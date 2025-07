MetaがAppleのAIモデル責任者の引き抜きに成功、マーク・ザッカーバーグによる競合他社からの人材強奪は続く

マーク・ザッカーバーグCEO率いるMetaは、AI業界の優秀な研究者やエンジニアをまとめた「 ザ・リスト 」をベースに、 競合他社から人材の引き抜き を行っています。新たに、MetaはAppleのAIモデル開発の責任者であるルオミン・パン氏の引き抜きに成功したことが報じられました。 Meta Hires Apple Top AI Models Executive - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-07/apple-loses-its-top-ai-models-executive-to-meta-s-hiring-spree?srnd=phx-technology Meta reportedly recruits Apple's head of AI models | TechCrunch https://techcrunch.com/2025/07/07/meta-reportedly-recruits-apples-head-of-ai-models/ Bloombergが関係者から入手した情報によると、Appleで基盤モデルチームの開発を率いてきた著名エンジニアのルオミン・パン氏が同社を退職することが明らかになりました。関係者によると、パン氏はMetaに移籍し、同社が新設するスーパーインテリジェンスラボのメンバーの一員になるとのこと。

2025年07月08日

