MetaはScale AIのCEOであるアレクサンダー・ワン率いる「スーパーインテリジェンス(超知性)」の追求に特化したAIラボの構築を計画、OpenAIやGoogleからAI研究者を引き抜くべく数億~数百億円の報酬を用意



Metaがデータラベリングサービスを提供するScale AIに対して、148億ドル(約2兆1400億円)の投資を計画していると報じられています。Metaはこの投資の一環として、Scale AIのアレクサンダー・ワンCEOをトップとした、超知性の追及に特化したAI研究所の開設を目論んでいるそうです。



機械学習モデルをトレーニングするにあたって必要となるデータラベリングサービスを提供しているのがScale AIです。Scale AIは顧客にMicrosoftやOpenAIといった大手企業を抱えています。





MetaはそんなScale AIに対して100億ドル(約1兆4400億円)規模の投資を計画していることが報じられていたのですが、最新の報道では「Metaは148億ドルでScale AIの株式の49%を取得することで合意に達した」と報じられています。



この投資の一環として、Scale AIのCEOであるアレクサンダー・ワン氏はMetaの最高幹部となり、Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが計画している「スーパーインテリジェンス(超知性)」研究所を率いることになると報じられています。



超知性はAI開発の未来の目標とみなされており、OpenAIやGoogleなどのAI研究者は、当面の目標として「汎用人工知能(AGI)」の構築を挙げています。ただし、The New York TimesはAGIについて「明確な成功への道筋が見えない野心的な目標」であると指摘。ただし、超知性が開発できれば、その力はAGIをはるかに超えるものになるとのことです。





Metaの計画に精通した4人の人物によると、同社はAI市場における競争において競争力を維持するべく奮闘しており、超知性の追及に特化した新しいAI研究所を計画しているそうです。ザッカーバーグCEOはこの研究所の開設に向け、トップクラスのAI研究者を積極的に採用している模様。



MetaはScale AIのワンCEOを新AI研究所のトップとして迎え入れ、他のScale AI従業員もMetaに迎え入れる計画だそうです。また、MetaはOpenAIやGoogleといった大手AI企業のAI研究者を引き抜くべく、7桁から9桁(数億~数百億円)の報酬パッケージを提示している模様。なお、すでに一部のAI研究者はMetaへの移籍に同意しているそうです。



関係者によると、Metaが計画している新しいAI研究所は同社のAI事業における大規模な再編計画の一環であるそうです。Facebook、Instagram、WhatsAppを所有するMetaは、AI技術をめぐる社内経営上の対立、従業員の離職、製品リリースの失敗に悩まされてきたと、関係者は語っています。



AI業界の競争は激しく、Meta、Google、Amazon、Microsoftといった大手テクノロジー企業は巨額の投資を続けています。MicrosoftはOpenAIに130億ドル(約1兆8800億円)以上を投じており、AmazonはAIスタートアップのAnthropicに80億ドル(1兆1600億円)を投資しています。



大手企業は著名スタートアップから人材を雇用しており、その技術のライセンスを取得するために数十億ドル(数千億円)を費やしてきました。Googleはライセンス取得および技術者を引き抜くため、Character.AIに30億ドル(約4400億円)を支払うことに合意しています。



MetaはAI分野で競争力を高めるため、ソフトウェアをオープンソースでリリースしてきました。しかし、近年はMetaのAI戦略の中枢となるオープンソースの大規模言語モデルである「Llama」のオリジナル開発チームに所属していたAI研究者の14人中11人を競合他社に奪われていることが指摘されています。



このような状況の中で、Metaはワン氏を新AI研究所のトップに据えることで、同氏がAI業界での競争においてMetaを再びポールポジションに戻す手助けになることを期待しています。



なお、The New York TimesがMetaおよびScale AIに対して、新AI研究所の設立に関するコメントを求めていますが、両社は回答を控えました。