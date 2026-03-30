2026年3月30日のヘッドラインニュース
和歌山港と徳島港を結ぶフェリーを運行している南海フェリーの親会社・南海電鉄が、2028年3月末日をもってフェリー事業から撤退する方針を明らかにしました。
南海電鉄によると、コロナ禍以降の収入減と近年の燃料費高騰によって2021年度以降債務超過が続いているところで、就航から26年を迎える「フェリーかつらぎ」の船体更新は財務的に厳しく、「フェリーあい」1隻での効率的な運航・経営は不可能だと判断して事業撤退を決定したとのこと。
示された資料によれば、コロナ禍で激減した旅客の数はある程度戻り。収益も上がっているものの、損益はマイナスとなっています。
フェリー事業からの撤退について
(PDFファイル)https://www.nankai.co.jp/lib/company/ir/news/pdf/260330.pdf
フェリー事業からの撤退について | 南海フェリー株式会社
https://nankai-ferry.co.jp/3542/
どんな航路なのかは以下の記事を参考にしてください。
南海フェリーの和歌山～徳島航路を利用して大阪と徳島を自転車で往復してみた - GIGAZINE
徳島～和歌山間を渋滞に左右されない南海フェリーで往復してみた - GIGAZINE
なお、南海和歌山港線は和歌山港のフェリー連絡に特化した運行となっているため、南海フェリーが事業を停止した場合は廃線もあり得るかもしれません。
南海電鉄全路線を「インサイド・ヘッド2」公開記念1日フリー乗車券で巡ってみた - GIGAZINE
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
Amazonの「禁書」を分析した結果を研究機関が発表、禁止されているカテゴリーはLGBTIQ・オカルト・エロのほか日本のマンガも存在 - GIGAZINE
約3000年前まで多くのヨーロッパ人は黒い肌・髪・目だったかもしれない - GIGAZINE
「悪いコンテンツは良いコンテンツを駆逐する」という「グレシャムの法則2.0」とは？ - GIGAZINE
津波のような自然災害は10年以上経っても被災者の健康に悪影響を及ぼし続けるという研究結果 - GIGAZINE
ボランティアで作る放射線量マップ「Safecast Map」 - GIGAZINE
なぜPCでトラブルが発生した際に「再起動」すると解決することが多いのか？ - GIGAZINE
アムステルダムがイギリス人旅行者に「来るな」と呼びかける広告キャンペーンを展開 - GIGAZINE
「アカデミー賞平手打ち事件」で悪質なジョークを言ったクリス・ロックと平手打ちしたウィル・スミスはどちらが支持されているのか？ - GIGAZINE
bilibiliなど中国のIT大手が「解雇」のことを「卒業」と呼び始める - GIGAZINE
2038年問題を再発させるコードが多数の場所にコピーされてしまっている - GIGAZINE
化粧品の「肌色」に無意識の差別が根付いていることがわかるグラフ - GIGAZINE
2020年春開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE
1億5000万年前の崩壊により失われた「古代大陸」の痕跡が偶然発見される - GIGAZINE
ものすごくゆっくりと筋トレをする「スーパースロー筋トレ」にはどのような効果があるのか？ - GIGAZINE
宅配便の受取人不在時に使われる「ご不在連絡票」は各社でどれぐらい違うのか実物比較 - GIGAZINE
福島第一原発1～4号機は廃炉へ、東京電力の勝俣会長による質疑応答まとめ - GIGAZINE
「世界はブルーレイでいっぱいだよ」、人気再燃中の「ゼーガペイン」トークイベントで出演者からもBD化へ熱烈なラブコール - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
自己紹介してくれて、ありがとう。 pic.twitter.com/z1sX2goAKw— gentilis (@G3NTI1IS) 2026年3月27日
日本一の芋煮会フェスティバルの画像を見て「なぜ私たちはこの方法で巨大なチリやチャウダーの革新をしていないんだ？」と言い出したアメリカ人がいるぞー！ - Togetter
医者との会話で薬の名前を聞かれ「あの…私はバカですみたいな雰囲気の…」→「アデホスコーワ」のことだった「薬って変な名前多いですよね」 - Togetter
内向的な犬が集合、目も合わさず微妙な雰囲気に スウェーデン - CNN.co.jp
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
立命館アジア太平洋大、留学生「適正校」から除外…入管難民法に基づく届け出怠る : 読売新聞
謎を載せた「ビザンチンの難破船」、思いもよらない遺物が続々 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
子どもへの【戦争の伝え方】 小泉悠氏が語る「戦争が終わらない」本当の理由 - コクリコ｜講談社
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
イラン革命防衛隊、敵国と関係ある船はホルムズ海峡通航禁止 トランプ氏の「贈り物」発言はうそ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
バンス米副大統領、「UFOに夢中」と発言 異星人ではなく悪魔だとの持論も展開 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
トランプ氏、ホルムズ海峡を「トランプ海峡」と呼ぶ 海峡再開を改めて要求 - CNN.co.jp
イランの革命防衛隊、ホルムズ海峡閉鎖と表明 「厳しい措置」警告 | ロイター
イランの戦い方を甘く見たトランプ氏 武力で圧倒しても遠い「勝利」 [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢][トランプ再来]：朝日新聞
【速報】立命館憲章、戦争反省の文言削除せず改正|47NEWS（よんななニュース）
160円近い円安「行き過ぎ」 黒田・日銀前総裁「背景に高市財政」：朝日新聞
大手電力10社、4月電気代を一斉値上げ 政府の補助金終了受け - 日本経済新聞
【速報】検察が兵庫県元総務部長の情報漏えい認定|47NEWS（よんななニュース）
(2ページ目)高市首相が高額療養費見直しめぐり「丁寧に議論した」は大ウソ 患者団体を“アリバイ”に利用する悪辣｜日刊ゲンダイDIGITAL
洗剤やシャンプーも「値上げ」のおそれ 原油の代替調達は競争激しく [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢]：朝日新聞
核保有各国、核戦力を増強 報告書 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
米国によるカーグ島制圧、リスクはどの程度か トランプ氏が検討する理由は(1/3) - CNN.co.jp
＜主張＞当番弁護士の減少 司法担う使命感あるのか 社説 - 産経ニュース
JR東の法務担当社員ら､法廷の無断録音繰り返す 処分後も公表せず：朝日新聞
高市総理、必要量は確保も届かない実態
「佐賀は長崎の2.5倍払う。長崎県民はわかってらっしゃるのか」山口知事が長崎県民に突きつけた新幹線問題 | NEWSjp
【速報】イランと首脳会談「国益踏まえ判断」と首相|47NEWS（よんななニュース）
トランプ氏「イランの石油奪いたい」、カーグ島占領も＝ＦＴ | ロイター
「DEI疲れ」職場に広がる 数値だけの女性活躍に違和感、不公平感も - 日本経済新聞
イラン国会議長、米国の地上作戦計画を非難 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
株価 大幅な値下がり イラン情勢長期化で世界経済への打撃懸念 | NHKニュース | 株価・為替、財務省
西宮市長選、現職の石井氏が3選確実 自維推薦の新人ら振り切る 2期8年の実績訴え|社会|神戸新聞NEXT
トランプ氏を動かすキリスト教福音派 イラン攻撃、支持基盤に亀裂 - 日本経済新聞
若者を「平和学習」に送るな オールドメディアが沖縄の抗議団体をタブー視する理由 メディアウオッチ 皆川豪志 - 産経ニュース
JR東海の男性運転士（51）が“居眠り運転” 特急列車で名古屋駅に71キロで進入し緊急停止 安全装置が作動 | TBS NEWS DIG
イラン攻撃巡り米大統領に抗議、評価避ける高市首相も批判 新宿で集会 時代の正体 高市政権考 | カナロコ by 神奈川新聞
655票差で自民・維新推薦の新顔破る 現職3選 兵庫・西宮市長選 [兵庫県]：朝日新聞
国境なき医師団会長「ガザで起きていることはジェノサイド」「停戦は名ばかり」、イラン・テヘランの診療所は閉鎖 : 読売新聞
京都府南丹市の男児不明、ランリュック見つかる 山中で親族が発見｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
高市首相、取材対応は少なく 歴代と比べ、Xでは連日発信 | NEWSjp
東京・清瀬市長選、共産と社民推薦の原田博美氏が初当選 自公系破る [東京都] [日本共産党][社会民主党（社民党）]：朝日新聞
「推し活選挙」はなぜ生まれたか? 関西学院大神学部准教授（哲学・宗教学）の柳澤田実さんに聞く＜編集委員インタビュー＞|リッチページB|神戸新聞NEXT
ナフサ輸入「中東から切り替える」 高市早苗首相、Xで表明 - 日本経済新聞
米国防総省、カーグ島急襲含むイラン地上作戦を計画 米紙 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
中国大使館侵入事件 新幹線や高速バスで上京、刃物購入 自衛官供述：朝日新聞
【直撃】｢日本の船舶はホルムズ海峡を通過させるよう調整｣イラン駐日大使が語る―戦争を終わらせるために友好国・日本に求めること（2026年3月29日掲載）｜YTV NEWS NNN
高市首相 “石油製品などの供給ただちに滞ることはない”SNSに | NHKニュース | イラン情勢 日本への影響・対応、高市内閣、医療・健康
透析・手術用の品目、「安定供給図る体制立ち上げた」 高市氏がＳＮＳに投稿 | ロイター
読む政治：内閣支持58％、3ポイント下落 自衛隊派遣反対49% 世論調査 | 毎日新聞
ホルムズ海峡の封鎖とトリアージの簡易試算（小黒一正） - エキスパート - Yahoo!ニュース
米最大規模の反政権デモ トランプ氏のイラン作戦に抗議も：時事ドットコム
高市内閣支持率、3ポイント上昇72% 日米首脳会談「評価する」65% - 日本経済新聞
イスラエル各都市で反戦デモ、治安当局が参加者排除 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
焦点：イラン戦争で高まるリスク、米大統領後継者はバンス氏かルビオ氏か | ロイター
「神は戦争起こす指導者の祈りを拒絶」、ローマ教皇が異例の発言 | ロイター
「自由なイランになるため支援を」霞が関で150人デモ 日本在住のイラン人ら - 産経ニュース
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
大学教師が新入生にすすめる100冊: わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる
ナポリの一等地で黒人のテキヤが偽ブランドを売っているのはなぜか？ – 橘玲 公式BLOG
傾けて梱包したせいでオイルが漏れているだろうが！ pic.twitter.com/aNjbrdZSGM— K (@suikaya227018) 2026年3月28日
先日、ドルビーシネマでのこと。上映開始後に入場してきた人々が、スマホのライトで座席を確認していた。— 伊尾喜 大祐 💿 (@TokyoBiff) 2026年3月27日
これが、まぶしい。
一般スクリーンに輪をかけてまぶしい。
というより、痛い。
なぜなのか。… pic.twitter.com/pKFKDNA9at
前に模型店でPGUガンダム片手に電話して｢あれ、今仕事中じゃないの？今どこ？あっ・・家？早退したの？あ、いや、俺今スーパーだから牛乳どうかなって｣って多分奥さんに電話して、家に奥さんがいるのがわかって棚にPGU戻してるおじさんがいたから許してやれよ。 https://t.co/ZFK6IiVgGE— TAC03 (@henjinshinshi) 2026年3月28日
全身オールブラックフード被り無灯火チャリの急な道路横切り飛び出しは犯罪にしませんか？ pic.twitter.com/jZhR5dcYL6— たなっち@畑 (@tanacchi_ryu) 2026年3月27日
「五体満足で生まれてきた」って、わざわざ書く必要ありますか？— 乙武洋匡 (@h_ototake) 2026年3月27日
“五体不満足”で生まれてきた子だって大切な命ですよ。 https://t.co/mG688JdXSo
LRTの東武線乗り入れ実現へ、新年度に方針策定 栃木県、宇都宮市、東武鉄道の3者協議会で合意｜県内主要,地域の話題,政治行政,社会｜下野新聞デジタルニュース｜下野新聞デジタル
「即売会でスタッフが列を捌くのは即売会全体の事故防止の為であってサークルさんへのサービスではないんだぜ、本来はサークルさん側で混雑対応要員を確保してほしい」ってあんまり周知されてないやつ…？— かなでぃあ/あかつきん (@akatsukin) 2026年3月28日
ジェットスター1ミリも悪くなくて草— ✈︎ まさや ✈︎ (@JAPAN_AIR_LIES) 2026年3月28日
日本の国内線は世界的に珍しく
身分証チェックが "通常は" 省略されているだけで
予約氏名 = 身分証の氏名と一致していないと乗れません
だから例えば (┘｀｣´) が
名字「オードリー」 名前「春日」で予約したら
職員さんが理解はできても
ルールでは搭乗拒否 pic.twitter.com/9Xm7sKy6wX
大切にしてくださってありがとうございますっ！！！— 小室友里®｜男女コミュニケーション心理士®︎ (@yuriwan0728) 2026年3月29日
Did you know Garage sales are almost unheard of in Japan?— BLACK DUMPLING™ (@BlackDumpling) 2026年3月28日
こんにちは、日本の友人たち！
アメリカでは、毎夏、何百万ものアメリカ人が不用品を庭先に運び出して、通りかかる人に小銭程度の値段で売る「ヤードセール（ガレージセール）」という習慣があるのを知っていますか？… pic.twitter.com/9sKfNZCNfq
最近やや白熱している「アートメイクやタトゥーが入っているとMRIを断られる」件について。— もつ(motsu) (@motsu_nsp) 2026年3月29日
現場のリアルを言います。
「私のインクはFDA認可済みの金属少ないやつだから大丈夫」は、残念ながら通用しません。
医療機関側が検査の直前にその成分を正確に確認・証明することは不可能だからです。…
アットホームに掲載されている新築戸建について物件確認をしたところ、— 橋本広樹/FP1級/仲介手数料0円 (@_hirokiofficial) 2026年3月29日
専任業者「先物でーす」
私「先物は知ってます（笑）」
専任業者「先物なので紹介不可です」
私「専任媒介ですよね？」
というやり取りの後、上席に確認すると言われてしばらく待たされ、
専任業者「専任は間違いでした」… pic.twitter.com/OEaHyM0mri
親愛なる日本の友達へ、— PHEMMYTE (@phemmyte_akon) 2026年3月29日
ここに紹介するのは、砂漠を旅する人々、特にベドウィンやトゥアレグに関連して語られる「眠る前に砂に円を描く」という習慣の背景です。… https://t.co/69bBOaTdMJ pic.twitter.com/uJrCYK98hW
喫煙者の「煙草吸わない人とご飯を行くときに何も言わずに店内禁煙の店選ばれると少しモヤる。禁煙だけど平気？くらいの一言はほしい」という意見に様々な声が集まる - Togetter
「部下や後輩ができなかった時にWhy質問はやっちゃダメ」という意見と「それでは心が鍛えられない」という意見のやりとり - Togetter
日本人に質問があるんだけど、外国で魔改造された気持ち悪い寿司の事どう思ってるの？「おいしければ何でもいいと思う 捨てたら殺す」 - Togetter
「スタートダッシュがコケ気味でも、2作目で盛り返せます」「皆さん、絶対あきらめてはいけません」日本ミステリー文学大賞を受賞した京極夏彦先生のスピーチが素晴らしい - Togetter
東京都清瀬市の市長選が話題ですが、清瀬といえばこれ。悪化の一途なので本当になんとかしてもらいたい。 https://t.co/HSmiFuCVAi— 公団ウォーカー 照井啓太 (@codanwalker) 2026年3月29日
自衛隊は3万円握りしめて入隊したらその先は面倒を見てくれるので生きていけるようになる？→自衛隊に入るか考えている人に宛てた向き不向きの話 - Togetter
今週のスペイン人との会食中、なぜ大陸の広い国々と比べて小さい日本があれだけ繁栄することができたのか？と言われたけど、それはまずちょっと違う、実は日本はあなたが思っているほど日本は小さくない、とこの地図を見せると凄く驚かれて、なるほどなぜ新幹線が必要なのかやっと理解したと言われた😅 pic.twitter.com/OxhzmUK5mE— TapasMadrid (@TapasMadrid) 2026年3月29日
昔、アメリカ人にBBQに誘われたときにビール1ケースとさつま揚げを持っていったら「肉以外を焼く…！？」という反応→とりあえずビールを持っていけ！！ - Togetter
田舎で一人暮らしの姑にインスタント味噌汁を大量に送ったらすごく喜ばれた、1人分の味噌汁を作るのは大変だからフリーズドライの味噌汁セットがあると嬉しいらしい - Togetter
「高校が人生で最高の思い出になっている人間に、ろくな大人はいません」小説家の朝井リョウ氏が地元の高校に寄せた言葉、同意できる？できない？ - Togetter
名古屋駅が鬼混雑して地獄絵図、原因の考察いろいろ「怒濤のイベント被り」「F1帰りの外国人」ほか - Togetter
今のバイト先、以前は戦慄するほど雰囲気が悪く、ずっと誰かの悪口が大声で展開されお客さんからもクレームが入っていたが新しい店長が来てから雰囲気が一気に変わった - Togetter
暴れた児童を羽交い締めにして教室へ閉じ込め...横浜市の特別支援学級で起きた行為について賛否両論「クールダウン的なのか、監禁なのかで随分違う」 - Togetter
大麻らしきものが入ったパケを拾い交番に届けたら何故かパトカーで警察署へ連行...→見つけた時点で110番が無難「本当は拾っちゃった時点で『所持』になっちゃう可能性」 - Togetter
ピアノの調律師さんが来るので夫にお茶出しをお願いしたらマグカップにお茶を入れチロルチョコを出していた→ペットボトルでも大丈夫という声も - Togetter
2026年4月1日から自転車の『チリンチリン』にも反則金取られる場合がある「あれの存在意義は？」「歩行者をどかすためのものじゃない」 - Togetter
宮城と言えば牛タンとずんだがよく出てくるが、仙台から離れて塩竈市へ行くと美味しい寿司がたくさん食べられるのでおすすめしたい「宮城は魚も米も海苔も美味い」 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
Gemini Live APIで音声付きリアルタイムギャルゲーを作成する｜秋葉原IT戦略研究所 @akibaAIilab https://t.co/e1OREDR9qg— 布留川英一 / Hidekazu Furukawa (@npaka123) 2026年3月26日
Gemini Live APIで音声付きリアルタイムギャルゲーを作成する｜秋葉原IT戦略研究所
Gemini Live APIを利用したマッサージギャルゲーの実装（好感度計算ロジック付き） - YouTube
一日でできる！ オリジナルのローカルLLMの作り方【データ合成からLM Studioまで】｜Holy_fox
初の国産クラウドに「さくら」選定、これまではアマゾンなど米ＩＴ大手のみ…デジタル相「国民の安心感にもつながる」 : 読売新聞
社内問い合わせをAIエージェント化して爆速で解決できるようにした
社内データの民主化 - GraphRAGで全DBを自然言語で横断検索できるMCPサーバーを作った話
TurboQuant と RotorQuant を DGX Spark で試してみた | DevelopersIO
白ごはん.comは「ここであらかじめ用意しておいたAをいれます」みたいなくだりの時に、Aの中身もカッコ書きで明示してくれるグッドな体験設計である - Togetter
若い単身男性、4割が「テレビ持たず」 スマホ・タブレットで代替 - 日本経済新聞
技術書サブスク「TechLib」はなぜ生まれたのか。法律家の苦悩から生まれたシステムが挑む“専門書の社会課題” - レバテックLAB
ソニーホンダEV開発中止 見せられなかった「SDV」の価値【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch
Filmarks見てたらプペルに5つける為に作られた新規アカウントが大量に発生するが、Filmarksの集計対象は一定期間利用しているユーザーからの評価だった - Togetter
“私的”に至極なオーディオルーム 加藤邦裕氏邸 〜カセットテープマニアの究極系〜 - Always Listening by Audio-Technica（オーディオテクニカ）
ここんところのWeb界隈についての主観的記録
楽天が方針転換？ 「Rakuten AI 3.0はDeepSeekベース」と認める（山口健太） - エキスパート - Yahoo!ニュース
Prompt→Context→Harness、全部やった。要件だけ渡す、変わっても壊れない。整合性駆動開発CoDD爆誕
個人 vs LUUP 〜月3,000円契約で違約金10万円？〜｜石井 智宏 / 世田谷区から「日本を豊かに強く」
AIにロックマンエグゼになり切ってもらい一緒に開発してる話 #ポエム - Qiita
AIに20年分の日記を読ませたら人格が生まれて勝手にゲームを作り始めた
【新LLMシリーズ「Namazu」の名称について】— Sakana AI (@SakanaAILabs) 2026年3月30日
先日、公開した Sakana Chat（https://t.co/fdzLn0XN5x）に搭載した新LLMシリーズ「Namazu」の名称に関して、1990年代から2000年代にかけて広く親しまれた全文検索システム「Namazu」を想起される皆様から、貴重なご意見をいただきました。…
一部無断転載サイトに対するFANBOXでの取り組みとその沈静化について｜pixivFANBOX公式｜pixivFANBOX
JAWS DAYS 2026 登壇レポート：CCoEはAI指揮官へ。Bedrock × MCPで構築する「自律運用基盤」の設計思想 - ぐるなびをちょっと良くするエンジニアブログ
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【訃報】— 筑摩書房 (@chikumashobo) 2026年3月27日
漫画家のつげ義春さんが2026年3月3日、誤嚥性肺炎のため逝去されました。88歳でした。ご遺族からのご連絡を受けここにお知らせいたします。
筑摩書房では、マンガの歴史を変えた名作やエッセイを集めた「つげ義春コレクション」等を刊行させていただきました。謹んでお悔やみ申し上げます。 pic.twitter.com/nwwDzTKUbq
イラムとハサと薩摩フティー pic.twitter.com/xnU6CJtjOq— たかにし (@rvM2UGk2xy76368) 2026年3月27日
【ゆっくり実況】バカゲーだけどハイクオリティACT【電撃ビッグバン／ファミコン】 - ニコニコ動画
TVアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』プロモーションビデオ第2弾｜2026年7月放送 - YouTube
TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』ティザーPV｜2026年7月より放送開始！ - YouTube
TVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』PV第1弾 - YouTube
TVアニメ「落第賢者の学院無双～二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録～」ティザーPV｜2026年7月放送決定！ - YouTube
TVアニメ「転生したら剣でしたII」PV第1弾｜ 2026年10月放送開始 - YouTube
TVアニメ『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』第1弾PV┋ 2026年7月より、TOKYO MX・BS11・AT-Xにて放送開始！ - YouTube
TVアニメ「逃げ上手の若君」第一期＆第二期スペシャルPV - YouTube
TVアニメ『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ～レベルアップは人生を変えた～ TVSP』 番宣CM | 2026年3月29日より配信・放送開始 - YouTube
TVアニメ『勇者刑に処す』第2期制作決定PV - YouTube
TVアニメ『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』2nd SeasonティザーPV｜2026年7月から放送開始！ - YouTube
【てつりょー！】TVアニメ『てつりょー！meet with 鉄道むすめ』PV第1弾 - YouTube
【予告映像】TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」第壱話 - YouTube
【ロシデレ】Season2 ウルトラティザーPV｜2027年放送開始 - YouTube
『死亡遊戯で飯を食う。 44:CLOUDY BEACH』 特報映像｜2026年7月10日(金)より2週間限定上映 - YouTube
「だんでらいおん」予告編 - Netflix - YouTube
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』ノンクレジットオープニング｜① [Alexandros] 「Hallelujah」 - YouTube
AnimeCanvas コマーシャルフィルム - YouTube
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』特別映像／最終局面(ファイナルフェーズ)PV【4月10日(金)公開】 - YouTube
TVアニメ『真･侍伝 YAIBA 』第2期かぐや編、ティザービジュアルを公開！ - YouTube
TVアニメ『朱色の仮面』ティザーPV｜2026年10月放送決定！ - YouTube
アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』第一章 冒頭公開 - YouTube
TVアニメ『アオのハコ』Season2 ティザーPV│Blue Box Season 2 | Teaser Trailer (2026) - YouTube
『無職転生Ⅲ ～異世界行ったら本気だす～』PV第2弾【エリス修行編】／2026年7月5日 毎週日曜放送スタート - YouTube
2026年3月26日
同人誌しか描いたことがなかった人が、コロコロではじめての連載を開始するまでの流れがあまりにもハードすぎる - Togetter
想定より少し早まりましたがお知らせいたします— 🦀林家WORK志弦🦀 (@8848biz426) 2026年3月28日
コミックノーラにて連載させて頂いておりました
「ブッチ組～夜露死苦異世界 我等真武親友 悪鬼滅殺仏血義礼組」ですが、第四話をもちまして連載終了となりました
同時に、現在は全ての掲載分が削除となっております
ご愛読誠にありがとうございました
品 行 方 正 夏 色 花 梨 #４【テラリア】 - ニコニコ動画
熟成肉のアメリカンバーベキューを食べたことはあるか - ニコニコ動画
食の軍師 WhiteCul明 寿司と野心を握れ！や台ずし激闘編 - ニコニコ動画
【アベツカサ先生描き下ろし】— 『葬送のフリーレン』公式 (@FRIEREN_PR) 2026年3月28日
第2期ご視聴
ありがとうございました。
第3期 黄金郷編
2027年10月放送です。 pic.twitter.com/PxNkvW5Hcp
この群衆とイングラムの対比を撮りたかったんだ。— 横田 裕市 写真家 (@yokoichi777) 2026年3月28日
渋谷交差点にて
上からのレアカットをぜひご覧あれ#イングラム出動 #パトレイバーEZY #patlabor pic.twitter.com/9nG59YMAYj
#プロヘメ— くらら/犬井チズ (@E9lara) 2026年3月27日
どうにも藤子・F・不二雄だなあと思ってしまって何も手につかないので描きました pic.twitter.com/tuYJhpVKKb
サーバー負荷を軽減するために彩葉が見てない時はテクスチャ解像度が下がるヤチヨ#超かぐや姫 pic.twitter.com/MiXbgiRypR— ごるもす (@gorumosu) 2026年3月28日
2026年3月28日
これ、わりとジョークではなくて昨今は「頭が悪く下品で差別的なキャラクター」を描きにくくなってるだよな('ω')— 右薙光介＠『Ａランクパーティ離脱』アニメ２期決定!! (@Unagi_Kousuke) 2026年3月28日
キャラクターが差別的な発言や思考をすることと、作品あるいは作者として差別的なのは別だと思っているんだけども、「やけにコンプラ意識の高い山賊」とかにならざるを得ないみたいな。 https://t.co/sme7p4qJy2
アイドルマスター pic.twitter.com/YYxInHLCGl— 応答なし (@outounashi___) 2026年3月29日
これの最悪な例が『ブラックジャック』— あぼかどきつね (@ABKD_FOX) 2026年3月29日
元々は弟をカ×ワ(酷い差別用語)呼ばわりする小学生を本気で怒る名シーンだったのに
コンプラ意識(笑)のせいで
「病人」という言葉に過剰反応して小学生にブチ切れる頭おかしいおっさんが爆誕してしまった
※弟は本当に病人です https://t.co/bdatSrxRv0 pic.twitter.com/qvwVGTxLo2
👉新連載のお知らせ👈— 廾之 (@kyow_no) 2026年3月28日
4月3日発売のコミックフラッパー5月号よりオリジナルの連載が開始します！！
巻頭カラー！！！！です！！！
読んでもらえるとめちゃくちゃ嬉しいのでよろしくお願いいたします！！！！
ひみつのアイプリでは初めてサブキャラ原案という形でシリーズに関わらせていただき、キャラたちが動き、元気に喋る姿を観れる…大変得難い経験をしました— 長谷川ウミ (@Umi_Vesuvio) 2026年3月29日
監督様、作画様、演者様…関係者皆々様本当にありがとうございました
これからもアイプリたちに輝きあれ〜✨#ひみつのアイプリ #アイプリ pic.twitter.com/e7WMYwEQjj
なにか突如として描きたい欲が湧いてきたので描きました。#パリに咲くエトワール pic.twitter.com/mrDw9TsfLm— ひし (@hisibird) 2026年3月29日
彩葉・かぐや・ヤチヨの3人で寿司屋に行く回#超かぐや姫 pic.twitter.com/bSePowCGQ3— モーニー (@QVdld) 2026年3月28日
うっかり聞き間違えるダイヤちゃん pic.twitter.com/BHFtReoyLH— 糖士郎 (@sugarwhite1046) 2026年3月29日
6000イイねありがとう御座います😭✨— 喜久田ゆい (@kikutayui) 2026年3月29日
種村有菜先生の元アシの浅野伽々です。
有菜っちとは今でも仲良くしていますよ〜🥰
一時期、過去のペンネーム伏せてましたが（その当時、気づいても口を閉じていてくれた皆様ありがとう御座います😭🙏）今はWikipediaにも載っているので、Xで正式に肯定を。… https://t.co/du2fgWrwcX pic.twitter.com/4Rd7CSyg6n
そして本日はラッピーの5歳のお誕生日です🎉🐰— docco (@doccoina) 2026年3月29日
2022年に番組内で紹介して貰った日から現在に至るまで、度々大きな節目で絵を描く機会を頂いてきました。… pic.twitter.com/dskWTqqMxZ
続 禍は転じず福も成し pic.twitter.com/SA6LfwUtcw— 調理器具 (@Tamanoha07) 2026年3月29日
【ゆっくり実況】原作ガン無視サイケデリックゲーム【マカロニほうれん荘インタラクティブ／3DO】 - ニコニコ動画
【ゆっくり実況】消されかけたカルトゲー【クッキーズバッスル 謎のボンボワールド／Windows・Macintosh】 - ニコニコ動画
#ポンポさん5周年 を記念して『 #映画大好きポンポさん』設定資料お蔵出し！— CLAP_ANIMATION_STUDIO (@CLAP52659123) 2026年3月29日
本日はアラン役 #木島隆一 さんのお誕生日🎉
お祝いとして、EDよりアラン＆ジーンの【コンテ→原画→完成画面】を特別公開します！ 原画は矢吹智美さんです。
木島さん、お誕生日おめでとうございます!!#ポンポさん pic.twitter.com/2Cm44E9S4u
デレマスの夢見りあむさんとシャニマスの三峰結華さんの雑コラ漫画です。#アイマックスTV#アイマス20周年イヤー pic.twitter.com/jThqks6XbL— 黒焦げ (@Crabanonymous) 2026年3月29日
2026年3月29日
『ねおねおんトライブ』０章１章挿絵採用イラスト！ – taigaai
クラウドファンディングサイト「うぶごえ」からの2700万円以上の入金遅延に関するご報告と、私たちの決意について…— Shibuya Scramble Stories (@shibuya_adv) 2026年3月28日
現在、プラットフォーム「うぶごえ」において入金の遅延が発生しており、皆様からお預かりした支援金のうち、2775万円がプロジェクトチームに届いていない状況です。
クラファン未払いという前代未聞の事態──イシイジロウ氏『シブヤスクランブルストーリーズ』緊急インタビュー
集まった支援金については、プロジェクトオーナーであるストーリーテリングに、2025年9月1日に全額振り込まれるというのが「うぶごえ」でのルールでした。ですが、支援金が当日に振り込まれなかったんですね。そこで「うぶごえ」の担当者に連絡したところ「把握していない」と。担当者の方も寝耳に水だったようで、存じ上げていなかったんですね。
2025年9月2日に「うぶごえ」を運営する、うぶごえ株式会社 代表取締役社長の岡田一男さんにお電話したところ、「誤って別の取引先に振り込みをしてしまった。そのため、振り込みは9月16日まで待ってください」との返答をいただいたんです。僕としては本当に驚くとともに慌てて、「全額でなくていいので振り込んでいただけませんか」とお伝えしたところ「300万円なら……」ということで、その場で確認しつつ振り込んでいただきました。それが1回目にお支払いいただいたときの話です。
池袋ポケモンセンターで発生したストーカー殺人事件、「やったもん勝ち」の現状に娘を持つ親の苦悩が集まる - Togetter
初代『ひみつのアッコちゃん』のED曲の歌詞の意味に半世紀の時を経て衝撃を受ける人々「えっ」「そういう意味だったのか！」 - Togetter
超てんちゃんがアニプレックス チャンネルにくる！│TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』2026年4月4日（土）24:30放送開始 - YouTube
“青ブタ”完結へ―― メモリアルビジュアルムービー【双葉理央Ver.】｜劇場アニメ「青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない」【2026年10月16日(金)公開】 - YouTube
『楽園追放 心のレゾナンス』第四弾ティザーPV｜2026年11月13日公開 - YouTube
TVアニメ『真夜中ハートチューン』第2期制作決定特別映像 - YouTube
TVアニメ『東京リベンジャーズ』“三天戦争編”第2弾PV - YouTube
【リゼロ】4th seasonノンクレジットオープニング映像│「Recollect」鈴木このみ feat. Ashnikko - YouTube
劇場アニメ「青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない」ティザーPV｜2026年10月16日（金）公開 - YouTube
TVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』ノンクレジットオープニング｜『瞬発的に恋しよう』岡村靖幸・中島健人 - YouTube
TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』PV第2弾｜2026年7月5日TV放送＆配信開始！ - YouTube
TVアニメ『姫騎士は蛮族の嫁』放送直前PV｜《2026年4月9日(木)放送開始！》 - YouTube
🍅TVアニメ「異世界のんびり農家２」第2弾PV🌳｜2026年4月6日（月）26時より、テレ東・ＢＳテレ東・AT-Xほかにて順次放送開始！🥕 - YouTube
TVアニメ「正反対な君と僕」第2期放送決定PV - YouTube
劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」本予告 【2026年5月8日(金)公開】 - YouTube
TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』ティザーPV ｜ 2026年7月放送開始！ - YouTube
【LIVE映像】INTERNET OVERDOSE (Anime version)│TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』4月4日より放送開始 - YouTube
【TVアニメお披露目PV】TVアニメ『幼稚園WARS』｜2027年春放送予定！！！！！ - YouTube
『劇場版 陰の実力者になりたくて！ 残響編』特報第2弾｜2027 ROADSHOW - YouTube
TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」春の歌 花葉雛菊 歌詩映像 - YouTube
TVアニメ「Fate/strange Fake」｜13話放送後CM“to be continued.” - YouTube
アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』2nd STAGE ティザーPV - YouTube
『葬送のフリーレン』第2期 Short PV featuring milet "Trace"／第3期【黄金郷編】2027年10月放送決定 - YouTube
TVアニメ『幼女戦記Ⅱ』メインPV第1弾｜《2026年7月放送開始！》 - YouTube
TVアニメ「うちの弟どもがすみません」第１弾PV｜2026年7月3日㈮24:00放送 - YouTube
TVアニメ「Fate/strange Fake」｜第13話放送直前 ダイジェストPV - YouTube
オリジナルTVアニメーション『風を継ぐもの』PV第1弾｜2027年1月放送・劇場先行版2026年公開 - YouTube
【期間限定】オリジナルTVアニメ『さよならララ』第1話先行映像 | 2026年7月放送 - YouTube
TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」PV第二弾 | 2026.7 ON AIR!! - YouTube
「CODE GEASS "Project To 20th"」PV（AnimeJapan 2026ver.） - YouTube
TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」メインPV第1弾 - YouTube
【公式アニメ】万能文化猫娘 第1話｜2026年3月27日(金)20:00～4月27日(月)19:59まで【期間限定公開】 - YouTube
アニメ『嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいR』PV - YouTube
TVアニメ『ゴーストコンサート : missing Songs』キャラクターPV第4弾：村山朱莉（CV.櫻井みゆき）｜2026年4月5日（日）放送開始！ - YouTube
TV アニメ『淡島百景』番宣CM【4月9日(木)25時45分よりフジテレビほかにて放送開始】 - YouTube
【キャラクターPV】テイルス 紹介映像 【Miles “Tails” Prower】 - YouTube
『AI LIMIT 無限機兵』無料DLC「エイレネと戦火のルツボ」配信開始トレーラー - YouTube
GUILTY GEAR-STRIVE- Story Chapter6「Myth」 (Official Video) - YouTube
『BLUE REFLECTION Quartet: 少女たちのキセキ』プロモーションムービー第1弾 - YouTube
♾『インフィニティニキ』Ver2.4 |森よ、聞かないで - YouTube
【原神】「空月の歌・輪舞」公式PV「帰逢の翼」 - YouTube
アニメの『ちびまる子ちゃん』はどこかですぱっと終わるべきだったのでは「非常に中途半端な感じになってしまった」 - Togetter
2期と分割2クール、間違えたらファンにコメントで怒られるから、統一してほしいんだよね。分割でも2期って言ってくれた方が助かるんだわ。— いしきし@アニメ大好き (@ishikishi1111) 2026年3月29日
【ミルキーサブウェイ】 – taigaai
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
映画『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？』公式サイト｜9月公開
#塚本晋也 監督 最新作— 映画『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？』公式 (@nelsonsan_movie) 2026年3月29日
『#ネルソンさん、
あなたは人を
殺しましたか？』
“戦争加害者の傷”という
タブーに挑む衝撃作。
◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
各地で戦火が絶えない
2026年、
今こそ必要な物語
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢
🎬9月公開🎬 pic.twitter.com/AhzFOLNUOU
『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニテイ Wヒーロー夏映画2026』超特報 ◤７月24日(金)公開◢ - YouTube
Vシネクスト「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー」エンディング映像 50年間ありがとうver. - YouTube
北米は半減、韓国は崩壊、しかし日本は好調──世界の映画産業に何が起きているのか（松谷創一郎） - エキスパート - Yahoo!ニュース
【棋王戦】藤井聡太棋王「追い込まれて開き直って指した」 ダブル逆転防衛 増田八段下し４連覇 - 将棋 : 日刊スポーツ
◆新商品（衣・食・住）
待ち時間ゼロ！そのまま食べられる『ブタメン太麺スナック』期間限定で登場 | 株式会社おやつカンパニーのプレスリリース
・1つ前のヘッドライン
2026年3月27日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Headline news for March 30, 2026….