2026年2月26日のヘッドラインニュース

2026年4月7日(火)から放送されるTVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のメインPV第2弾が公開されました。身代わりとして生み出された少女の切なくも甘酸っぱい恋を描く青春群像劇で、原作小説は第29回電撃小説大賞の大賞や読書メーターOF THE YEAR 2023-2024 ライトノベル部門1位、第11回静岡書店大賞「映像化したい文庫部門」1位を獲得しています。

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』メインPV第2弾｜2026年4月7日（火）放送開始！ - YouTube

©榛名丼/KADOKAWA/レプリカだって、恋をする。

お茶を入れると飲み水から有害な重金属を除去できることが判明、ティーバッグでもOK - GIGAZINE

マウスは意識を失った仲間を助けようとしてかみついたり舌を引っ張り出したりする - GIGAZINE

AIで労働者を監視し奴隷のように搾取する動画がディストピアすぎて大炎上 - GIGAZINE

ついにRaspberry Pi 5にグラボを接続して画面出力に成功したので手順をまとめてみた - GIGAZINE

好みの画像を探してモデル名やプロンプトをサクッと確認できるAIイラスト検索＆投稿サイト「MajinAI」レビュー - GIGAZINE

1着1000万ドル(約13億円)で競馬の世界最高賞金レース・サウジカップを日本馬パンサラッサが逃げ切り勝利 - GIGAZINE

「男の乳首」だけじゃない一見すると無駄な人体の部位10選 - GIGAZINE

人類がこれまで採掘してきた「金」は何に使われているのか？ - GIGAZINE

ロシア機6機を撃墜したというウクライナ軍のエース「キエフの幽霊」の撃墜映像はシミュレーション - GIGAZINE

アメリカ空軍は自衛隊も導入しているステルス戦闘機F-35を「失敗」と認めつつあるとの指摘 - GIGAZINE

古代ローマの水道で使われていた「バルブ」はどのようなものだったのか？ - GIGAZINE

Windows 10の「ライブタイル」機能が廃止へ - GIGAZINE

なぜかアマゾンのジャングルから巨大なクジラが発見され話題に - GIGAZINE

未来世界で人類を背負った戦いに身を投じる少年少女の姿を描くSFアニメ「revisions リヴィジョンズ」監督・谷口悟朗＆CG監督・平川孝充インタビュー - GIGAZINE

「リヴィジョンズ」を新たな代表作にするべく谷口悟朗監督と作品に取り組んだ制作会社・白組のスタッフ陣にインタビュー - GIGAZINE

「SL冬の湿原号」でタンチョウやエゾシカを見ながら真っ白な湿原を走破してきた - GIGAZINE

煙を出さず自宅でも約30分で燻製が作り放題の伊賀焼土鍋「いぶしぎん」を使ってみた - GIGAZINE

無人で貨物を運搬する「ドローン輸送船」をロールス・ロイスが開発中 - GIGAZINE

全自動自殺マシン「シャノンの最終機械(ウルティメイトマシン)」 - GIGAZINE

まるで天国のようなウユニの「鏡張り」に魂が震えた - GIGAZINE

似ているようで赤の他人にも見える「右の顔」と「左の顔」のポートレイト - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）








「一緒に早慶行こうよ！」「どんな惨めな頭しとんのやろ」国公立大二次試験当日、京都大学に毎年恒例のタテカンが出現 - Togetter

とあるカレー屋のポスター、AI使うのはもういいけどせめてもう少しちゃんとした絵にして欲しい→忠実に再現されていた - Togetter

◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
哺乳類のメスはオスより長生き、性行動が一因か　研究 - CNN.co.jp

帯状疱疹ワクチンが認知症の発症を遅らせる？：日経メディカル

科学者が生み出した「スーパーウッド」、強度重量比は鋼鉄の10倍　米 - CNN.co.jp

がんはアルツハイマー病のリスクを下げる、奇妙な関係の意味とは | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

H3ロケット8号機失敗 “衛星の土台に接着部剥がれる異常か” | NHKニュース | 宇宙、サイエンス、文部科学省

犬猫フードの広範からPFAS検出　愛媛大の研究グループが分析 | 毎日新聞

筆跡をAIで分析、死海文書がこれまで考えられていたより古い可能性(1/2) - CNN.co.jp

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
15歳少女に現金渡しわいせつ　容疑でZEN大学教授を逮捕　「ニコニコ学会βの創設者」 - 産経ニュース

少女にわいせつ疑い男逮捕　ZEN大学教授か、京都|47NEWS（よんななニュース）

【お知らせ】本学会理事の江渡氏逮捕に関するお詫び | 人工知能学会 (The Japanese Society for Artificial Intelligence)

市側が7000万円支払いへ　旭川女子中学生いじめ問題　市議会で“和解案”承認する議案可決 ｜ ニュース ｜ ＳＴＶ札幌テレビ

【旭川中2女子いじめ凍死】市が7000万円支払いで遺族と和解成立へ　「法的責任を示さず拙速」との反対意見も、市議会が和解案を賛成多数で可決 | TBS NEWS DIG (1ページ)

父の遺体、こたつの中…「冷たい」と通報した息子逮捕　葬儀のはずが、父の口座見た瞬間から誰にも連絡せず｜埼玉新聞｜埼玉の最新ニュース・スポーツ・地域の話題

「性犯罪事案の中でも格別に悪質」教え子の女子児童8人に対する性的虐待事件　元道場経営の男（62）に懲役24年の判決　福岡地裁小倉支部 | 福岡のニュース｜RKB NEWS｜RKB毎日放送

中国当局者がチャットGPTに残した記録から世界的な威嚇工作が明らかに　高市首相の中傷も画策 - CNN.co.jp

トランプ氏の一般教書演説、六つのポイント - CNN.co.jp

トランプ氏が一般教書演説、経済を称賛しイランを威嚇　歴代最長 - BBCニュース

「うそはたくさん」　民主党議員多数が欠席―トランプ米大統領の一般教書演説：時事ドットコム

トランプ氏は「裏切り者」か「極めて賢い傑物」 ノーベル平和賞受賞者ワレサ氏　写真11枚　国際ニュース：AFPBB News

６割超「トランプ氏加齢で不安定」　ロイター世論調査：時事ドットコム

数十件のFBI資料、エプスタイン文書から確認できず　トランプ氏告発した証人の聴取記録も(1/2) - CNN.co.jp

米政権、トランプ氏による13～15歳少女への性的虐待疑惑を隠蔽か　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

ビル・ゲイツ氏、ロシア人女性2人との不倫認める エプスタイン元被告による犯罪への関与は否定　写真3枚　国際ニュース：AFPBB News

「誤りを犯した」ビル・ゲイツ氏、エプスタイン氏との関係認めて謝罪 [エプスタイン文書問題]：朝日新聞

サマーズ元学長、教授職を退任　富豪人身売買問題、ハーバード大|47NEWS（よんななニュース）

サマーズ元米財務長官、ハーヴァード大学を退任へ　エプスティーン元被告の調査めぐり - BBCニュース

ルーブル美術館の館長が辞任、「世紀の強盗」受け - CNN.co.jp

米フロリダ州の高速艇がキューバ領海に侵入、軍が乗船者4人を射殺 - CNN.co.jp

解剖・高市現象：「公共政策の理性保てるか」　識者が憂えるポスト真実政治の社会保障 | 毎日新聞

「国民会議」きょう初会合 “食料品消費税2年間ゼロ”など議論 | NHKニュース | 高市内閣、国会、消費税

高市首相 カタログギフト配付「法令上問題ない」参院代表質問 | NHKニュース | 国会、参議院、高市内閣

（社説）当選祝い配布　違法でなければよいか：朝日新聞

首相のカタログギフトなぜ問題？　専門家は「民主政治の発展阻害」 [高市早苗首相]：朝日新聞

［社説］高市首相のカタログギフト配布は軽率だ - 日本経済新聞

首相のカタログギフトに「申し上げることない」　チームみらい幹事長 | 毎日新聞



【速報】外食業界、食品消費税率ゼロに反対表明|47NEWS（よんななニュース）

外食業界、食品消費税ゼロに反対表明　政府は「2年間」検討：朝日新聞

自民提言案に「重大な懸念」―中国外務省：時事ドットコム

中国の軍民両用製品の対日輸出禁止、佐藤官房副長官「強く抗議」撤回要求…日本のみ標的に経済的威圧 : 読売新聞

タブレット解禁訴える国民・玉木氏にヤジ、与党からか「数のおごりが早くも…品位に欠く」 - 産経ニュース

マクロスコープ：「高圧経済」への布石か　高市首相、日銀人事に込めた戦略 | ロイター

メキシコ「残業週12時間」に制限　超過なら3倍支給、日本企業に影響 - 日本経済新聞

世界債務、過去最高５京円　防衛費やＡＩ投資で増加へ：時事ドットコム

スウェーデン、外国人犯罪者の強制送還を大幅強化へ　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

「父ちゃんの人生はなんやったんや」　日野町事件、執念で死後再審へ | 毎日新聞

大津市の幼稚園教諭 “賃下げ” に？理由を市に聞いた | NHKニュース | 滋賀県、家庭・子育て

米ロスの杉原千畝像、赤い塗料で汚損　ヘイトクライムの可能性も | 毎日新聞

北見市職員、25年度に計42人退職へ　半数超が30代以下：北海道新聞デジタル

【ドローン兵器の脅威】ひと月に6000機超襲来も… 激戦続くウクライナ『バンキシャ！』 - YouTube


「逃げれば撃たれる」　ロシア兵、命令を拒否した兵士を指揮官が処刑していると証言 - YouTube


【速報】ニデック創業者の永守重信氏が「名誉会長」を辞任　不適切会計疑惑で引責｜京都新聞デジタル　京都・滋賀のニュースサイト

ニデック永守重信氏、名誉会長を辞任　25年12月の取締役退任に続き - 日本経済新聞

不適切な会計処理が相次ぎ発覚したニデック、永守名誉会長が辞任…「名実ともに完全に身を引くことを決断」 : 読売新聞

【速報】「いよいよお別れの時です。我が愛するニデックに栄光あれ」ニデック・永守重信氏が名誉会長を辞任　経営から完全に身を引く形に | TBS NEWS DIG (1ページ)








【独自】映画監督・浜崎慎治容疑者　酒気帯び運転で現行犯逮捕　「お酒を飲んで運転して事故を起こした」 | TBS NEWS DIG (1ページ)

映画監督の浜崎慎治容疑者を酒気帯び運転容疑で現行犯逮捕…ａｕのＣＭ「三太郎」シリーズ手がける : 読売新聞

映画監督の浜崎慎治容疑者を酒気帯び運転容疑で現行犯逮捕　警視庁 | 毎日新聞

第51回衆院選比例代表　全国地域分析 ｜三春充希(はる) ⭐未来社会プロジェクト

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
この世界の居心地の悪さについて（芥川賞贈呈式スピーチ）｜畠山丑雄

JR広島駅の駅ビル2階に乗り入れた路面電車、「コンパクトシティー」構想の鍵に…栃木の成功で注目高まるLRTに専門家「住民の幸福度が高まる」 : 読売新聞

NHKあさイチのシールブーム特集で『申し訳ないけどこういうテレビ番組で取り上げられ始めたら終わり、我々50代が知り出したら終わり』と言っていて面白かった - Togetter

カード可の店で食事して、支払いの際に「機械がエラーで使えないから現金で払って」と言われた…ATM手数料を払って現金を下ろしたがモヤッとする - Togetter

ベトナムでバイタクおじが「日本人大好き！日本人は無料で案内する」と言いながら日本語で書かれたレビューを見せてきたので信用して乗ったら最後に高額請求された - Togetter

子どもが放課後デイの先生に向かって「殺す」と叫び包丁を持ち出す...超えちゃいけない、警察の介入が必要なラインを超えてしまったらどうすべきか - Togetter

「『出たら大丈夫そう』と聞くと『またやる気がする」刑務所で性犯罪者に対する再犯防止プログラムに効果の無さを指摘する意見が集まるが、もはや「病気」ではないのか？ - Togetter

「生徒のみでの出入りを禁止させて頂きます」福岡市のマクドナルドに学校単位で生徒を出入り禁止にする看板が...飲食店だけでなく観光施設を出禁にされる学校も - Togetter

カラーコンタクトの新ブランド「Cunte（キュント）」海外では不適切な言葉だと話題に→発売を延期し名称変更を発表、対応の速さを評価する声が上がる - Togetter

マクドナルドなどが値上げし続けた結果、バーガーキングが「安くてデカくて美味い店」になった…クーポンがなければちょい高いが味が圧倒的 - Togetter

病気になると家族が疲れてタクシーに乗ったり自炊をやめて総菜買ったり...「見えない支出」は増えるのにそうしたお金には補助が出ない - Togetter

なぜ有名人や経営者は高いお金を払って、変な医療を受けてしまうのというのが、富裕層の経営者の飲み会に呼ばれた時に分かった。彼らはお金を払って特別な待遇を受けることに慣れていて、医療もお金を払えば特別なものがあると勘違いしてしまう話 - posfie







◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
ブルーレイドライブ販売終了のご案内 | バッファロー


1人で1万個量産、290円のマイコンボード「UIAPduino」ーー目指す先は100均の棚 - FabScene（ファブシーン）

GeminiやGPT-5でリアルタイム翻訳「Rokid スマートAIグラス」。カメラ・スピーカー付き - AV Watch

「e-Tax」一時ログインしづらく　確定申告期間中に……「毎年恒例」「何とかして」 - ITmedia NEWS

ローカル HTTPS 開発専用ツール SPTTH を公開した | blog.jxck.io

三菱UFJ銀行におけるエンタープライズAI駆動開発のリアル / Enterprise AI_Driven Development at MUFG Bank: The Real Story - Speaker Deck

生成AI活用によるPRレビュー改善の歩み - Speaker Deck

＜インタビュ－＞出版業界の転換期に図書館はどう応えるか――株式会社カーリル 吉本龍司【WITH BOOKS】 | Special | Billboard JAPAN

Rokid、視界に多言語翻訳・見たままを撮影できる「スマートAIグラス」 - Impress Watch

多言語横断開発の現場から「Python と static duck typing」 - KAKEHASHI Tech Blog

Claude Codeをオーケストレーションして自動でレビューFBループを回して洗い物をしてる話 / Orchestrating Claude Code to automatically run a review feedback loop—so I can focus on doing the dishes. - Speaker Deck

TypeScript 7はなぜGoで書き直されたのか — 10倍高速化の技術的背景

Claude Code / Cursor と組み合わせるデザインツール「Pencil」は何者か

任意のデバイスからローカルセッションを続行するリモートコントロール - Claude Code Docs

Cloudflare無料プランの「Basic Features」ボタン一発で有効になる11機能を全解説

Boris Cherny氏がシェアした、CLAUDE.mdを理解する #AI - Qiita




◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【特集】「VRAM 8GBはもう限界か？」バイオ最新作『レクイエム』で露呈したメモリ不足の壁。快適プレイの境界線を新旧GeForceで探る - PC Watch

幻のゲーム100作、段ボール箱から復刻　iモード時代の｢女神転生｣も - 日本経済新聞

光学ディスクを使用したゲーム吸出しに革命起こる。｜も

グランツーリスモで運転を勝手に覚えた人がMT免許を取りに行って、教習車で回転数限界まで引っ張ってからシフトチェンジしたら教官が絶句した話 - Togetter

エロゲーがオタクカルチャーの主流に君臨していた時期があったという話から「To Heart」の偉大さについて話が盛り上がる - Togetter

双子設定が好きなんですが、そこにもう1人赤の他人だけど仲が良い3人組の関係性がほしいので誰か教えてください→アイドル系コンテンツに意外と多い説 - Togetter

絵師の人が「生活苦しいからFANBOX入ってほしい」と言っても全然上手く行かない理由についての考察がファンビジネスの本質を示していて興味深い - Togetter

身バレには気を付けていたのに...とあるVTuberがリスナーからのプレゼントにお礼を伝えたらまさかの一言が→「身バレしてるからすぐ引っ越した方がいい」 - Togetter










TVアニメ『ゴーストコンサート : missing Songs』メインPV｜2026年4月5日（日）放送開始！ - YouTube


『アーケードアーカイブス レイブレーサー』配信開始！ - YouTube


『ストリートファイター6』メイキング映像 アレックスモーションキャプチャー feat. ケニー・オメガ - YouTube


Switch版『こふんは生きている　ーマホロヴァ・クラブの死体さがしー』発売日発表トレーラー - YouTube


ローンチトレーラー『伊達鍵は眠らない - From AI：ソムニウムファイル』 - YouTube


『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』オープニングムービー - YouTube


「テイルズ オブ ベルセリア リマスター」ローンチトレーラー - YouTube


『サドン ストライク 5』PS5®アナウンストレーラー - YouTube


【ドリフトスピリッツ】　WRCコラボ記念PV - YouTube


『風燕伝：Where Winds Meet』大型アップデート「河西」初公開トレーラー - YouTube


◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
映画『ディスクロージャー・デイ』特別映像／真実への兆候＜7月10日（金）全国公開！＞ - YouTube


『ONE PIECE』シーズン2「INTO THE GRAND LINE」予告編 【日本語吹き替えVer.】- Netflix Japan - YouTube


[プロ野球のデータを示す「NPB+」アプリ開発者ロングインタビュー、「データの民主化」でもたらす次世代の観戦体験] - ケータイ Watch

ワーナーにパラマウントが買収金額引き上げ含む新提案 ネットフリックスとの争奪戦 一段と激しく | NHKニュース | 合併・買収、企業・経営、アメリカ

「『愛のコリーダ』が出てきて世代が分かる」映画の濡れ場シーン、あれは本当にしているのか？→基本は前貼りをして撮影に臨むが本当に「してしまった」映画もある - Togetter




超ぼやき宣言 高画質の潮ヘッダーを君は見たか??(笑

バトルフィーバーの敵にヘッダー指揮官ていうのがいるのですが、番組がスタートしてまもなく、そのヘッダー指揮官を演じていた潮健児さんが覚醒剤取締法違反で逮捕されてしまい、その代役として石橋雅史さんが二代目ヘッダー指揮官を演じることになったのは有名な話です。その後の再放送やソフト化では潮ヘッダーの映像はカットされ、石橋さんの二代目ヘッダーのカットに差し替えられたのですが、4話は石橋さんがエゴス怪人の人間態の役でゲスト出演しているため映像の差し替えができず、そのまま潮ヘッダーの映像が使用されています。


◆新商品（衣・食・住）
「完全メシ ナーンドッグ」(3月1日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

「完全メシ」 が日本ハムと初コラボ！ワンハンドで 手軽においしく栄養バランス！『完全メシ ナーンドッグ』 2026年3月1日（日）より全国で発売 | 日本ハム株式会社

