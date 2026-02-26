2026年2月26日のヘッドラインニュース

撮影中のドローンを鷹が襲撃して落とした、「10万円のドローン」だの「最高の映像が撮れた」だのの記事がながれてますが、本能に従って異物を排除しようとした鳥は怪我しなかったんかね。その手の方面とは視点が違いすぎて、もう無理だなと。何が「最高の映像」なのかと小一時間（略 むなくそ（略