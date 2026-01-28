2026年01月28日 19時00分 メモ

Metaが「ゴリラガラス」開発のコーニングに9000億円超えの投資



スマートフォンなどに採用される特殊ガラス製品「ゴリラガラス」で知られるコーニングが、データセンターの構築と運用を加速するため、Metaと最大60億ドル(約9200億円)規模の複数年契約を結んだことを明らかにしました。



Meta Announces Up to $6 Billion Agreement With Corning to Support US Manufacturing

https://about.fb.com/news/2026/01/meta-6-billion-agreement-corning-support-us-manufacturing/



Corning Incorporated - Corning and Meta Announce Multiyear, up to $6 Billion Agreement to Accelerate US Data Center Buildout

https://investor.corning.com/news-and-events/news/news-details/2026/Corning-and-Meta-Announce-Multiyear-up-to-6-Billion-Agreement-to-Accelerate-US-Data-Center-Buildout/default.aspx



新しい契約に基づき、コーニングは光ファイバーやケーブルなどで最新のイノベーションをMetaに提供します。これに伴いコーニングはノースカロライナ州における事業所全体の製造能力を拡大し、ノースカロライナ州ヒッコリーに新しい光ケーブル製造施設を開設します。



Metaは「当社の技術を現実のものとし、個人に最適化されたスーパーインテリジェンス(超知性)という目標を支える基盤には、情報をほぼリアルタイムで接続・転送する強力なサーバーとハードウェアが必要です。光ファイバーケーブルはこの接続性を提供する重要な要素です。コーニングとの複数年契約によりデータセンターインフラ向け光ファイバーケーブルを供給いただき、コーニングはノースカロライナ州における製造拠点を拡大し、同州に新たな雇用を創出します」と述べました。





Metaはアメリカで26カ所のデータセンターを抱えており、3万人の雇用を創出しているとアピールしています。2025年には、超知性の開発を目指して数十兆円規模の投資を計画していることを明らかにしました。



Metaが超知性の実現を目指して数千億ドル規模のAIインフラ投資を発表、2026年にマルチギガワットAI工場「Prometheus」を稼働し数年後に5ギガワットの「Hyperion」を稼働する計画 - GIGAZINE





コーニングは「Metaとの長期的なパートナーシップは、次世代データセンターを支える重要な技術をアメリカで開発、革新、製造するというコーニングのコミットメントを反映しています。この投資により、ノースカロライナ州における当社の製造拠点が拡大し、同州でのコーニングの雇用水準が15～20％増加するとともに、世界最大級の光ファイバー・ケーブル製造施設2カ所に勤務する科学者、エンジニア、生産チームを含む5000人以上の高度な技能を持つ労働力の維持に貢献します」とのコメントを発表しました。

