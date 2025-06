2025年06月11日 12時15分 メモ

15歳未満のSNS利用を禁止する方針をフランスのマクロン大統領が提唱、武器販売サイトの利用も禁止へ



フランスのエマニュエル・マクロン大統領が2025年6月10日(火)深夜、EUレベルで進展しないのであれば、今後数カ月以内に、フランスで15歳未満のSNS利用を禁止すると発表しました。



EUでは、ギリシャがフランスとスペインの支援を受けて、ティーンエイジャーがオンラインで過ごす時間を制限するよう求める取り組みが進められています。





しかし、6月10日にフランス東部・ノージェントの中学校で、生徒の持ち物検査をしていた教員補助の31歳の女性が14歳の生徒にナイフで刺殺される事件が発生。



これを受け、マクロン大統領は「もはや待つことはできません」と述べ、15歳未満へのSNS規制、およびナイフ等の販売サイトへの年齢確認義務化の方針を発表しました。



マクロン大統領はXに「スクリーン委員会の提言として、15歳未満のSNS禁止が提案されています。各プラットフォームには年齢確認手段があるのだから、やりましょう」と投稿しています。



C’est une recommandation des experts de la commission écrans : je porte l’interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. Les plateformes ont la possibilité de vérifier l’âge. Faisons-le. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 10, 2025



フランスでは2025年6月7日、ポルノサイトに対してユーザーの年齢確認を義務づける法律が施行され、世界最大のポルノサイト・Pornhubがサービスを停止しました。



すでに当局はX、Reddit、Bluesky、Mastodonなどをポルノサイトと同じくくりに入れ、年齢確認の導入を義務化する取り組みを進めているとのことです。