2026年04月26日 09時00分 AI

Googleが競合AI企業のAnthropicに最大6兆4000億円を投資



AIアシスタントのGeminiを提供するGoogleが、AIアシスタントのClaudeを開発する競合他社であるAnthropicに、最大400億ドル(約6兆4000億円)を投資することを計画していると報じられました。



Google to invest up to $40 billion in AI rival Anthropic | Reuters

https://www.reuters.com/business/google-plans-invest-up-40-billion-anthropic-bloomberg-news-reports-2026-04-24/



Google Plans to Invest Up to $40 Billion in Anthropic - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-24/google-plans-to-invest-up-to-40-billion-in-anthropic



ロイターがAnthropicから得た情報によると、AnthropicはGoogleの親会社であるAlphabetから最大400億ドルの投資を受けることになるとのこと。Anthropicはまず100億ドル(約1兆6000億円)の投資を受けることになり、この資金で大規模な計算能力の拡張を実現。そして、Anthropicが業績目標を達成した場合、Alphabetは追加で300億ドル(約4兆8000億円)を投資することになるとのこと。





AlphabetによるAnthropicへの投資は、AmazonがAnthropicに最大250億ドル(約4兆円)を投資すると発表してから数日後に報じられました。



AnthropicがAmazon製AIチップを確保するべく1000億ドル以上の投資を発表、AmazonもAnthropicに最大250億ドルを投資 - GIGAZINE





ロイターはAnthropicを「AnthropicはAIモデルのトレーニングをコーディング分野に重点化することで、競争の激しいAI業界で存在感を高めてきました。AnthropicのClaude Codeは、開発者の間で高い支持を獲得しています」と評しました。



Anthropicの年換算売上高は300億ドルを超えており、2025年末時点の約90億ドル(約1兆4000億円)から大幅に増加しています。



また、Anthropicは2026年2月に300億ドルの出資を得ることに成功しており、これにより同社の企業価値は3800億ドル(約60兆6000億円)に達しました。



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Anthropicに対する投資家の関心も非常に高く、報道によるとベンチャーキャピタル各社から最大8000億ドル(約127兆円)の出資提案も受けているそうです。



AnthropicはClaudeファミリーへの強い需要を受け、追加の計算能力を確保するため複数の大型契約を締結しています。2026年4月にはGoogleの開発するAI特化型プロセッサ「TPU」を大規模に確保する契約をGoogleおよび半導体製造大手のBroadcomと締結。他にも、AIクラウドコンピューティング企業のCoreWeaveとも複数年契約を締結しています。



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また、Anthropicは2025年にAIモデルのトレーニングと展開に必要なインフラ確保のために、アメリカ国内でデータセンター建設に500億ドル(約8兆円)を投資する計画を示していました。

