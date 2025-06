MetaがPerplexity AIやThinking Machines Labなど多数のAIスタートアップに買収交渉を実施

Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが、OpenAIの元CTOであるミラ・ムラティ氏が率いる「Thinking Machines Lab」など複数のAIスタートアップを買収する交渉を行ったと報じられました。 Meta held talks to buy Thinking Machines, Perplexity, and Safe Superintelligence | The Verge https://www.theverge.com/command-line-newsletter/690720/meta-buy-thinking-machines-perplexity-safe-superintelligence

2025年06月23日 11時17分00秒 in Posted by log1p_kr

