cunte（キュント）」海外では不適切な言葉だと話題に→発売を延期し名称変更を発表、対応の速さを評価する声が上がる - Togetter
マクドナルドなどが値上げし続けた結果、バーガーキングが「安くてデカくて美味い店」になった…クーポンがなければちょい高いが味が圧倒的 - Togetter
病気になると家族が疲れてタクシーに乗ったり自炊をやめて総菜買ったり...「見えない支出」は増えるのにそうしたお金には補助が出ない - Togetter
なぜ有名人や経営者は高いお金を払って、変な医療を受けてしまうのというのが、富裕層の経営者の飲み会に呼ばれた時に分かった。彼らはお金を払って特別な待遇を受けることに慣れていて、医療もお金を払えば特別なものがあると勘違いしてしまう話 - posfie
これ大学生が騒いでる安居酒屋じゃなくて、飯も美味いし、酒も美味いし、雰囲気めっちゃ良かったのにトイレだけこの感じだったの本当に勿体ないと思った https://t.co/93aYzEubZJ— 鳴明2 (@narimei2) 2026年2月26日
22歳の自分へ— 深見 聡 FUKAMI, Satoshi (@SatoshiFukami) 2026年2月26日
北九州市を運転してるお前は
後ろを走る車から
何度もパッシングされる
バックミラーを見たら
黒塗りセダンタイプで
濃いめのサングラスをした
運転手はその筋の人に見えた…
先に行かせようにも
せまい片側1車線で難しい…
コンビニを見つけ
駐車場に逃げたら
後ろの車もついてきた…
頼む。 pic.twitter.com/NAlxAVJCQp— べじべじなっぱの日常漫画 (@bejibejinappa) 2026年2月25日
ずっとホームアロン2の泥棒頭から火が上がったらすぐ気づくだろって思ってたけど— パクトリ (@l9a_w) 2026年2月25日
実際頭に火がつくと最初暖房上げたのかと勘違いして全然気付かなかった気づかないもんだった同僚に「お前！頭燃えてるぞ！！！！！！」て言われるまではな頭禿げるかと思った pic.twitter.com/e8Imlf8BtE
同行者が行けなくなったので、席だけ予約してた居酒屋に申し訳ないながらキャンセルと別日予約の電話したら、店の人に「え、それでわざわざ電話まで！？ありがとうございます！」って逆にお礼を言われたんだけど、そんなにみんな黙って予約ブッチしたりしてるの？飲食店の人、大変すぎない？— みそしる (@sssgmiso) 2026年2月24日
Googleのストリートビューの撮影させてくださいと、我が店にやってきた連中。— 清義明 (@masterlow) 2026年2月25日
バイトちゃん言いくるめて、厨房機器の保守契約を押しつけてきた。
こんなメールが来たらしい
「返信ないと申し込みしたとみなす」
面白いから返信させてない。
なんか言ってきたら、私の電話番号おしえろと言ってある pic.twitter.com/Sm7uZht28R
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
ブルーレイドライブ販売終了のご案内 | バッファロー
2026年7月（予定）をもってブルーレイドライブの販売を終了させていただきます。なお、後継機種はございません。これまでのご愛顧に心より御礼申し上げます。— バッファロー【公式】 (@BUFFALO_jp_info) 2026年2月26日
※受注状況により販売終了時期は前後することがあります。
【販売終了商品】
BRXLPT6U3Eシリーズ / BRXLPTV63Bシリーズ / BRXLPTWOU3シリーズ pic.twitter.com/th9gzlyt4f
1人で1万個量産、290円のマイコンボード「UIAPduino」ーー目指す先は100均の棚 - FabScene（ファブシーン）
GeminiやGPT-5でリアルタイム翻訳「Rokid スマートAIグラス」。カメラ・スピーカー付き - AV Watch
「e-Tax」一時ログインしづらく 確定申告期間中に……「毎年恒例」「何とかして」 - ITmedia NEWS
ローカル HTTPS 開発専用ツール SPTTH を公開した | blog.jxck.io
三菱UFJ銀行におけるエンタープライズAI駆動開発のリアル / Enterprise AI_Driven Development at MUFG Bank: The Real Story - Speaker Deck
生成AI活用によるPRレビュー改善の歩み - Speaker Deck
＜インタビュ－＞出版業界の転換期に図書館はどう応えるか――株式会社カーリル 吉本龍司【WITH BOOKS】 | Special | Billboard JAPAN
Rokid、視界に多言語翻訳・見たままを撮影できる「スマートAIグラス」 - Impress Watch
多言語横断開発の現場から「Python と static duck typing」 - KAKEHASHI Tech Blog
Claude Codeをオーケストレーションして自動でレビューFBループを回して洗い物をしてる話 / Orchestrating Claude Code to automatically run a review feedback loop—so I can focus on doing the dishes. - Speaker Deck
TypeScript 7はなぜGoで書き直されたのか — 10倍高速化の技術的背景
Claude Code / Cursor と組み合わせるデザインツール「Pencil」は何者か
任意のデバイスからローカルセッションを続行するリモートコントロール - Claude Code Docs
Cloudflare無料プランの「Basic Features」ボタン一発で有効になる11機能を全解説
Boris Cherny氏がシェアした、CLAUDE.mdを理解する #AI - Qiita
Twitterのスパム対策が強化されてるというニュースが出てきてるけど、実際に強化されてるわ。— あれっくす (@NStyles) 2026年2月25日
なぜなら、自作の自動スパム通報システムで使ってたアカウントが凍結されたから……。
超安全を考えていたら他社に出遅れましたが、半固体モバイルバッテリーを発売します。— エレコム(公式) (@elecom_pr) 2026年2月25日
モバ充の中に入っている電解液は通常液体なのですが、それがゲルになり発火のリスク減少＆長寿命に。買い替え目安になるとLEDが点灯する機能も搭載。
安全を、届けたい！ pic.twitter.com/yuSpboyocO
最近、ガードレールで性的表現を解除するアダルト用の生成AIが出来たのですが— 通信の猫@ID=AO (@ID_JAPAN_AO) 2026年2月25日
ガードレールが緩いので性行為の表現に爆弾の作り方を聞くと答えてしまう脆弱性がある。
これをドスケベプロンプトインジェクションとするか。
なんでも性的表現を入れると答えてくれるプロンプトインジェクション。 pic.twitter.com/k69dQeDQ9N
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【特集】「VRAM 8GBはもう限界か？」バイオ最新作『レクイエム』で露呈したメモリ不足の壁。快適プレイの境界線を新旧GeForceで探る - PC Watch
幻のゲーム100作、段ボール箱から復刻 iモード時代の｢女神転生｣も - 日本経済新聞
光学ディスクを使用したゲーム吸出しに革命起こる。｜も
グランツーリスモで運転を勝手に覚えた人がMT免許を取りに行って、教習車で回転数限界まで引っ張ってからシフトチェンジしたら教官が絶句した話 - Togetter
エロゲーがオタクカルチャーの主流に君臨していた時期があったという話から「To Heart」の偉大さについて話が盛り上がる - Togetter
双子設定が好きなんですが、そこにもう1人赤の他人だけど仲が良い3人組の関係性がほしいので誰か教えてください→アイドル系コンテンツに意外と多い説 - Togetter
絵師の人が「生活苦しいからFANBOX入ってほしい」と言っても全然上手く行かない理由についての考察がファンビジネスの本質を示していて興味深い - Togetter
身バレには気を付けていたのに...とあるVTuberがリスナーからのプレゼントにお礼を伝えたらまさかの一言が→「身バレしてるからすぐ引っ越した方がいい」 - Togetter
乗りなさい、コウゾウくん pic.twitter.com/kA4HgIeySG— 外販梅干しミッチェル (@mitieru) 2026年2月25日
瞬間、心重ねて pic.twitter.com/qJVOyc1wiA— 外販梅干しミッチェル (@mitieru) 2026年2月26日
「下にインナーを着ることで、予期せぬ下着の露出も安心なんですよ。」 pic.twitter.com/jorS4Z8QWT— 押野ゆう (@woshinon) 2026年2月25日
２０２５年のヤチヨと２０２６年のヤチヨのヤチヨ会議— 🗼茶器。＠LINEスタンプ発売中🍹🐧❄ (@chakichakichaki) 2026年2月26日
#超かぐや姫 #アポカリプスホテル pic.twitter.com/632HuBUYwc
2026年2月27日13:45 JST pic.twitter.com/e5M3cISa7U— たんぽぽ組（仮） (@dandelion_0914) 2026年2月26日
吉原篇でお着替え中の— うめ子（腐） (@ito_ume_fu) 2026年2月25日
万事屋とツッキー妄想まんが
ツッキーがさぞ大変だったろうと思いまして… pic.twitter.com/CJkc1NWpg7
2026年2月25日
禪院扇の同僚 pic.twitter.com/9YJ5i6HBkx— かわさき (@kws4k) 2026年2月25日
【京極先生が怖かった瞬間】— 清涼院流水 Ryusui Seiryoin (@Catholic_Ryusui) 2026年2月25日
京極夏彦先生の百鬼夜行シリーズは、最初、京極堂シリーズと呼ばれていましたが、京極先生がインタビューで「少なくとも京極堂シリーズではないです」と、ハッキリおっしゃっていたことがあります🫢ｴ,ｿｳﾅﾉ?… https://t.co/a7Cg8UX2xL
TVアニメ『ゴーストコンサート : missing Songs』メインPV｜2026年4月5日（日）放送開始！ - YouTube
『アーケードアーカイブス レイブレーサー』配信開始！ - YouTube
『ストリートファイター6』メイキング映像 アレックスモーションキャプチャー feat. ケニー・オメガ - YouTube
Switch版『こふんは生きている ーマホロヴァ・クラブの死体さがしー』発売日発表トレーラー - YouTube
ローンチトレーラー『伊達鍵は眠らない - From AI：ソムニウムファイル』 - YouTube
『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』オープニングムービー - YouTube
「テイルズ オブ ベルセリア リマスター」ローンチトレーラー - YouTube
『サドン ストライク 5』PS5®アナウンストレーラー - YouTube
【ドリフトスピリッツ】 WRCコラボ記念PV - YouTube
『風燕伝：Where Winds Meet』大型アップデート「河西」初公開トレーラー - YouTube
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
映画『ディスクロージャー・デイ』特別映像／真実への兆候＜7月10日（金）全国公開！＞ - YouTube
『ONE PIECE』シーズン2「INTO THE GRAND LINE」予告編 【日本語吹き替えVer.】- Netflix Japan - YouTube
[プロ野球のデータを示す「NPB+」アプリ開発者ロングインタビュー、「データの民主化」でもたらす次世代の観戦体験] - ケータイ Watch
ワーナーにパラマウントが買収金額引き上げ含む新提案 ネットフリックスとの争奪戦 一段と激しく | NHKニュース | 合併・買収、企業・経営、アメリカ
「『愛のコリーダ』が出てきて世代が分かる」映画の濡れ場シーン、あれは本当にしているのか？→基本は前貼りをして撮影に臨むが本当に「してしまった」映画もある - Togetter
確かに不倫も脱税もパワハラもしてないし、スピってるわけでも詐欺をしたわけでも誰かを誹謗中傷してるでも法に触れたわけでもなく、ただただ何となく少し嫌われてるだけなの笑う。 https://t.co/jVHVVLRw6z— ぎりぎり (@giri_giri0117) 2026年2月25日
ご報告です。ご一読ください。 pic.twitter.com/JCXYWNxfsp— 梶裕貴 Yuki Kaji (@KAJI__OFFICIAL) 2026年2月26日
「バトルフィーバーJ」LD vol.1。— ベンジャミン™ (@THEbensan) 2026年2月25日
なんと律儀な解説が。
残ってないものなのかねぇ。 pic.twitter.com/x6O1SmCnzW
バトルフィーバーの敵にヘッダー指揮官ていうのがいるのですが、番組がスタートしてまもなく、そのヘッダー指揮官を演じていた潮健児さんが覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまい、その代役として石橋雅史さんが二代目ヘッダー指揮官を演じることになったのは有名な話です。その後の再放送やソフト化では潮ヘッダーの映像はカットされ、石橋さんの二代目ヘッダーのカットに差し替えられたのですが、4話は石橋さんがエゴス怪人の人間態の役でゲスト出演しているため映像の差し替えができず、そのまま潮ヘッダーの映像が使用されています。
◆新商品（衣・食・住）
「完全メシ ナーンドッグ」(3月1日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
「完全メシ」 が日本ハムと初コラボ！ワンハンドで 手軽においしく栄養バランス！『完全メシ ナーンドッグ』 2026年3月1日（日）より全国で発売 | 日本ハム株式会社
