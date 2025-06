MetaがOpenAIの主要研究者を引き抜き、独自の推論モデル構築を加速

Meta Taps Top Researchers From Google, Sesame for New AI Lab - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-11/meta-hires-top-researchers-from-google-sesame-for-new-ai-lab テクノロジーメディアのTechCrunchが関係者から独自に入手した情報によると、Metaは新しく設立を予定しているスーパーインテリジェンス(超知性)ラボで推論モデルの開発を加速するため、OpenAIの主要研究者であるトラピット・バンサル氏を引き抜いたことが明らかになっています。

FacebookやInstagramの運営元であるMetaは、独自のAIアプリ・Meta AIや大規模言語モデル(LLM)の Llama などを開発し、AI関連の開発に注力しています。そんなMetaが、競合のOpenAIから主要研究者を引き抜いていることが明らかになりました。 Meta hires key OpenAI researcher to work on AI reasoning models | TechCrunch https://techcrunch.com/2025/06/26/meta-hires-key-openai-researcher-to-work-on-ai-reasoning-models/

2025年06月27日 11時10分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

