2026年3月30日のヘッドラインニュース

最近やや白熱している「アートメイクやタトゥーが入っているとMRIを断られる」件について。



現場のリアルを言います。



「私のインクはFDA認可済みの金属少ないやつだから大丈夫」は、残念ながら通用しません。



医療機関側が検査の直前にその成分を正確に確認・証明することは不可能だからです。…