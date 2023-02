好みの画像を探してモデル名やプロンプトをサクッと確認できるAIイラスト投稿サービス「MajinAI」レビュー

・関連記事

イラスト特化画像生成AI「NovelAI」に入力するプロンプト・呪文を日本語の選択肢から簡単に作成できるウェブアプリ「Magic Generator」の使い方まとめ - GIGAZINE



画像生成AIユーザーの英知を結集させた高品質呪文辞典「魔咒百科词典」を使って高品質な画像を生成してみた - GIGAZINE



画像生成AI「NovelAI」でイラストを描くのに使えるDanbooruのタグを使ったプロンプト・呪文をクリックしていくだけで自動生成できる「tags.novelai.dev」 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」「Midjourney」で使える呪文のような文字列にパラメーターを簡単に追加できる「promptoMANIA」の使い方まとめ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」でイラストの要素を読み取ってオリジナルの要素を引き継いだイラストをサクッと生成可能にする「Tagger for Automatic1111’s Web UI」の使い方まとめ - GIGAZINE



2023年02月26日 09時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.