日本で類例のない鼉⿓⽂盾形銅鏡＆日本最大の蛇行剣が出土した日本最大級の円墳・富雄丸山遺跡の現地公開に行ってきた

・関連記事

石舞台古墳より大きな巨大方墳・小山田遺跡と舒明天皇陵を見てきた - GIGAZINE



織田信長が城攻めで作った可能性が高い佐和山城近辺の遺跡を見てきた - GIGAZINE



歴史を感じられるかも知れない「古墳ケーキ」を求めて奈良に行ってきました - GIGAZINE



2023年01月28日 16時17分00秒 in 取材, 乗り物, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.