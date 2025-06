2025年06月09日 11時35分 メモ

MetaがAI企業「Scale AI」に1.4兆円規模の投資を行う方向で協議、Metaの社外AI投資では最大規模



MetaとAI企業のScale AIが、投資についての協議を行っていると経済紙のブルームバーグが報じました。Metaの投資額は100億ドル(約1兆4400億円)規模で、Metaが外部のAI企業に投資する事例としては最大規模となる見込みです。



Meta in Talks for Scale AI Investment That Could Top $10 Billion - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-08/meta-in-talks-for-scale-ai-investment-that-could-top-10-billion



Meta reportedly in talks to invest billions of dollars in Scale AI | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/06/08/meta-reportedly-in-talks-to-invest-billions-of-dollars-in-scale-ai/



Metaのマーク・ザッカーバーグCEOはAIを最優先事項に掲げており、最大650億ドル(約9兆4000億円)を投じる予定であることを2025年1月に表明しています。





ただし、これまでMetaはAI技術の改善を内部開発とオープンな開発戦略で進めており、Scale AIへの100億ドルの投資は、Metaの外部AI企業に対する投資としては最大級のものになるとブルームバーグは報じています。



MetaとScale AIは、協議についてコメントを発表していません。



Scale AIは2016年に創業したAI企業で、機械学習モデルをトレーニングするにあたって必要なデータラベリングサービスを提供しています。MicrosoftやOpenAIを顧客に抱えており、最後に行った資金調達ラウンドは2024年のもので、MetaやMicrosoftなどから140億ドル(約2兆円)の支援を受けています。



Accelerate the Development of AI Applications | Scale AI

https://scale.com/





Scale AIの2024年の売上高は8億7000万ドル(約1260億円)で、2025年は20億ドル(約2900億円)へ倍増以上の伸びが期待されています。



すでに、MetaとScale AIは、Metaの大規模言語モデル「Llama 3」の軍事用バージョンである「Defense Llama」で協力関係にあるとのことです。



Introducing Defense Llama | Scale

https://scale.com/blog/defense-llama