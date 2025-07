Metaが超知性の実現を目指して数千億ドル規模のAIインフラ投資を発表、2026年にマルチギガワットAI工場「Prometheus」を稼働し数年後に5ギガワットの「Hyperion」を稼働する計画

・関連記事

MetaがAppleのAIモデル責任者の引き抜きに成功、マーク・ザッカーバーグによる競合他社からの人材強奪は続く - GIGAZINE



TIMEが「AI界で最も影響力のある人物」に挙げたダニエル・グロスがAIベンチャーのSafe SuperintelligenceからMetaへ移籍 - GIGAZINE



人知を超えるAI=超知性を開発する「Meta Superintelligence Labs」の設立をマーク・ザッカーバーグCEOが宣言 - GIGAZINE



Metaのマーク・ザッカーバーグは最も優秀なAIエンジニア&研究者をまとめた「ザ・リスト」をベースに引き抜きを画策している - GIGAZINE



MetaがOpenAIの主要研究者を引き抜き、独自の推論モデル構築を加速 - GIGAZINE



OpenAIが買収を狙っていたAIスタートアップのWindsurfがGoogleと3500億円超の契約を締結、CEO・共同創設者・研究開発チームのメンバーがGoogle DeepMindに移籍 - GIGAZINE



2025年07月15日 10時37分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article Meta announces hundreds of billions of d….