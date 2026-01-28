2026年01月28日 20時00分 メモ

アメリカ政府が管理した押収済みの仮想通貨135億円分以上が「政府の仮想通貨請負業者の息子」に盗まれていたと判明



アメリカ政府が管理していた9000万ドル(約135億円)以上の仮想通貨が、政府請負業者の関係者によって盗み出されていたという衝撃的な事実が明らかになりました。この巨額窃盗事件は、著名な仮想通貨調査官であるZachXBT氏が犯人の軽率な行動をきっかけに暴き出したもので、犯人による自慢話が巨額窃盗の証拠露呈に繋がったと報じられています。



Thief of $90M in seized U.S.-controlled crypto alleged to be government crypto contractor's son

https://www.web3isgoinggreat.com/single/lick-theft



事件が発覚した直接の契機は、ジョンと名乗る人物がTelegramのチャットで他の脅威アクターとどちらが金持ちかを競い合ったことでした。ジョンは自らの財力を証明するために仮想通貨ウォレットの画面を共有し、約2300万ドル(約34億5000万円)相当の残高があることを自慢げに公開しました。



3/ In part 1 of the recording Dritan mocks John however John screenshares Exodus Wallet which shows the Tron address below with $2.3M:

TMrWCLMS3ibDbKLcnNYhLggohRuLUSoHJg pic.twitter.com/jvcjIVEpaE — ZachXBT (@zachxbt) January 23, 2026



この共有された画面に注視したZachXBT氏は、提示された仮想通貨のウォレットアドレスを分析。その結果、このアドレスが2024年にアメリカ政府のウォレットから盗み出された合計約9000万ドルの不正資金と直接結びついていることが判明しました。この9000万ドルという巨額の被害は、政府が犯罪捜査などで押収し管理していた仮想通貨を対象とした一連の窃取によるものです。特に2024年10月に報告された取引所・Bitfinexが不正アクセスによって窃取された2000万ドル(約30億円)の被害とも密接に関連していたこともわかりました。



8/ 0xd8bc is tied to $63M+ inflows from suspected victims and government seizure addresses in Q4 2025.



Dec 2025

$13.5M

0x77a722bf33787c3512d0f4fc36412140057f4223

$15.4M

0xf51b044f998277b17467cd713d72b403e16fad48

Nov 2025

$3M

TACZPnbg2Fi2ppC3cGxQxZb95SqwAZVAw9

$1M… pic.twitter.com/3BjyLGXYhP — ZachXBT (@zachxbt) January 23, 2026



さらに調査を進めた結果、犯人の正体がジョン・ダヒータという人物であることが明らかになりました。





2025年9月に逮捕歴もあるダヒータ氏が厳重に保護されているはずの政府の資産にアクセスできた背景には、実の父親であるディーン・ダヒータ氏の存在がありました。なんと、ディーン氏は仮想通貨の管理業務を請け負うCommand Services ＆ Support(CMDSS)のオーナーでした。





CMDSSは2024年10月にアメリカ連邦保安官局から、押収された仮想通貨の管理や処分を支援する400万ドル(約6億円)規模の政府契約を受注していました。この契約による収益は司法省の没収基金から全額が支出されており、同社の売上の100％を占めていました。しかし、この契約選定を巡っては以前から複数の疑念や批判が噴出していました。



例えば、競合他社からは、CMDSSが証券取引委員会(SEC)や金融業界規制機構(FINRA)の適切なライセンスを保有していないことが指摘されていました。また、以前からUSMSの元職員を雇用していたことによる利益相反の調査が不十分であるといった批判もあったとのこと。こうした管理体制の脆弱な企業が政府資産を扱っていたことが、今回の不正流出を招く要因になったと考えられます。



ZachXBT氏によって自身の正体と家族の繋がりが暴露されると、ジョン氏は直ちに自身のTelegramアカウントの情報を削除。同時に父親の会社であるCMDSSも、ウェブサイトやSNSのアカウントを一斉に閉鎖して外部との接触を遮断しました。





隠蔽工作の後もジョン氏はSNS上で活動を続け、調査を進めたZachXBT氏に対して挑発的な言動を繰り返し、窃取した政府資金の一部である0.6767ETH(当時のレートで約28万5000円)をZachXBT氏の公開アドレスに嫌がらせとして送りつけたとのこと。ZachXBT氏は、これらの不正な資金を速やかにアメリカ政府の押収用アドレスへ返還する予定であると公表しています。

