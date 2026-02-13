2026年02月13日 12時05分 AI

AI企業のAnthropicが4兆6000億円の資金調達に成功、Claude Codeが好調で収益は毎年10倍以上増加



Anthropicが300億ドル(約4兆6000億円)もの出資を得ることに成功したことを2026年2月12日に発表しました。資金調達後の企業価値は3800億ドル(約58兆円)に達しています。



Anthropic raises $30 billion in Series G funding at $380 billion post-money valuation \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/anthropic-raises-30-billion-series-g-funding-380-billion-post-money-valuation





AnthropicはGICとCoatueが主導したシリーズGの資金調達ラウンドで300億ドル(約4兆6000億円)の出資を得ることに成功しました。出資者にはJPモルガン・チェースやセコイア・キャピタルといった名だたる投資企業が名を連ねています。また、今回の出資には2025年11月に発表されたNVIDIAおよびMicrosoftとの契約分も含まれています。



Anthropicは資金調達の成功とともに、収益やユーザー数の順調な成長をアピールしています。Anthropicの年間収益の推移を示したグラフが以下。2023年の収益は0ドルでしたが、2024年には1億ドル(約150億円)を超え、2025年には10億ドル(約1500億円)を突破。2026年には140億ドル(約2兆1000億円)の収益が予測されています。





2025年5月に一般公開されたClaude Codeは「GitHubの公開コミットの4％がClaude Codeによって作成されている」ということが話題になっていました。Anthropicによると、Claude Codeの週間アクティブユーザー数は2026年1月から2月にかけて倍増しており、2026年の収益は25億ドル(約3800億円)以上になると予測されているそうです。



Claude CodeはGitHubの公開コミットの4％を占めており2026年末までに毎日のコミットの20％を超える見込み - GIGAZINE





Claude Codeの収益のうち半数以上は企業による利用が占めており、法人向けサブスクリプションプランの契約数は2026年初頭から4倍に増加。また、Fortuneによる世界収益ランキング上位10社のうち8社がAnthropicの顧客となっています。



Anthropicは今回の資金調達で得た資金を用いてインフラストラクチャーの拡張を進める意向を示しています。

