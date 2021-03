化粧品の「肌色」に無意識の差別が根付いていることがわかるグラフ

・関連記事

「差別をAIに植え付ける」としてMIT研究者らが大規模なデータセットをネットから完全削除 - GIGAZINE



AIは人間の言葉から女性差別や人種差別を学び取る - GIGAZINE



「モザイク画像の解像度を64倍にする研究」が人種差別の議論に発展、非難を集めた研究者はアカウントを停止 - GIGAZINE



人工知能に偏見を抱かせないようにするための方法とは? - GIGAZINE



「Amazonの顔認証ソフトの差別性」を巡りAmazonとMITの研究者が対立する - GIGAZINE

2021年03月30日 06時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.