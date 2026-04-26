2026年04月26日 08時00分 サイエンス

言語を学ぶ人にとってネイティブスピーカーがしばしば失礼だと感じられる理由とは



ネイティブスピーカーと話していると、相手に悪意のかけらもないことは明らかなのになぜか失礼だと感じることがあります。言語学の専門家がこの感覚について解説しています。



Emotion and moral stance in evaluations of impoliteness in L1 and L2 from video clips of workplace interactions - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024384125000749



Trying your best in a second language? Here’s why native speakers seem so rude

https://theconversation.com/trying-your-best-in-a-second-language-heres-why-native-speakers-seem-so-rude-277895



言語学者のイリニ・マヴロウ氏らによると、自分にとっての第二言語でネイティブスピーカーと話していると、相手の話し方が鼻についたり、配慮が足りないと感じたりすることがあるとのこと。これは知識がなくて相手の言っている意味を理解できていないことが理由だと考えられがちですが、実はもっと別のところに理由があるそうです。





マヴロウ氏らは、英語を第一言語とする話者55名と、英語を第二言語とするスペイン語話者45名を対象に調査を行いました。



参加者は職場で人間同士が英語でやりとりする状況を描いた動画を視聴し、そのやり取りがどの程度無礼に見えたか、どのような感情を抱いたかについて回答しました。動画はヨットで働く従業員を追ったアメリカのリアリティ番組「Below Deck(デッキの下の世界)」とそのスピンオフ作品から切り抜いたもので、リアリティ番組ならではのリアルな人間関係を見ることができました。





この研究では主に2つの重要な事実が明らかになりました。



1つは、第二言語話者は無礼さに対して敏感であるという事実です。英語を第二言語とするスペイン語話者は、同じやり取りでも英語話者より無礼だと評価する傾向がありました。



マヴロウ氏らはこの理由について「第二言語使用者は無礼さを過大評価している可能性がある」と指摘しています。一部の動画には罵り言葉や緊迫したやり取りも含まれていましたが、第一言語話者であれば汲み取れる微妙なニュアンスを第二言語話者が理解できなかった可能性があります。



さらに、第二言語話者にのしかかる認知負荷の問題が関与している可能性もあります。第二言語話者は発話の際に第一言語話者よりも大きな認知負荷を伴うため、第一言語話者よりも表情や身振り手振りに敏感になる場合があるとのこと。参加者はこれらの情報を第一言語話者より強く読み取ってしまい、緊張や対立の兆候として意識してしまった可能性があるそうです。





もう1つは、第一言語話者と第二言語話者の感情反応が驚くほど類似していたという事実です。マヴロウ氏らは「第二言語を使用すると感情が弱まるという考えがありますが、今回の調査では第一言語話者と第二言語話者の両方が同程度の感情反応を示していました」と伝えています。



特に、誰かが無礼に扱われたり、福祉が軽視されたりする状況は強い感情反応を引き起こし、いじめ、性差別、抑圧が認識された場面でその反応が顕著でした。



マヴロウ氏らは「何が無礼に当たるのかについて理解するためには、言葉を知るだけでなく、文脈の中で感情的な手がかりを読み取ることも重要となってきます。言語を教える人々は、話者の身振りや言葉のニュアンスがどのように解釈されるのかを明示的に説明することで、誤解を減らせるでしょう」と述べました。



また、文化的な側面を学ぶことも大切だとマヴロウ氏らは指摘しています。例えば東洋の文化では直接的な表現を避ける傾向にありますが、ロシアのような地域は直接的な表現を誠実で礼儀正しいと感じる傾向にあります。マヴロウ氏らは「第二言語話者はこうした文化への理解を深めることで障壁を取り除くことができます」と話しています。

